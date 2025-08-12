Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Hậu trường SHOWBIZ

Google News

Hải Triều nói gì khi bao năm chỉ được giao vai phụ trong các phim điện ảnh?

Như Lê

HHTO - Sau thời gian tập trung điều trị chấn thương, Hải Triều tái xuất màn ảnh rộng với vai diễn trong phim "Mang mẹ đi bỏ". Nam diễn viên cũng phủ nhận tin đồn vì đam mê kinh doanh mà xao nhãng việc đóng phim.

Trong Mang mẹ đi bỏ, Hải Triều có màn tung hứng ăn ý với nhóm bạn thân Lâm Vỹ Dạ, Quốc Khánh, Vinh Râu. Cả nhóm đã đồng hành cùng nhân vật Hoan trong hành trình chăm sóc mẹ là bà Lê Thị Hạnh. Hải Triều cho biết khi nhận được lời mời, anh đặc biệt ấn tượng vì thông điệp nhân văn mà bộ phim mang đến.

Hải Triều tâm sự: “Chuyện đi quay phim là điều bình thường đối với một người làm nghề như tôi. Nhưng điều khiến tôi ấn tượng ở dự án lần này chính là sự chuyên nghiệp trong khâu giờ giấc và mọi người tích cực tập luyện để có được những cảnh quay ưng ý”.

10.jpg

Trước những thắc mắc về việc vai diễn của Hải Triều liệu có “dư thừa” trong phim, nam diễn viên tâm sự anh tin vào sự đặt để của đạo diễn, biên kịch cho từng nhân vật. Hải Triều khẳng định không chạnh lòng trước việc chỉ được giao vai phụ trong các phim:

"Tôi quan niệm rằng sẽ không có vai nào là nhỏ nếu mình hết mình với nhân vật. Mỗi vai diễn đều được đặt để một cách có chủ đích và nhiệm vụ của mình là làm tốt theo yêu cầu của đạo diễn. Tôi tin rằng nếu mình chăm chỉ và hết mình với nghề sẽ được khán giả ghi nhận”.

8.jpg

Thời gian qua, việc Hải Triều vắng bóng khiến nhiều khán giả đồn đoán anh mải mê kinh doanh nên không thiết tha hay dành nhiều thời gian cho nghệ thuật. Hải Triều chia sẻ đối với anh, đam mê với nghề diễn đã “ăn sâu vào máu” nên không thể từ bỏ. Trước đó, do gặp sự cố chấn thương nên Hải Triều phải tạm gác công việc để tập trung điều trị.

12-1.jpg

Sắp tới, Hải Triều bật mí sẽ tổ chức một đêm nhạc vào ngày 24/8/2025 cùng các khách mời BB Trần, Ngọc Phước, Tuấn Kiệt, Bé 7, Dương Quốc Mỹ, Giỏi Lee, Năm Chà. Ngoài ra, nam diễn viên sẽ trở lại sân khấu với vai diễn trong Đảo hoa hậu. Hải Triều cho biết, anh mong muốn lan toả nguồn năng lượng tích cực đến khán giả chứ không áp lực trước thành tích hay bất kỳ danh hiệu nào khi làm nghề.

9.jpg
526123589-765122732557164-8735002164930570139-n.jpg
Như Lê
#Hải Triều #phim Mang mẹ đi bỏ #đam mê diễn xuất #nghề diễn viên #sân khấu #phim Việt Nam

Xem thêm

Cùng chuyên mục