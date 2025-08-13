Anh Trai Say Hi mùa 2: Bộ ba B Ray - Karik - BigDaddy hội ngộ, dàn cast "đủ wow"

HHTO - Anh Trai “Say Hi” mùa 2 chính thức chào sân với 30 gương mặt sở hữu ngoại hình hút mắt và trọn bộ kỹ năng từ hát, rap, nhảy, sáng tác đến diễn xuất, hứa hẹn sẽ mang đến một mùa tranh tài bùng nổ.

Tối 12/8, chương trình âm nhạc thực tế Anh Trai “Say Hi” mùa 2 chính thức “chốt sổ” đội hình 30 gương mặt tài năng từ đa dạng các lĩnh vực như âm nhạc, điện ảnh, gameshow... Với chủ đề khai phá sức mạnh nguyên bản của người nghệ sĩ, chương trình năm nay có sự quy tụ từ những “phù thủy tạo hit”, “chiến thần gameshow” đến các rapper, ca sĩ, diễn viên, nhạc sĩ và nhà sản xuất âm nhạc thế hệ mới. Anh Trai "Say Hi" 2025 hứa hẹn sẽ mang đến một mùa tranh tài bùng nổ, nơi sắc màu âm nhạc và cá tính được thể hiện trọn vẹn trên sân khấu.

30 Anh Trai "Say Hi" mùa 2 chính thức ra mắt, sở hữu visual sáng bừng và trọn bộ kỹ năng rap, hát, nhảy, sáng tác, diễn xuất, MC,...

Năm gương mặt đầu tiên của Anh Trai “Say Hi” 2025 gồm có bộ đôi “phù thuỷ tạo hit” Bùi Trường Linh - RIO, “nghệ sĩ đa-zi-năng” Ngô Kiến Huy và hai “nam thần nhóm nhạc” Cody Nam Võ và Vương Bình. Sở hữu giọng hát trầm ấm, khả năng dẫn dắt duyên dáng cùng loạt thành tích gameshow ấn tượng, Ngô Kiến Huy được dự đoán sẽ là một “cây hài” thú vị, gắn kết các Anh Trai. Với kinh nghiệm biểu diễn chuyên nghiệp, Cody Nam Võ (cựu thành viên Uni5) và Vương Bình (cựu thành viên MONSTAR) hứa hẹn sẽ mang đến những phần trình diễn ấn tượng.

"Ô-tê-pê" Bùi Trường Linh - RIO được kỳ vọng sẽ đem đến "chuỗi hit" cho Anh Trai "Say Hi" mùa 2.

Bộ đôi huấn luyện viên Rap Việt B Ray - Karik gây bất ngờ khi góp mặt trong dàn Anh Trai mùa 2. Karik là một trong những rapper kỳ cựu với hơn 17 năm kinh nghiệm, sở hữu loạt hit trăm triệu view và vai trò tiên phong đưa rap Việt đến gần công chúng. B Ray mang dấu ấn riêng với khả năng chơi chữ thông minh, storytelling cuốn hút, được vinh danh là một trong những nghệ sĩ Hip-Hop ảnh hưởng nhất châu Á. Trái ngược với bộ đôi rapper dày dặn kinh nghiệm, nhân tố mới Ryn Lee đem đến một màu sắc "bí ẩn" với chất giọng Huế đặc trưng và khả năng chơi nhạc cụ điêu luyện.

Từng theo học tại một trường nghệ thuật danh tiếng ở Berlin (Đức), KHOI VU mang đến chương trình những kinh nghiệm từ quốc tế và tư duy âm nhạc hiện đại. Bùi Duy Ngọc, cựu trưởng nhóm The Wings, gây ấn tượng với vẻ điển trai, giọng hát ấm áp.



NEGAV và Phạm Đình Thái Ngân quay trở lại Anh Trai "Say Hi" mùa 2 với quyết tâm mang đến màu sắc mới mẻ và tạo thêm nhiều bài hát hay cho khán giả. GILL - Á quân Rap Việt mùa 4, được khán giả biết đến với loạt hit Zai Phố, Mắt Xanh, Sang Xịn Mịn... Là rapper nổi bật của cộng đồng Hip-Hop Việt, Mason Nguyễn được kỳ vọng sẽ là người tạo ra những khoảnh khắc bùng nổ tại Anh Trai “Say Hi” 2025.

Jaysonlei là tác giả của ca khúc demo Cách Điệu tại Live stage 4 của chương trình Em Xinh "Say Hi". Nam rapper/ca sĩ sở hữu khả năng hát, rap và nhảy khá ổn.



Với mong muốn thử thách bản thân trong lĩnh vực âm nhạc, hai "nam thần điện ảnh" Otis, Hải Nam bước vào chương trình với tinh thần sẵn sàng chinh phục mọi giới hạn. Khán giả mong chờ màn đối đầu của hai Quán quân cuộc thi rap: HUSTLANG Robber (Quán quân Rap Việt mùa 4) và Phúc Du (Quán quân hạng mục No Beat tại Beck'Stage Battle Rap 2019).

Từng là thực tập sinh tại một công ty giải trí hàng đầu Hàn Quốc, Ogenus gây ấn tượng với khán giả bởi vẻ ngoài điển trai và loạt bản hit triệu view: Nàng (20 triệu lượt xem), Anh Không Cố Ý (5,4 triệu), Không Yêu Đến Thế Đâu (3,4 triệu),...

CONGB ghi dấu ấn với khán giả qua ca khúc Em Đợi Anh Lâu Chưa (đạt 1,2 triệu view) và là một trong những cái tên được mong chờ nhất trong 30 Anh Trai. Từng hợp tác với "em xinh" Hoàng Duyên trong bài ballad She Never Cries, Sơn.K cho biết đó là lợi thế giúp anh có thêm kinh nghiệm làm việc trong môi trường áp lực của nhà "Say Hi". Sở hữu visual con lai Việt - Mỹ, Dillan Hoàng Phan đốn tim khán giả với vẻ ngoài điển trai và khả năng sáng tác đa ngôn ngữ. Giọng hát ấm và nhan sắc không kém cạnh của Lohan cũng là một trong những yếu tố giúp anh ghi điểm với khán giả.

Là thành viên nhỏ tuổi nhất trong dàn Anh Trai mùa 2, Đỗ Nam Sơn sẽ là một màu sắc tươi mới đáng mong đợi.

"Sít rịt" của mùa 2 gọi tên Vũ Cát Tường. Từng được biết đến là ca/nhạc sĩ nổi bật của V-Pop với loạt thành tích quốc tế, Vũ Cát Tường sở hữu màu sắc âm nhạc rất riêng với loạt hit nổi trội như Yêu Xa, Từng Là, Người Bình Thường,... Với vai trò là "thầy" của hai Anh Trai mùa 1 là Pháp Kiều và HURRYKNG, BigDaddy được kỳ vọng sẽ tiếp tục gắn kết và truyền cảm hứng cho các thế hệ trẻ trong chương trình. "Học trò" của Karik - TEZ sở hữu khả năng fast flow ấn tượng, góp thêm một màu sắc độc đáo vào bộ đa sắc màu của mùa 2.