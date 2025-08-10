"Cỗ máy nhảy" Mỹ Mỹ dừng chân đầy tiếc nuối trước thềm chung kết Em Xinh "Say Hi"

HHTO - Vừa qua, Mỹ Mỹ trở thành một trong bốn Em Xinh ra về đầy tiếc nuối tại Live stage 4. Dù vậy, cô đã kịp để lại ấn tượng với những màn trình diễn tại chương trình.

Từ những bước nhảy đầy năng lượng đến sự biến hóa đa dạng trong mỗi phần trình diễn, Mỹ Mỹ đã khẳng định mình là một “cỗ máy nhảy” đầy sức hút và là ứng viên sáng giá cho danh hiệu “The Best Performance” tại chương trình Em Xinh “Say Hi”.

Mỹ Mỹ khép lại hành trình Em Xinh "Say Hi" trước thềm chung kết.

Ngay từ những vòng đầu, cô được nhận xét là “con tướng” cực mạnh khi ghi dấu ấn sâu sắc qua từng Live stage. Nếu ở vòng thi đấu Liên Quân, Mỹ Mỹ cùng Lamoon “bùng nổ” cùng màn battle rap đầy máu lửa kèm cú “lắc hông” viral mạng xã hội, thì đến với Đồng Dao Xinh Gái, cô nàng lại thể hiện "tròn vai" nhưng gây tiếc nuối khi không góp mặt trong Top 3.

Mỹ Mỹ cùng những bước nhảy làm nên “thương hiệu” trong chương trình.

Chặng đường sau đó càng cho thấy sự trưởng thành rõ nét của Mỹ Mỹ khi cô thử sức với dòng Ballad qua ca khúc Em Không Đau Nữa Rồi. Từ một hình ảnh sexy và cá tính, Mỹ Mỹ lột xác thành cô gái mang câu chuyện tình yêu đầy đau thương, lay động trái tim người nghe.

Cùng với dancer Thunder, chủ nhân hit Không Ai Khác Ngoài Em mang đến những pha nhảy điêu luyện, ấn tượng, đưa cô nàng không chỉ thẳng tiến vào những vòng trong mà còn cùng đồng đội chinh phục Top 1 Trending thời điểm ấy.

Mỹ Mỹ "mạo hiểm" với dòng nhạc mới ngay từ Live stage 2.

Bất ngờ lớn xảy ra tại Live Stage 3 khi cô nàng trở thành đội trưởng “bất đắc dĩ” - người duy nhất được chọn làm “đầu tàu” thông qua lá thăm "may rủi". Mỹ Mỹ chính thức “mở khóa” phong ấn và "chăm thoại" hơn. Từ một cô gái ít nói, nữ ca sĩ sinh năm 1996 đã thể hiện bản lĩnh cùng quyết tâm để thuyết phục các thành viên LyHan, MaiQuinn và Liu Grace sát cánh cùng mình trong đội hình Not My Fault.

Mỹ Mỹ có cơ hội trải nghiệm vị trí đội trưởng rất "trộm vía".

Tiết mục bắt tai cùng phần trình diễn ấn tượng này đã giúp team Mỹ Mỹ giành chiến thắng.

Không dừng lại ở đó, Mỹ Mỹ còn kết hợp cùng Quỳnh Anh Shyn, trở thành bộ đôi US-UK “lội ngược dòng” ấn tượng trong Live stage 4 qua hai tiết mục Bắc Thang lên Hỏi Ông Trời và Cách (Yêu Đúng) Điệu. Bộ đôi tạo nên những đoạn rap hợp trend, gây ấn tượng trong tạo hình retro-futurism vừa gợi cảm, vừa hiện đại.

Quỳnh Anh Shyn - Mỹ Mỹ "chúng mình có nhau" tại Live stage 4.

Ngoài ra, trong phần trình diễn Bắc Thang Lên Hỏi Ông Trời, Mỹ Mỹ còn "gây thương nhớ" khi hóa thân thành chị Hằng xinh đẹp.

Không chỉ gây ấn tượng mạnh mẽ qua các màn trình diễn trên Live Stage, Mỹ Mỹ còn được lòng các “Em Xinh” khi luôn là nhân tố thu hút sự quý mến từ các nữ nghệ sĩ trong chương trình, đặc biệt là Quỳnh Anh Shyn, 52Hz, Orange... Dù có phần hướng nội và ít nói, cô nàng vẫn để lại nhiều khoảnh khắc viral đáng nhớ trong Em Xinh. Điển hình như biệt danh “Ma Mười” đầy ám ảnh hay “truyền thuyết đô thị" về cụm từ “lò vi sóng”.

Cô mang đến cảm giác gần gũi, dễ chịu và thoải mái mỗi khi xuất hiện bên cạnh mọi người.

Mỹ Mỹ cùng biệt danh "Ma Mười" đầy ám ảnh trong chương trình.

Dẫu sự dừng chân tại Live Stage 4 của Mỹ Mỹ khiến nhiều khán giả tiếc nuối, nhưng hành trình của cô vẫn để lại dấu ấn sâu đậm và là minh chứng rõ ràng cho tài năng, sự nhiệt huyết và tinh thần không ngừng đổi mới.

Trước khi được yêu mến qua Em Xinh "Say Hi", Mỹ Mỹ đã bắt đầu sự nghiệp nghệ thuật với vai trò dancer tại Vũ đoàn Bước Nhảy. Dù làm nghệ thuật với tư cách vũ công, cô luôn ấp ủ ước mơ trở thành ca sĩ. Sau thành công của bản hit Say Anh, ca khúc Không Ai Khác Ngoài Em tiếp tục giúp Mỹ Mỹ mở rộng tầm ảnh hưởng nhờ hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ trên TikTok.