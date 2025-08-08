Bản tin FC FC LyHan sẵn sàng tiếp ứng, FC Mỹ Mỹ mang roadshow đến concert Em Xinh?

HHTO - Thời điểm mở bán vé concert Em Xinh “Say Hi” đến gần, các FC nhanh chóng khởi động những hoạt động đầu tiên trong chuỗi dự án tiếp ứng gửi đến thần tượng.

Chỉ còn hơn một tháng nữa, concert đầu tiên của chương trình Em Xinh "Say Hi" sẽ chính thức được tổ chức. Cùng với đó, khung thời gian mở bán vé cũng đã được công bố khiến không khí nóng dần lên từng ngày.

Concert đầu tiên của Em Xinh "Say Hi" dự kiến tổ chức vào 13/9.

Trước thềm concert, fanclub của những Em Xinh cũng "rục rịch" chuẩn bị hàng loạt dự án tiếp ứng quy mô lớn. Không chỉ đơn thuần là cổ vũ, đây còn là dịp để cộng đồng fan thể hiện sự sáng tạo, tình cảm và "độ chịu chi" qua từng hoạt động.

Nhiều FC Em Xinh khởi động dự án tiếp ứng.

FC Mỹ Mỹ (MYLLIONS) là một trong những fandom đầu tiên công bố dự án tiếp ứng cho thần tượng. Với tên gọi “Mỹ Nguyệt Tinh Vân”, dự án lấy cảm hứng từ sân khấu Bắc Thang Lên Hỏi Ông Trời với sự tham gia của Mỹ Mỹ.

FC chia sẻ rằng thông qua dự án lần này, người hâm mộ mong muốn lan tỏa thông điệp: “Mỹ Mỹ chính là ánh trăng, còn MYLLIONS là bầu trời sao. Hai thứ cùng nhau đồng hành trong màn đêm như vô tận.”

FC Mỹ Mỹ chỉn chu trong việc lan tỏa sự yêu mến đến giọng ca Không Ai Khác Ngoài Em. Nguồn: @myllions_mymyfc (Threads).

Dự án dự kiến sẽ triển khai theo ba chặng, bao gồm các hoạt động như roadshow, LED ngoài trời, booth chụp ảnh,...

Không kém cạnh, FC Đào Tử A1J﻿ cũng đang ấp ủ sẽ "phủ sóng" khu đô thị Vạn Phúc City bằng màn trình diễn roadshow ấn tượng. Nguồn: @daotutinhquang_a1j (Threads)

Là một trong những tân binh nổi bật của Em Xinh "Say Hi", LyHan cũng nhận được sự hâm mộ nồng nhiệt nhờ "vibe lạnh lùng" của mình. FC của nữ ca sĩ cũng bắt đầu triển khai các dự án tiếp ứng dành cho thần tượng nhân dịp concert với tên gọi “Linh Quang Ẩn Nhật".

Từng chữ trong tên dự án đều được FC suy nghĩ và ghép từ tên thật của nữ nghệ sĩ - Trần Thảo Linh. Nguồn: @onlyhan.allforlyhan (Threads)

Chiến dịch “Linh Quang Ẩn Nhật” được FC tiết lộ sẽ bao gồm một bảng hiệu ngoài trời nổi bật, dễ dàng thu hút sự chú ý giữa phố xá. Dự án không chỉ đầu tư về mặt hình ảnh mà còn mang ý nghĩa tinh thần to lớn, như một lời ủng hộ chân thành gửi đến LyHan.

Một "gương mặt mới" khác là Yeolan cũng "chìm trong biển tình" của fan khi được FC tâm huyết chuẩn bị dự án tiếp ứng. Thậm chí người hâm mộ còn thể hiện sự thấu hiểu thần tượng khi lựa chọn hình ảnh piano làm biểu tượng chủ đạo cho booth dự án.

Đây không phải là một chi tiết ngẫu nhiên, bởi Yeolan gắn liền với piano trong chương trình. Nguồn: @254f.lan (Threads)

Yeolan xúc động trước tình cảm của khán giả.

Ngoài ra, "hậu cung" của Han Sara﻿ cũng "thắp lửa" nhiệt tình cho đêm concert với dự án "Shine Bright Han Sara". Nguồn: @hansara_sweetpotato8422 (Threads).

Chặng hành trình của Em Xinh “Say Hi” đang tiến đến hồi kết. Theo đó, concert sẽ diễn ra vào ngày 13/9/2025, quy tụ những nghệ sĩ tham gia chương trình với các phần trình diễn được đầu tư công phu. Cổng bán vé sẽ được mở từ 10-11/8, hứa hẹn một “cuộc đua săn vé” cực kỳ sôi động giữa các fandom.