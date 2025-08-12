Hải Triều nói gì khi bao năm chỉ được giao vai phụ trong các phim điện ảnh?

HHTO - Sau thời gian tập trung điều trị chấn thương, Hải Triều tái xuất màn ảnh rộng với vai diễn trong phim "Mang mẹ đi bỏ". Nam diễn viên cũng phủ nhận tin đồn vì đam mê kinh doanh mà xao nhãng việc đóng phim.

Trong Mang mẹ đi bỏ, Hải Triều có màn tung hứng ăn ý với nhóm bạn thân Lâm Vỹ Dạ, Quốc Khánh, Vinh Râu. Cả nhóm đã đồng hành cùng nhân vật Hoan trong hành trình chăm sóc mẹ là bà Lê Thị Hạnh. Hải Triều cho biết khi nhận được lời mời, anh đặc biệt ấn tượng vì thông điệp nhân văn mà bộ phim mang đến.

Hải Triều tâm sự: “Chuyện đi quay phim là điều bình thường đối với một người làm nghề như tôi. Nhưng điều khiến tôi ấn tượng ở dự án lần này chính là sự chuyên nghiệp trong khâu giờ giấc và mọi người tích cực tập luyện để có được những cảnh quay ưng ý”.

Trước những thắc mắc về việc vai diễn của Hải Triều liệu có “dư thừa” trong phim, nam diễn viên tâm sự anh tin vào sự đặt để của đạo diễn, biên kịch cho từng nhân vật. Hải Triều khẳng định không chạnh lòng trước việc chỉ được giao vai phụ trong các phim:

"Tôi quan niệm rằng sẽ không có vai nào là nhỏ nếu mình hết mình với nhân vật. Mỗi vai diễn đều được đặt để một cách có chủ đích và nhiệm vụ của mình là làm tốt theo yêu cầu của đạo diễn. Tôi tin rằng nếu mình chăm chỉ và hết mình với nghề sẽ được khán giả ghi nhận”.

Thời gian qua, việc Hải Triều vắng bóng khiến nhiều khán giả đồn đoán anh mải mê kinh doanh nên không thiết tha hay dành nhiều thời gian cho nghệ thuật. Hải Triều chia sẻ đối với anh, đam mê với nghề diễn đã “ăn sâu vào máu” nên không thể từ bỏ. Trước đó, do gặp sự cố chấn thương nên Hải Triều phải tạm gác công việc để tập trung điều trị.

Sắp tới, Hải Triều bật mí sẽ tổ chức một đêm nhạc vào ngày 24/8/2025 cùng các khách mời BB Trần, Ngọc Phước, Tuấn Kiệt, Bé 7, Dương Quốc Mỹ, Giỏi Lee, Năm Chà. Ngoài ra, nam diễn viên sẽ trở lại sân khấu với vai diễn trong Đảo hoa hậu. Hải Triều cho biết, anh mong muốn lan toả nguồn năng lượng tích cực đến khán giả chứ không áp lực trước thành tích hay bất kỳ danh hiệu nào khi làm nghề.