Gia Đình Haha: "Anh cả Thuận" Jun Phạm và mối duyên kỳ lạ với trái chôm chôm

Vân Anh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Trong tập 8 "Gia Đình Haha", khán giả được chứng kiến phản ứng "dở khóc dở cười" của Jun Phạm khi nhận món quà gặp mặt từ khách mời Thanh Duy.

Chặng hành trình thứ ba của Gia Đình Haha đưa các nghệ sĩ xuôi về Giồng Trôm - Bến Tre (cũ), nơi họ sinh hoạt và lao động cùng gia đình chú Chín Cường. Một trong những khoảnh khắc khiến netizen cười nghiêng ngả chính là màn gặp gỡ "hú hồn" giữa Jun Phạm và khách mời - ca sĩ Thanh Duy. Túi trái cây tưởng chừng là một món quà gặp mặt bình thường nhưng lại là "cơn ác mộng" đối với "anh cả Thuận" (Jun Phạm).

Từ hào hứng chuyển sang hoảng hốt, Jun Phạm ném thẳng túi chôm chôm ra xa như thể đó là "vật thể lạ". Anh không giấu nổi cảm xúc và bật ra câu hỏi đầy "trách móc": "Trời ơi, anh rảnh quá hả. Tại sao lên đây không mua cam, mua bưởi, mua táo, mua dưa hấu…"

"Tương tác" của Jun Phạm với trái chôm chôm khiến khán giả không nhịn được cười. Nguồn: @bokhocarrot.

Những khán giả trung thành của giọng ca Bất Tuyệt Thao Thao hẳn sẽ biết rằng đây không phải lần đầu anh thể hiện nỗi ám ảnh với loại quả này. Trong Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, Jun Phạm từng chia sẻ rằng từ nhỏ anh đã "dị ứng" với chôm chôm, không chỉ không ăn mà còn không dám chạm tay hay bóc vỏ. Với nam nghệ sĩ, hình dáng của trái chôm chôm với phần lông ở vỏ khiến anh bị liên tưởng tới những thứ đáng sợ. Vì vậy, chôm chôm trở thành "kẻ thù truyền kiếp" của anh.

Không chỉ chôm chôm, Jun Phạm cũng không có "thiện cảm" với vải, măng cụt... Nguồn: @anhtraivuotnganchonggai

Phản ứng của Jun Phạm khiến khán giả vừa cười nghiêng ngả vừa cảm thấy đồng cảm. Trên thực tế, hội chứng sợ một loại trái cây hay món ăn cụ thể không phải là điều hiếm gặp. Nỗi sợ này có thể xuất phát từ ký ức tuổi thơ, mùi vị hoặc đơn giản chỉ là hình dáng khác biệt của chúng.

Khi còn hoạt động cùng 365daband﻿, Jun Phạm đã nhiều lần lý giải với fan về "nghiệt duyên" với trái chôm chôm. Nguồn: @jun.ancomchua
Trong Running Man Vietnam﻿ mùa 1, chôm chôm cũng là "thủ phạm" đã khiến cho "thỏ trắng" Jun Phạm hoảng sợ. Nguồn: @jun.ancomchua
chan-trang-t8.jpg
Vân Anh
#gia đình haha #gia đình haha bến tre #jun phạm gia đình haha #jun phạm #jun phạm sợ chôm chôm #jun phạm thanh duy

Xem thêm

