Mỹ Mỹ tung MV mới, fan tinh ý nhận ra một ẩn ý liên quan Em Xinh "Say Hi"

HHTO - Sau khi dừng chân tại Em Xinh "Say Hi", Mỹ Mỹ đã bù đắp cho sự tiếc nuối của người hâm mộ bằng MV “em sẽ cười tươi vào ngày anh cưới” kết hợp cùng rapper OSAD.

MV lần này cũng đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong hành trình nghệ thuật của Mỹ Mỹ. Xuyên suốt các Live stage của Em Xinh "Say Hi", Mỹ Mỹ được đánh giá là "all-rounder" khi thể hiện trọn vẹn kỹ năng hát và trình diễn. Dù không vào Chung kết của chương trình nhưng nữ ca sĩ đã mang lại nhiều bất ngờ cho khán giả.

Bản ballad em sẽ cười tươi vào ngày anh cưới là cơ hội để Mỹ Mỹ thể hiện sở trường. Ca khúc không có quá nhiều kỹ thuật thanh nhạc phức tạp, chủ yếu tôn lên chất giọng cảm xúc của Mỹ Mỹ. Trước đó, cô được chú ý nhờ những ca khúc sôi động như Anh Chẳng Thoát Được Đâu, Say Anh.

Sự góp giọng của rapper OSAD cũng tạo nên điểm nhấn đặc biệt cho ca khúc. Phần lời của OSAD giữ nhịp cảm xúc liền mạch với phần hát của Mỹ Mỹ, góp phần khắc họa tâm trạng vừa tiếc nuối vừa mạnh mẽ của nhân vật nữ chính. Trước đó, cả hai từng kết hợp ăn ý trong bản hit Không Ai Khác Ngoài Em.

MV em sẽ cười tươi vào ngày anh cưới kể một câu chuyện giản dị nhưng giàu cảm xúc. Nhân vật của Mỹ Mỹ trong MV từng là một cô bé thiếu tình thương, luôn ao ước được yêu và trân trọng. Khi trưởng thành, cô đem trái tim mình gửi gắm vào một mối tình đẹp, nhưng trớ trêu thay, người cô yêu lại bước đến hạnh phúc bên một người khác. MV tái hiện khoảnh khắc nhân vật nữ phải nhận tin người mình yêu sẽ kết hôn. Đây cũng là lúc cô gái đối diện với cảm xúc thật của mình, học cách buông bỏ để tìm thấy sự tự do.

Bên cạnh câu chuyện cảm xúc, MV còn gây chú ý bởi những chi tiết mang tính biểu tượng. Nhiều khán giả tinh ý đã nhận ra cảnh nhân vật nữ chạy qua cánh cửa 4 lần, nhưng đến lần thứ 5 thì cửa bị khóa, khiến cô rơi vào tuyệt vọng. Hình ảnh này không chỉ ẩn dụ về việc dừng lại sau vòng thứ năm ở Em Xinh "Say Hi" của Mỹ Mỹ, mà còn có những nét tương đồng với hành trình của nhân vật chính: nhiều lần hy vọng, cố gắng bước qua đau khổ nhưng đến cuối cùng vẫn phải đối diện với sự thật.

Mỹ Mỹ chia sẻ: “Sau chương trình Em Xinh "Say Hi", tôi cảm nhận bản thân đã trở nên can đảm hơn trong việc thể hiện con người thật, dám thử nghiệm những điều mới mẻ, dám dấn thân và làm mới mình. Tôi muốn thể hiện sự can đảm này trong âm nhạc, như cách tôi cảm ơn những người đã đồng hành và tiếp thêm động lực để tôi ngày một tốt hơn”.