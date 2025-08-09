Gia Đình Haha: "Anh Cả Thuận" Jun Phạm trở lại Bản Liền, chị Thông rơi nước mắt

HHTO - Nhân ngày ra quân trồng rừng tại Bản Liền, Jun Phạm có cơ hội trở lại thăm gia đình chị Thông - anh Hà. Màn hội ngộ đầy ấm áp khiến khán giả yêu mến chương trình "Gia Đình Haha" không khỏi xúc động.

Jun Phạm vừa có dịp trở lại nơi từng ghi dấu hành trình đầu tiên của Gia Đình Haha. Đây cũng là dịp để anh hội ngộ gia đình chị Thông - anh Hà, chủ homestay gắn bó cùng dàn cast trong chặng đầu của chương trình.

Nam ca sĩ trở về đúng nghĩa với vai trò "anh Cả Thuận" trong vòng tay của những người thân yêu. Bé Thắng, con trai chị Thông, đứng đợi sẵn ở đầu bản, rồi nhảy lên xe ôm chặt lấy chú Thuận. Chị Thông, anh Thắng cũng ôm chầm lấy nam ca sĩ, rơi nước mắt vì xúc động sau 4 tháng cách xa.

Niềm vui của "anh Cả Thuận" còn trọn vẹn hơn khi biết bố anh Hà đã khỏe lại sau lần phẫu thuật. Biết Jun Phạm vừa trải qua quãng đường xa để tới Bản Liền, chị Thông còn để riêng cho anh gói xôi trong bếp vì sợ cậu em đói bụng.

"Tưởng thi đậu đại học về làng không á!" - Jun Phạm hài hước chia sẻ. Nguồn: FBNV.

Theo chia sẻ từ du khách có mặt tại Bản Liền, gia đình chị Thông đã tất bật chuẩn bị từ ngày hôm trước để đón Jun Phạm trở lại. Hơn 10 mâm cỗ được chuẩn bị để bà con trong bản cùng quây quần chào đón "em Thuận", một thành viên đặc biệt trong lòng họ.

Homestay nhà chị Thông cũng được để trống hoàn toàn trong những ngày này. Sau bữa cơm tối ấm cúng cùng bà con lối xóm, mọi người sẽ tạm rời đi sang các homestay khác trong bản, để lại không gian riêng cho "đại gia đình" được ở bên nhau.

Jun Phạm đã trở thành một người em, người con trong lòng người dân Bản Liền. Ảnh: FBNV.

Nam nghệ sĩ đã có thêm một "gia đình" để trở về. Ảnh: FBNV.

"Út Dâu" Duy Khánh xúc động: "Quay xong chặng cuối, mấy anh em gọi lại 2 người thương ở chặng đầu để chia sẻ cảm xúc nè". Nguồn: Broadcast Duy Khánh.

Lễ ra quân trồng rừng chính thức diễn ra vào sáng 8/8 tại Bản Liền, với sự góp mặt của Jun Phạm, chị Thông, anh Hà, chị Cân, anh Nâng cùng toàn thể bà con. Sự kiện được tổ chức bởi Bộ Nông nghiệp và Môi trường, phối hợp cùng chính quyền địa phương. Trước thềm sự kiện, chiến dịch gây quỹ Gia Đình Haha - Vì Một Việt Nam Hạnh Phúc đã chạm mốc hơn 560 triệu đồng.