Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Hậu trường SHOWBIZ

Google News

Mỹ Mỹ tung MV mới, fan tinh ý nhận ra một ẩn ý liên quan Em Xinh "Say Hi"

Như Lê

HHTO - Sau khi dừng chân tại Em Xinh "Say Hi", Mỹ Mỹ đã bù đắp cho sự tiếc nuối của người hâm mộ bằng MV “em sẽ cười tươi vào ngày anh cưới” kết hợp cùng rapper OSAD.

MV lần này cũng đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong hành trình nghệ thuật của Mỹ Mỹ. Xuyên suốt các Live stage của Em Xinh "Say Hi", Mỹ Mỹ được đánh giá là "all-rounder" khi thể hiện trọn vẹn kỹ năng hát và trình diễn. Dù không vào Chung kết của chương trình nhưng nữ ca sĩ đã mang lại nhiều bất ngờ cho khán giả.

Bản ballad em sẽ cười tươi vào ngày anh cưới là cơ hội để Mỹ Mỹ thể hiện sở trường. Ca khúc không có quá nhiều kỹ thuật thanh nhạc phức tạp, chủ yếu tôn lên chất giọng cảm xúc của Mỹ Mỹ. Trước đó, cô được chú ý nhờ những ca khúc sôi động như Anh Chẳng Thoát Được Đâu, Say Anh.

mm1466.jpg

Sự góp giọng của rapper OSAD cũng tạo nên điểm nhấn đặc biệt cho ca khúc. Phần lời của OSAD giữ nhịp cảm xúc liền mạch với phần hát của Mỹ Mỹ, góp phần khắc họa tâm trạng vừa tiếc nuối vừa mạnh mẽ của nhân vật nữ chính. Trước đó, cả hai từng kết hợp ăn ý trong bản hit Không Ai Khác Ngoài Em.

mm1041.jpg

MV em sẽ cười tươi vào ngày anh cưới kể một câu chuyện giản dị nhưng giàu cảm xúc. Nhân vật của Mỹ Mỹ trong MV từng là một cô bé thiếu tình thương, luôn ao ước được yêu và trân trọng. Khi trưởng thành, cô đem trái tim mình gửi gắm vào một mối tình đẹp, nhưng trớ trêu thay, người cô yêu lại bước đến hạnh phúc bên một người khác. MV tái hiện khoảnh khắc nhân vật nữ phải nhận tin người mình yêu sẽ kết hôn. Đây cũng là lúc cô gái đối diện với cảm xúc thật của mình, học cách buông bỏ để tìm thấy sự tự do.

Bên cạnh câu chuyện cảm xúc, MV còn gây chú ý bởi những chi tiết mang tính biểu tượng. Nhiều khán giả tinh ý đã nhận ra cảnh nhân vật nữ chạy qua cánh cửa 4 lần, nhưng đến lần thứ 5 thì cửa bị khóa, khiến cô rơi vào tuyệt vọng. Hình ảnh này không chỉ ẩn dụ về việc dừng lại sau vòng thứ năm ở Em Xinh "Say Hi" của Mỹ Mỹ, mà còn có những nét tương đồng với hành trình của nhân vật chính: nhiều lần hy vọng, cố gắng bước qua đau khổ nhưng đến cuối cùng vẫn phải đối diện với sự thật.

mm1329.jpg

Mỹ Mỹ chia sẻ: “Sau chương trình Em Xinh "Say Hi", tôi cảm nhận bản thân đã trở nên can đảm hơn trong việc thể hiện con người thật, dám thử nghiệm những điều mới mẻ, dám dấn thân và làm mới mình. Tôi muốn thể hiện sự can đảm này trong âm nhạc, như cách tôi cảm ơn những người đã đồng hành và tiếp thêm động lực để tôi ngày một tốt hơn”.

mm1931-bw.jpg
526123589-765122732557164-8735002164930570139-n.jpg
Như Lê
#Mỹ Mỹ #MV mới #Em Xinh Say Hi #OSAD #tình yêu #cảm xúc #câu chuyện

Xem thêm

Cùng chuyên mục