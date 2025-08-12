Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Phương Anh Đào - Tuấn Trần trở lại đường đua phim Tết, lại có cú hit trăm tỷ?

Như Lê

HHTO - Mới đây, Phương Anh Đào và Tuấn Trần gây chú ý khi góp mặt trong buổi khai máy dự án điện ảnh "Báu Vật Trời Cho" của đạo diễn Lê Thanh Sơn.

Ngoài Phương Anh Đào và Tuấn Trần, buổi khai máy còn có sự tham gia của Ma Ran Đô, Võ Tấn Phát, nghệ sĩ Trung Dân, NSND Kim Xuân, Quách Ngọc Ngoan, La Thành... Tuấn Trần khẳng định đây là “cơ hội đặc biệt” khi trở lại với mùa phim Tết.

Hai diễn viên từng “khuấy động” mùa phim Tết 2024 là Tuấn Trần và Phương Anh Đào cũng có màn tái ngộ. Phương Anh Đào tâm sự: “2 năm vừa qua, tôi không tham gia phim Tết. Lần này khi tái hợp với Tuấn Trần, tôi rất hào hứng. Tôi xin giữ lại những bí mật của nhân vật để khán giả có thể khám phá nhiều hơn khi phim ra rạp vào dịp Tết năm nay”.

dan-cast-phim-bau-vat-troi-cho.jpg
Dàn diễn viên hứng khởi trong buổi khai máy Báu Vật Trời Cho.
tuan-tran-phuong-anh-dao-4230.jpg
Sau phim Mai, Tuấn Trần và Phương Anh Đào chính thức trở lại trên đường đua phim Tết.
dao-dien-le-thanh-son-nsnd-hong-xuan-quach-ngoc-ngoan.jpg
Quách Ngọc Ngoan tiết lộ anh sẽ đảm nhận một vai diễn "có tính chất hài hước".

Tuấn Trần phân tích: “Sau khi đọc xong kịch bản, tôi nghĩ 2 năm chờ đợi đó rất xứng đáng với Đào. Nhân vật nữ trong phim này thực sự là một vai diễn chất lượng. Tôi nghĩ khán giả sẽ bất ngờ về nhân vật của Phương Anh Đào. Khi bắt đầu vào dự án, anh Lê Thanh Sơn muốn mời cả tôi và Đào vào bộ phim này. Nghe concept và tên của dàn diễn viên phim Báu Vật Trời Cho, tôi rất hào hứng”.

tuan-tran-phuong-anh-dao.jpg

Đạo diễn Lê Thanh Sơn nói về dự án đầy tâm huyết của mình: “Tôi muốn khán giả sẽ thấy được sự bao dung, thấu cảm sau khi thưởng thức bộ phim. Báu Vật Trời Cho chứa đựng một trái tim trong trẻo, ngây thơ của nhân vật chính. Tôi hy vọng sẽ làm khán giả ấn tượng. Tết là một mùa phim rất quyết liệt, từ trước đến bây giờ đều như thế. Tôi đem theo hành trang bên mình là một trái tim "olympic" - nghĩa là tinh thần thể thao lành mạnh. Tôi tập trung nhiều hơn vào trái tim của bộ phim lần này: tình gia đình, sự bao dung, sum vầy”.

dien-vien-vo-tan-phat.jpg
Võ Tấn Phát.

Poster của Báu Vật Trời Cho cũng mang đậm hơi thở rực rỡ của lễ hội Tết Việt với hình ảnh một con thuyền lớn, mũi thuyền hướng thẳng về phía người xem. Màu sắc trên thân và buồm thuyền được phối rực rỡ, với những mảng đỏ, vàng, xanh, tím sặc sỡ như gói trọn cả không khí hân hoan của ngày Xuân. Bối cảnh phía sau là bầu trời rực sắc hoàng hôn, ánh sáng vàng cam loang dần sang những mảng xanh dịu nhẹ, gợi cảm giác vừa lãng mạn vừa tràn đầy hy vọng. Báu Vật Trời Cho hứa hẹn là một hành trình rộn rã sắc màu, kết hợp giữa nét đẹp truyền thống và sự tươi mới của điện ảnh Việt.

526123589-765122732557164-8735002164930570139-n.jpg
Như Lê
#Phương Anh Đào #Tuấn Trần #Báu Vật Trời Cho #phim Tết 2026 #điện ảnh Việt Nam #dự án phim Tết #đạo diễn Lê Thanh Sơn

