Sao Nhập Ngũ 2025: Diệu Nhi sợ "gánh" Lan Ngọc, Chi Pu thể hiện thế nào?

HHTO - Tập 1 Sao Nhập Ngũ 2025 chính thức lên sóng với tên gọi “Thế nào là yêu nước?”, thu hút sự chú ý từ người xem, gây tò mò bởi có sự thay đổi về format chương trình.

Khác với các mùa trước, Sao Nhập Ngũ 2025 không bắt đầu bằng lễ nhận quân truyền thống. Thay vào đó, các chiến sĩ vừa đến phải thực hiện nhiệm vụ vận chuyển thùng đạn trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, địa hình hiểm trở và khói cay dày đặc.

Xuất hiện trong tập 1 bao gồm 16 nhân vật: Chi Pu, Diệu Nhi, Ninh Dương Lan Ngọc, Minh Tú, Hòa Minzy, Linh Ngọc Đàm, Hậu Hoàng, Anh Tú, LyLy, Mạc Văn Khoa, Tim, Huỳnh Anh, Bình An, Hải Đăng Doo, Thanh Duy và streamer Độ Mixi.

Ngay khi nhận được hiệu lệnh, các đồng chí chiến sĩ cũ như: Hòa Minzy, Độ Mixi, Diệu Nhi, Linh Ngọc Đàm, Huỳnh Anh, Bình An… lập tức thực hiện nhiệm vụ. Trong khi đó, các “tân binh” như Chi Pu, Hải Đăng Doo khá lúng túng và bỡ ngỡ. Tuy nhiên, tất cả đều nhanh chóng nhập cuộc với tinh thần nghiêm túc và kỷ luật.

Trong tập 1, những khoảnh khắc của “cặp đôi hàng xóm” LyLy - Anh Tú cũng thu hút sự chú ý từ cộng đồng mạng. Mặc dù khá háo hức, năng nổ xông pha khi nhận nhiệm vụ đầu tiên, nhưng do phải leo đường đồi, cộng thêm nắng nóng, LyLy dần bị đuối sức. Anh Tú luôn hướng ánh mắt về phía LyLy, nhờ đội ngũ quân y tới chăm sóc cho cô. Nam ca sĩ cũng được chỉ huy cho phép ở lại để chăm sóc cho đồng đội.

Ở một diễn biến khác, sau lễ nhận quân trang nghiêm, các chiến sĩ chính thức quay về đơn vị để nhận phòng ở. Ninh Dương Lan Ngọc bất ngờ xuất hiện… với đôi chân tập tễnh. Khi về nhận giường, nhận phòng, nữ diễn viên có chút buồn khi không thể đi lại tự do. Vì vậy, các thành viên trong tiểu đội nhanh chóng vây quanh Lan Ngọc để trò chuyện, trêu đùa và tạo không khí thoải mái.

Lan Ngọc chia sẻ: “Ở các nội dung sắp tới, chúng ta sẽ không chiến đấu một mình mà sẽ chiến đấu cùng đồng đội”, khiến Diệu Nhi lập tức buông lời trêu: “Mới là gánh nặng đó chị”, còn Hòa Minzy hài hước tiếp lời: “Nên bọn em muốn chị về ngay chiều nay.”

Tương tự các mùa trước, việc kiểm tra hành lý, quân tư trang của các chiến sĩ mới luôn là hoạt động được quan tâm. Ở những mùa trước, các chiến sĩ mới luôn khiến người xem bật cười vì những món đồ "khó để giải thích".

Ở mùa này, Bình An đã rút kinh nghiệm, theo đuổi chủ nghĩa "tối giản" nên chỉ mang những gì thật sự cần thiết. Trong khi đó, Huỳnh Anh bị chỉ huy tịch thu ngay bộ bài ma sói. Nam diễn viên buộc phải dập tắt "tham vọng" xây dựng đời sống tinh thần phong phú cho đồng đội.

Ngoài ra, Anh Tú khiến cả đại đội ngỡ ngàng vì sự chuẩn bị quá kỹ lưỡng. Ngoài các vật dụng cá nhân, anh còn mang theo băng vệ sinh để lót giày, tránh phồng rộp chân, và mang sẵn để hỗ trợ cả tiểu đội nếu cần. Về phần các chiến sĩ nữ, những gương mặt mới như LyLy, Chi Pu cũng tiếc nuối khi bị tạm thu các vật dụng không cần thiết như tai nghe, máy sấy - uốn tóc, máy ảnh...