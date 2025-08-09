Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Hậu trường SHOWBIZ

Google News

Em Xinh Muộii được khen “hợp” gameshow, “10 điểm thật thà” khi phỏng vấn

Lan Anh - Ảnh, clip: Tổng hợp

HHTO - Muộii gây ấn tượng mạnh mẽ với tính cách chân thật, dễ thương và câu chuyện cảm động sau khi tham gia Em Xinh “Say Hi” và các gameshow gần đây.

Thời gian gần đây, Muộii - một trong những gương mặt mới của Em Xinh “Say Hi” - đang trở thành tâm điểm chú ý sau khi xuất hiện tại Đấu Trường Gia Tốc. Không chỉ gây ấn tượng bởi tính cách hồn nhiên, cô còn được cộng đồng mạng ưu ái dành tặng biệt danh “Em Xinh thật thà” nhờ những hành động đáng yêu và cách ứng xử tự nhiên trên sóng truyền hình.

527599676-2222487498214396-5097413175408501863-n.jpg
Muộii là tân binh đang được chú ý khi tham gia những gameshow gần đây.

Tại Đấu Trường Gia Tốc, Muộii nhanh chóng hòa nhập và "hòa tan" cùng các đàn anh, đàn chị, khiến khán giả nhiều lần bật cười trước những pha “mảng miếng” ứng biến không kịp "hồi chiêu" của cô nàng. Ngay cả khi bị thợ săn truy đuổi, Muộii vẫn bình thản thoa son đúng chuẩn "cô nàng thư giãn".

Nguồn: @zii.engs
thiet-ke-chua-co-ten-2025-08-09t112740978-1.png
Chuỗi biểu cảm khi rượt bắt của Muộii viral trên mạng xã hội vì đáng yêu.

Không chỉ mang lại tiếng cười, Muộii còn chinh phục khán giả bằng câu chuyện cá nhân đầy cảm xúc. Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, Muộii gửi lời cảm ơn đặc biệt đến đàn chị Bích Phương, Phương Ly và gọi đây là “hai người mẹ” của mình trong chương trình.

Nữ ca sĩ tiết lộ, Bích Phương thường gọi các em qua nhà nấu ăn để gắn kết mọi người, thậm chí còn hỗ trợ cô về kinh phí khi cần thiết. Giọng ca Đi Đu Đưa Đi nhắn nhủ đàn em rằng nếu khó khăn thì gửi lại bao nhiêu cũng được, không cần gửi hết, và quan trọng hơn là hãy lấy sự giúp đỡ này để tiếp tục giúp lại cho thế hệ sau.

Muộii bày tỏ sự trân trọng với đàn chị. Nguồn: @28unique
e6436d123e978ac9d386-575-3225.jpg
Sự chân thành và gần gũi cũng được Muộii thể hiện qua những chia sẻ trong broadcast cá nhân, nơi cô kể lại những câu chuyện đời thường của mình.

Trong tập mở màn Em Xinh “Say Hi”, khi MC Trấn Thành hỏi về ước mơ, Muộii chỉ nhẹ nhàng nói: “Em muốn xây một căn nhà cho ba mẹ”. Cô nghẹn lời khi chia sẻ: “Em sợ cảm giác mình thành công thì không còn ba mẹ chứng kiến”.

88c3b090e315574b0e04-2894-6797.jpg
Nữ ca sĩ dành nhiều tình cảm cho gia đình.
Cô nàng thường xuyên tham gia những hoạt động tình nguyện.

Trước khi được biết đến qua Em Xinh "Say Hi", Muộii là một giọng ca nội lực gây chú ý tại Vietnam Idol 2023 và góp giọng trong bản hit Chuyện Đôi Ta cùng Emcee L. Với tính cách thật thà, lối ứng xử gần gũi và câu chuyện giàu cảm xúc, Muộii đang được kỳ vọng sẽ tiến xa sau Em Xinh “Say Hi”.

514363606-1241621977975128-7608284934225057128-n.jpg
Tuy dừng chân sớm nhưng Muộii nhận được nhiều tình yêu thương từ khán giả.
chan-trang-t8.jpg
Lan Anh - Ảnh, clip: Tổng hợp
#Muộii #Em Xinh Say Hi #Em Xinh #gương mặt mới #show truyền hình #ca sĩ trẻ #đấu trường gia tốc #giải trí

Xem thêm

Cùng chuyên mục