Ngắm cận cảnh diễn viên AI trong "Chốt Đơn": Nhìn giống Thùy Tiên đến mức nào?

Sơn Vũ - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn

HHTO - “Không phải Thùy Tiên nhưng lại như Thùy Tiên” chính là cảm giác của khán giả khi nhìn vào diễn viên phiên bản AI trong phim Chốt Đơn.

Tận sát ngày khởi chiếu, Chốt Đơn vẫn gặp rất nhiều tranh cãi xoay quanh chuyện thay thế Hoa hậu Thùy Tiên trong vai nữ chính Hoàng Linh. Tất nhiên sau khi Thùy Tiên vướng vào lao lý, Chốt Đơn sẽ không thể ra rạp nếu vẫn giữ nàng hậu ở lại, nên nhà sản xuất phải thay vai.

chot don (11).jpg
Nhà sản xuất buộc phải thay thế Thùy Tiên.

Khi biết tin ê-kíp chọn cách dùng công nghệ AI để tạo ra diễn viên ảo thế chỗ Thùy Tiên, nhiều người đã hào hứng chờ đợi. Nhưng khi nhìn loạt ảnh nhân vật Hoàng Linh phiên bản AI, đa số netizen không giấu được thất vọng. Một phần là biểu cảm, đường nét gương mặt diễn viên ảo nhìn gượng gạo thiếu tự nhiên và quan trọng hơn là nhìn chẳng khác gì Thùy Tiên.

chot-don-3.jpg
chot-don-4.jpg
Diễn viên ảo có diện mạo gợi nhớ đến Thùy Tiên.

Khán giả cứ nghĩ sẽ gặp một diễn viên khác nhưng lại nhìn thấy một cô gái rất giống Thùy Tiên mà không phải nàng hậu. Chưa kể mỗi góc quay, mỗi bối cảnh thì nhân vật áo lại có nhiều thay đổi, có lúc thì y hệt Thùy Tiên, có lúc lại giống khoảng 50% khiến netizen nói đùa rằng “Chốt Đơn là phim có nhiều diễn viên nữ chính nhất”.

chot-don-7.jpg
Khi quay cận, diễn viên ảo lộ rõ vẻ gượng gạo.

Netizen từng hy vọng công nghệ “thay mặt” sẽ mang lại một sự khác biệt, nhưng hóa ra vẫn nhìn thấy Thùy Tiên xuất hiện liên tục trên phim. Chính vì thế mà nảy sinh tranh cãi khi nhiều người cho rằng nếu ê-kíp quyết định thay diễn viên thì nên chuyển hẳn sang một người khác, chứ đừng mập mờ “là Thùy Tiên nhưng lại không phải Thùy Tiên”.

chot-don-1.jpg
Khán giả vẫn tranh cãi về chuyện thay diễn viên nhưng nhìn vẫn giống Thùy Tiên.

Dù sao thì Chốt Đơn đã ấn định ngày ra mắt, sẽ vẫn có nhiều người muốn đến rạp để xem diễn viên ảo đầu tiên trong phim điện ảnh Việt. Và dù màn thay thế Thùy Tiên có thành công hay không, đoàn làm phim vẫn xứng đáng được khen ngợi vì đã nỗ lực để đưa phim ra rạp, đã có thể thay vai Thùy Tiên trong thời gian ngắn không tưởng.

