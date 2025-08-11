NEGAV gây tranh cãi vì câu đùa "quá trớn" với Miu Lê trong show của Trấn Thành

HHTO - Trong tập đầu tiên của "Siêu Thực Thành", MC Trấn Thành hội ngộ cùng NEGAV, Ánh Sáng AZA, Miu Lê mang đến nhiều "mảng miếng" hài hước. Dẫu vậy, netizen bất ngờ tranh luận xôn xao về một phát ngôn của "anh trai" NEGAV khi nhận xét về "em xinh" Miu Lê.

Siêu Thực Thành - chương trình về ẩm thực do MC Trấn Thành sản xuất vừa lên sóng tập đầu tiên của mùa 2, nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả. Khởi động hành trình, Trấn Thành đồng hành cùng các khách mời gồm "anh trai" NEGAV, "em xinh" Miu Lê và Ánh Sáng AZA, chọn tọa độ đặt chân tại một quán ăn Hàn Quốc. Vốn đã quen thân với Trấn Thành khi tham gia Anh Trai "Say Hi" và Em Xinh "Say Hi" cũng như có dịp làm việc chung, các nghệ sĩ nhanh chóng "hòa tan", trò chuyện, nhiều mảng miếng hài hước.

Suốt hơn nửa tiếng ăn uống cùng nhau, NEGAV - Trấn Thành - Miu Lê không ngần ngại "đấu khẩu", hơn thua nhau. Khi NEGAV chia sẻ chỉ xem phim của Trấn Thành, Miu Lê cũng hào hứng xác nhận có xem tất cả với lý do "sợ anh chửi" khiến đạo diễn phim Mai "cạn lời".

Một tình huống khác, trong lúc Miu Lê khoe có hành động tinh tế khi đảo chiều đũa để gắp thức ăn cho Ánh Sáng, NEGAV đã nhanh nhảu "phán xét": "Sao mình làm việc tốt mà mình mong người khác nhận ra vậy trời, phải trong tâm mình ra chứ". Hay khi NEGAV thổ lộ nhiều lần đi ngang qua quán nhưng chưa có dịp ghé ăn, Miu Lê đã xéo xắt: "Sao đi ngang mà không vô ăn, đợi người ta mời mới vô ăn".

Dẫu vậy, trên mạng xã hội Threads, một bài đăng bàn về màn đối thoại của NEGAV và Miu Lê bất ngờ thu hút hơn 1 triệu lượt xem cùng hàng nghìn lượt bình luận.

Đó là khoảnh khắc Miu Lê phàn nàn về việc NEGAV bỏ phí con tôm to và bày tỏ sự tiếc nuối: "Biết nãy đưa cho chị tự nhiên bỏ". Động thái của Miu Lê khiến Trấn Thành bật cười, cho rằng nữ ca sĩ giống người bảo vệ môi trường. Ngay lập tức NEGAV thích thú tiếp lời: "Giống con chim cánh cụt á, hãy cho tôi rác á".

NEGAV bị nhận xét có màn đối đáp "quá trớn" với Miu Lê. Nguồn clip: TRẤN THÀNH TOWN

Đối diện với tình huống "khó đỡ", Miu Lê bất ngờ thay đổi thái độ, đổi tông giọng ngỏ ý với MC Trấn Thành: "Những câu nói của NEGAV anh đừng cắt đi, anh dựng lên hết cho em, để cho xã hội họ phán xét".

Biểu cảm "xịt keo" của Miu Lê còn kéo dài cho tới khi Trấn Thành chuyển chủ đề sang chuyện khác. Trong khi đó, NEGAV hóm hỉnh cho rằng sau bữa ăn hai chị em sẽ ghét nhau và Miu Lê không ngần ngại đáp lại trước giờ chưa bao giờ thích NEGAV.

Đa số netizen chỉ trích câu nói của NEGAV là kém duyên, thiếu tôn trọng đàn chị, phải đến khi Trấn Thành nhắc lại, nam rapper mới vỡ lẽ và khẳng định bản thân không có ý ví von Miu Lê với thùng rác. Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng NEGAV và Miu Lê có mối quan hệ thân thiết nên cả hai chỉ đang "tung hứng", tạo "tiểu phẩm" vui vẻ cùng nhau.

Thế nhưng, netizen vẫn thẳng thắn góp ý giọng rap Mình Anh Thôi - với tư cách là một nghệ sĩ - cần tiết chế, chọn lọc câu từ để tránh những phát ngôn "vạ miệng", đặc biệt là khi tham gia ghi hình, làm việc cùng tiền bối.