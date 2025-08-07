Em Xinh Say Hi tập 11: Đội LyHan mang tới 6 "sít-rịt", Phương Ly hóa "công nương"

HHTO - Tập 11 Em Xinh "Say Hi" hứa hẹn mang đến hai màn trình diễn đối lập đầy độc đáo giữa phong cách lịch lãm của đội LyHan và vẻ nữ tính của đội Phương Ly.

Trong teaser mới nhất, Em Xinh “Say Hi” tập 11 hứa hẹn khép lại Live stage 4 với loạt bất ngờ từ hai đội LyHan và Phương Ly khi màn "ra sân" cuối cùng này sẽ mang đến hai sự đối lập hoàn toàn về phong cách cùng tạo hình đầy ấn tượng.

Nếu đội LyHan hóa những “quý ông” lịch lãm, thì đội Phương Ly lại mang đến một "bữa tiệc công nương”.

Trong phần thi Tín Hiệu Yêu, đội trưởng LyHan xuất hiện với diện mạo “chuẩn soái tỷ” trong bộ vest bảnh bao. Các thành viên cho biết họ “hóa thân” thành các “Anh Trai” và đến đây để tặng hoa hồng đỏ cho những khán giả trường quay.

Tiên Tiên dí dỏm chia sẻ, ý tưởng này là sản phẩm “cân đo đong đếm” kỹ lưỡng của cả đội.

Đáng chú ý, đội còn tiết lộ sẽ mang đến tận sáu “secret” cho tiết mục lần này.

Để phù hợp hơn trong “giao diện mới”, Miu Lê không ngần ngại đặt tên cho các thành viên theo phong cách đầy “nam tính”, lần lượt là Mạnh Bạo, Mạnh Quỳnh, Mạnh Hùng, Mạnh Lên... còn Tiên Tiên trở thành Mạnh Tiên.

Miu Lê "mảng miếng" khi đặt tên mới cho từng thành viên.

Trái ngược hoàn toàn với sự mạnh mẽ của đội “Mạnh Hùng”, Em Xinh Phương Ly chọn hướng đi nữ tính, thướt tha cho cả đội. Vừa bước ra sân khấu, các nữ nghệ sĩ đã được MC Trấn Thành ví như “bữa yến tiệc của các công nương”. Phương Ly hé lộ lần này nhóm sẽ mang đến một màn trình diễn khiến khán giả phải “thầm thương trộm nhớ”.

Hóa thân thành các tiểu thư, dàn Em Xinh có màn “làm thơ ngay và luôn” để gửi đến khán giả.

Điều khiến khán giả đặc biệt trông đợi ở tập 11 không chỉ nằm ở loạt tiết mục mãn nhãn mà còn là màn cạnh tranh cho vị trí Hot Chair, nơi sẽ quyết định đội nào giữ được “ngôi vương” để giành lấy điểm thưởng. Bên cạnh đó, không khí cũng trở nên hồi hộp hơn khi kết quả loại trừ được công bố và có tới 4 Em Xinh phải nói lời chia tay sau vòng này.