Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Hậu trường SHOWBIZ

Google News

Gia Đình Haha: "Anh Cả Thuận" Jun Phạm trở lại Bản Liền, chị Thông rơi nước mắt

Vân Anh (tổng hợp)
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Nhân ngày ra quân trồng rừng tại Bản Liền, Jun Phạm có cơ hội trở lại thăm gia đình chị Thông - anh Hà. Màn hội ngộ đầy ấm áp khiến khán giả yêu mến chương trình "Gia Đình Haha" không khỏi xúc động.

Jun Phạm vừa có dịp trở lại nơi từng ghi dấu hành trình đầu tiên của Gia Đình Haha. Đây cũng là dịp để anh hội ngộ gia đình chị Thông - anh Hà, chủ homestay gắn bó cùng dàn cast trong chặng đầu của chương trình.

Nam ca sĩ trở về đúng nghĩa với vai trò "anh Cả Thuận" trong vòng tay của những người thân yêu. Bé Thắng, con trai chị Thông, đứng đợi sẵn ở đầu bản, rồi nhảy lên xe ôm chặt lấy chú Thuận. Chị Thông, anh Thắng cũng ôm chầm lấy nam ca sĩ, rơi nước mắt vì xúc động sau 4 tháng cách xa.

Niềm vui của "anh Cả Thuận" còn trọn vẹn hơn khi biết bố anh Hà đã khỏe lại sau lần phẫu thuật. Biết Jun Phạm vừa trải qua quãng đường xa để tới Bản Liền, chị Thông còn để riêng cho anh gói xôi trong bếp vì sợ cậu em đói bụng.

"Tưởng thi đậu đại học về làng không á!" - Jun Phạm hài hước chia sẻ. Nguồn: FBNV.

Theo chia sẻ từ du khách có mặt tại Bản Liền, gia đình chị Thông đã tất bật chuẩn bị từ ngày hôm trước để đón Jun Phạm trở lại. Hơn 10 mâm cỗ được chuẩn bị để bà con trong bản cùng quây quần chào đón "em Thuận", một thành viên đặc biệt trong lòng họ.

Homestay nhà chị Thông cũng được để trống hoàn toàn trong những ngày này. Sau bữa cơm tối ấm cúng cùng bà con lối xóm, mọi người sẽ tạm rời đi sang các homestay khác trong bản, để lại không gian riêng cho "đại gia đình" được ở bên nhau.

529015647-17904732912211725-8698377288253887416-n.jpg
Jun Phạm đã trở thành một người em, người con trong lòng người dân Bản Liền. Ảnh: FBNV.
529693866-17904732900211725-4651651386355499069-n.jpg
Nam nghệ sĩ đã có thêm một "gia đình" để trở về. Ảnh: FBNV.
526542770-122149568474757427-2177857743614814406-n.jpg
"Út Dâu" Duy Khánh xúc động: "Quay xong chặng cuối, mấy anh em gọi lại 2 người thương ở chặng đầu để chia sẻ cảm xúc nè". Nguồn: Broadcast Duy Khánh.

Lễ ra quân trồng rừng chính thức diễn ra vào sáng 8/8 tại Bản Liền, với sự góp mặt của Jun Phạm, chị Thông, anh Hà, chị Cân, anh Nâng cùng toàn thể bà con. Sự kiện được tổ chức bởi Bộ Nông nghiệp và Môi trường, phối hợp cùng chính quyền địa phương. Trước thềm sự kiện, chiến dịch gây quỹ Gia Đình Haha - Vì Một Việt Nam Hạnh Phúc đã chạm mốc hơn 560 triệu đồng.

bia-1.png
Hơn 20 ngàn cây xanh sẽ được trồng mới để góp phần cải tạo cảnh quan và hỗ trợ sinh kế cho bà con Bản Liền. Ảnh: Bộ Nông nghiệp và Môi trường
chan-trang-t8.jpg
Vân Anh (tổng hợp)
#gia đình haha #gia đình haha bản liền #jun phạm gia đình haha #chị thông gia đình haha #jun phạm #lễ trồng rừng bản liền

Xem thêm

Cùng chuyên mục