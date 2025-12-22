Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Hậu trường SHOWBIZ

Google News

Nhóm được yêu thích nhất "Say Hi" mùa 2: Bùng nổ trên sân khấu, lầy lội ngoài đời

Thiện Dư

HHTO - Tình bạn của nhóm 5 người Hermosa trong Anh Trai "Say Hi" mùa 2 thu hút lượng người hâm mộ ngày càng đông, được kỳ vọng sớm debut.

Gần đây, những hình ảnh tập luyện của nhóm Hermosa cho concert Anh Trai "Say Hi" mùa 2 đang khiến cộng đồng mạng háo hức. Tại studio, các Anh trai gồm Sơn.K, TEZ, CONGB và Mason Nguyễn có những màn nhào lộn mạo hiểm, dở khóc dở cười và trở thành đề tài gây sốt.

2.jpg
Màn "lăn lộn" của các Anh trai Hermosa khiến cư dân mạng thích thú.
Những phút giây hài hước của nhóm Hermosa khi tập luyện cho concert. Nguồn: @wiyy.97

Nhiều khán giả bày tỏ sự bất ngờ, ngày càng phấn khích trước một phiên bản Hermosa bùng nổ trên sân khấu sắp tới. Ngoài ra, ai nấy cũng bật cười trước sự "nhí nhố" của các Anh trai, mỗi người đều là một tính cách độc đáo, riêng biệt tạo nên tổng thể nhóm bạn thú vị.

cmt1.jpg
Khán giả "bất lực" với độ quậy của nhóm Hermosa.

Ngay từ Live Stage 2, nhóm Hermosa đã khiến khán giả vô cùng thích thú không chỉ bởi sân khấu mãn nhãn, giai điệu bắt tai mà còn ở tình bạn khăng khít của 5 anh chàng. Cả nhóm cùng nhau tập luyện, dành thời gian đi chơi cùng nhau, tạo nên nhiều khoảnh khắc gây sốt mạng xã hội. Cũng từ sân khấu này, những lát cắt câu chuyện về "anh cán bộ" Sơn.K, đôi bạn thân MasonB, "thuyền trưởng" TEZ, "thuyền phó" Buitruonglinh... mới bắt đầu rầm rộ, thu hút sự chú ý của cư dân mạng.

554988758-122160455048598339-370.jpg
555474280-725078867212529-4149612642774653579-n.jpg
Nhóm Hermosa trên sân khấu Live Stage 2.

Thậm chí nhiều khán giả còn cho rằng nếu thật sự được debut, nhóm Hermosa có tiềm năng thành công khi sở hữu đội hình toàn năng, từ ca hát - sáng tác của Buitruonglinh, vũ đạo từ CONGB, trình diễn và visual của Sơn.K, cùng dàn rapper tài năng là TEZ và Mason Nguyễn.

587808240-17930800332137940-7207.jpg
Nhóm Hermosa giỡn với nhau mọi lúc có thể. Nguồn: @niu.niuu_
587816464-17936519187102516-1180.jpg
584972731-17929895781118741-6214.jpg
591156316-17929308870118590-8408.jpg
598072998-17918841309229538-8401.png
Người hâm mộ mong nhóm Hermosa sẽ thân thiết thế này mãi.

Hiện tại, cộng đồng những người yêu mến nhóm 5 người Hermosa cũng đã tự gọi nhau là "Hẻm Con", cho thấy sự trông đợi về một màn ra mắt ngoạn mục của nhóm trong tương lai gần. Trước mắt, Hermosa sẽ trở lại hoành tráng trên sân khấu concert Anh Trai "Say Hi", mang đến ca khúc quen thuộc nhưng với phong cách mới lạ cho khán giả tham dự.

ft1471.jpg
Thiện Dư
#Hermosa #Buitruonglinh #Mason Nguyễn #CONGB #TEZ #Sơn.K #MasonB #Hẻm Con #Anh Trai "Say Hi" mùa 2 #Anh Trai "Say Hi"

Xem thêm

Cùng chuyên mục