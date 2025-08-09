Em Xinh Muộii được khen “hợp” gameshow, “10 điểm thật thà” khi phỏng vấn

HHTO - Muộii gây ấn tượng mạnh mẽ với tính cách chân thật, dễ thương và câu chuyện cảm động sau khi tham gia Em Xinh “Say Hi” và các gameshow gần đây.

Thời gian gần đây, Muộii - một trong những gương mặt mới của Em Xinh “Say Hi” - đang trở thành tâm điểm chú ý sau khi xuất hiện tại Đấu Trường Gia Tốc. Không chỉ gây ấn tượng bởi tính cách hồn nhiên, cô còn được cộng đồng mạng ưu ái dành tặng biệt danh “Em Xinh thật thà” nhờ những hành động đáng yêu và cách ứng xử tự nhiên trên sóng truyền hình.

Muộii là tân binh đang được chú ý khi tham gia những gameshow gần đây.

Tại Đấu Trường Gia Tốc, Muộii nhanh chóng hòa nhập và "hòa tan" cùng các đàn anh, đàn chị, khiến khán giả nhiều lần bật cười trước những pha “mảng miếng” ứng biến không kịp "hồi chiêu" của cô nàng. Ngay cả khi bị thợ săn truy đuổi, Muộii vẫn bình thản thoa son đúng chuẩn "cô nàng thư giãn".

Nguồn: @zii.engs

Chuỗi biểu cảm khi rượt bắt của Muộii viral trên mạng xã hội vì đáng yêu.

Không chỉ mang lại tiếng cười, Muộii còn chinh phục khán giả bằng câu chuyện cá nhân đầy cảm xúc. Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, Muộii gửi lời cảm ơn đặc biệt đến đàn chị Bích Phương, Phương Ly và gọi đây là “hai người mẹ” của mình trong chương trình.

Nữ ca sĩ tiết lộ, Bích Phương thường gọi các em qua nhà nấu ăn để gắn kết mọi người, thậm chí còn hỗ trợ cô về kinh phí khi cần thiết. Giọng ca Đi Đu Đưa Đi nhắn nhủ đàn em rằng nếu khó khăn thì gửi lại bao nhiêu cũng được, không cần gửi hết, và quan trọng hơn là hãy lấy sự giúp đỡ này để tiếp tục giúp lại cho thế hệ sau.

Muộii bày tỏ sự trân trọng với đàn chị. Nguồn: @28unique

Sự chân thành và gần gũi cũng được Muộii thể hiện qua những chia sẻ trong broadcast cá nhân, nơi cô kể lại những câu chuyện đời thường của mình.

Trong tập mở màn Em Xinh “Say Hi”, khi MC Trấn Thành hỏi về ước mơ, Muộii chỉ nhẹ nhàng nói: “Em muốn xây một căn nhà cho ba mẹ”. Cô nghẹn lời khi chia sẻ: “Em sợ cảm giác mình thành công thì không còn ba mẹ chứng kiến”.

Nữ ca sĩ dành nhiều tình cảm cho gia đình.

Cô nàng thường xuyên tham gia những hoạt động tình nguyện.

Trước khi được biết đến qua Em Xinh "Say Hi", Muộii là một giọng ca nội lực gây chú ý tại Vietnam Idol 2023 và góp giọng trong bản hit Chuyện Đôi Ta cùng Emcee L. Với tính cách thật thà, lối ứng xử gần gũi và câu chuyện giàu cảm xúc, Muộii đang được kỳ vọng sẽ tiến xa sau Em Xinh “Say Hi”.