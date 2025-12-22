Nhóm được yêu thích nhất "Say Hi" mùa 2: Bùng nổ trên sân khấu, lầy lội ngoài đời

HHTO - Tình bạn của nhóm 5 người Hermosa trong Anh Trai "Say Hi" mùa 2 thu hút lượng người hâm mộ ngày càng đông, được kỳ vọng sớm debut.

Gần đây, những hình ảnh tập luyện của nhóm Hermosa cho concert Anh Trai "Say Hi" mùa 2 đang khiến cộng đồng mạng háo hức. Tại studio, các Anh trai gồm Sơn.K, TEZ, CONGB và Mason Nguyễn có những màn nhào lộn mạo hiểm, dở khóc dở cười và trở thành đề tài gây sốt.

Màn "lăn lộn" của các Anh trai Hermosa khiến cư dân mạng thích thú.

Những phút giây hài hước của nhóm Hermosa khi tập luyện cho concert. Nguồn: @wiyy.97

Nhiều khán giả bày tỏ sự bất ngờ, ngày càng phấn khích trước một phiên bản Hermosa bùng nổ trên sân khấu sắp tới. Ngoài ra, ai nấy cũng bật cười trước sự "nhí nhố" của các Anh trai, mỗi người đều là một tính cách độc đáo, riêng biệt tạo nên tổng thể nhóm bạn thú vị.

Khán giả "bất lực" với độ quậy của nhóm Hermosa.

Ngay từ Live Stage 2, nhóm Hermosa đã khiến khán giả vô cùng thích thú không chỉ bởi sân khấu mãn nhãn, giai điệu bắt tai mà còn ở tình bạn khăng khít của 5 anh chàng. Cả nhóm cùng nhau tập luyện, dành thời gian đi chơi cùng nhau, tạo nên nhiều khoảnh khắc gây sốt mạng xã hội. Cũng từ sân khấu này, những lát cắt câu chuyện về "anh cán bộ" Sơn.K, đôi bạn thân MasonB, "thuyền trưởng" TEZ, "thuyền phó" Buitruonglinh... mới bắt đầu rầm rộ, thu hút sự chú ý của cư dân mạng.

Nhóm Hermosa trên sân khấu Live Stage 2.

Thậm chí nhiều khán giả còn cho rằng nếu thật sự được debut, nhóm Hermosa có tiềm năng thành công khi sở hữu đội hình toàn năng, từ ca hát - sáng tác của Buitruonglinh, vũ đạo từ CONGB, trình diễn và visual của Sơn.K, cùng dàn rapper tài năng là TEZ và Mason Nguyễn.

Nhóm Hermosa giỡn với nhau mọi lúc có thể. Nguồn: @niu.niuu_

Người hâm mộ mong nhóm Hermosa sẽ thân thiết thế này mãi.

Hiện tại, cộng đồng những người yêu mến nhóm 5 người Hermosa cũng đã tự gọi nhau là "Hẻm Con", cho thấy sự trông đợi về một màn ra mắt ngoạn mục của nhóm trong tương lai gần. Trước mắt, Hermosa sẽ trở lại hoành tráng trên sân khấu concert Anh Trai "Say Hi", mang đến ca khúc quen thuộc nhưng với phong cách mới lạ cho khán giả tham dự.