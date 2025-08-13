Anh Trai "Say Hi” mùa 2: Như “Rap Việt mở rộng”, loạt gương mặt đình đám "vắng bóng"?

HHTO - Vừa tung line-up chính thức, Anh Trai "Say Hi" mùa 2 đã lập tức đối mặt với loạt tranh cãi khi thời điểm công bố bị cho là quá “vội vàng”.

Ngày 12/8, Anh Trai “Say Hi” mùa 2 công bố 30 gương mặt mới, quy tụ nhiều cái tên ấn tượng. Thế nhưng, bên cạnh sự háo hức chờ đợi, màn khui "sít-rịt" này vẫn vấp phải không ít ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng.

Danh sách﻿ chính thức được công bố.

Bên dưới bài đăng công bố, nhiều HiMom - HiDad bày tỏ cảm xúc “chưa kịp nguôi” sau mùa 1, nhất là khi mới chưa đầy một tháng trước họ vẫn còn theo dõi concert của các Anh Trai tại Las Vegas qua màn hình. Không ít fan còn “thắp nến” mong chờ concert D-9, D-10 tại TP.HCM và Hà Nội vì loạt “tin đồn” úp mở trước đó.

Việc mùa 1 vẫn còn dư âm mạnh mẽ khiến fan “chưa load kịp” mùa mới.

Trong khi đó, “người chị em cùng nhà” - Em Xinh "Say Hi" vẫn chưa khép lại, khiến fan lo ngại chương trình sẽ “mất nhiệt” ngay trước hai cột mốc quan trọng: Đêm chung kết và concert.

Thậm chí, một số "Xinhiu" cho rằng việc công bố sớm Anh Trai "Say Hi" mùa 2 là lí do "đẩy" Em Xinh vào thế gấp rút, từ khâu bình chọn cho đến khâu tổ chức concert, chưa kể trước đó, nhiều FC từng lên tiếng về việc vòng bình chọn chung kết diễn ra quá chóng vánh.

Việc công bố Anh Trai quá sớm khiến netizen lo ngại Em Xinh sẽ “mất nhiệt”.

Điểm gây tranh luận tiếp theo chính là sự “lệch tông” của đội hình mùa 2. Nếu mùa đầu tiên là sân chơi để những cái tên như HURRYKNG, Pháp Kiều, Captain Boy tạo dấu ấn, thì mùa này lại quy tụ “thầy” của họ - những HLV Rap Việt đình đám như B Ray, Karik, Big Daddy. Không ít khán giả còn đặt câu hỏi liệu mối quan hệ thầy - trò từ trước có khiến các Anh Trai khó “tung hứng” tự nhiên và bứt phá như ở mùa 1.

Thầy trò BIGTEAM﻿ thay nhau "đổ bộ" Anh trai.

Hay sự xuất hiện dày đặc với hơn 10 rapper cũng khiến netizen ví von đây chẳng khác nào “Rap Việt mở rộng”. Trong khi đó, những “cây vocal” thực lực lại được xem là “hàng hiếm”. Hiện tại chỉ có Vũ Cát Tường, Ngô Kiến Huy và Thái Ngân được đánh giá nổi bật về giọng hát.

Mùa 2 quy tụ đông đảo giới rapper tham gia.

Trong khi đó, những gương mặt sở hữu thế mạnh vocal lại khá ít ỏi.

Đặc biệt trước thềm ra mắt, Anh Trai "Say Hi” mùa 2 từng rộ nhiều tin đồn về line-up, nhưng khi danh sách chính thức được công bố, không ít gương mặt được kỳ vọng lại “mất hút”, nhường chỗ cho loạt tân binh.

Tăng Duy Tân từng xuất hiện tại Em Xinh "Say Hi" với vai trò khách mời - vốn được xem là “chắc suất” nhưng cuối cùng vẫn vắng bóng.

Tương tự, GreyD, Shiki và MONO - những nghệ sĩ trẻ sở hữu loạt hit viral thời gian qua cũng không góp mặt.

Bên cạnh loạt tân binh khiến khán giả tò mò, sự xuất hiện trở lại của hai gương mặt mùa 1 là Phạm Đình Thái Ngân và NEGAV cũng tạo nên tranh luận. Dù hứa hẹn một sự trở lại "lợi hại hơn xưa" nhưng nhiều khán giả vẫn cho rằng nên trao cơ hội cho các Anh Trai từng dừng chân sớm, để lại nhiều tiếc nuối như Lou Hoàng, Nicky,…

Anh Trai NEGAV vốn đã có hành trình ấn tượng ở mùa 1 khi góp mặt trong chung kết.