Quang Hùng MasterD hát live Thả Anh Ra, Dương Domic - RHYDER hé lộ dự án mới

Như Quỳnh - Clip: Tổng hợp từ Threads

HHTO - Cùng thời điểm ra mắt MV Thả Anh Ra, Quang Hùng MasterD có sân khấu hát live đầu tiên của ca khúc này tại Đà Nẵng. Trong khi đó, Dương Domic, HIEUTHUHAI, NEGAV, HURRYKNG liên tục "xé túi mù" khiến fan "rất yêu".

Tối 16/8, một đêm nhạc diễn ra tại Đà Nẵng quy tụ dàn sao Gen Z đình đám như tổ đội GERDNANG, các "anh trai" Quang Hùng MasterD, Dương Domic, Pháp Kiều, RHYDER, Captain Boy và hai "em xinh" Orange, Phương Mỹ Chi thu hút nhiều sự quan tâm.

Khán giả vỡ òa trước loạt "sít-rịt" tại "mini concert" Anh Trai "Say Hi": NEGAV trình diễn ca khúc chưa phát hành mang tên One More Night, Quang Hùng MasterD hát live Thả Anh Ra trong lúc MV được công chiếu, Dương Domic công bố sản phẩm mới sẽ ra mắt trong tháng 9 và tổ chức fan meeting 3 miền tại Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM trong năm nay.

Màn fan-chant nhịp nhàng, cực ăn ý giữa Dương Domic và khán giả. Nguồn clip: Threads @qatemaihuong
Dương Domic bật mí các dự án sắp tới.
Khán giả Đà Nẵng được dịp "xập xình" cùng "tổng tài" Quang Hùng MasterD trong ca khúc Thả Anh Ra.
"Anh trai" Captain Boy mang đến bản phối "over hợp" giữa Ừ Thì Chia Tay và Chân Thành khiến fan cực "suy".
Ca khúc mới của NEGAV được nhận xét có giai điệu bắt tai, nhẹ nhàng, đầy da diết. Nguồn clip: @hoidongbaoancuanegav
RHYDER gia nhập đường đua ra nhạc mới, fan gào thét sau khi nghe demo: "Bài mới nhưng mà tôi thuộc rồi, đề nghị RHYDER ra cho tôi cày view".

GERDNANG khiến fan ôm tim khi cả 4 thành viên HIEUTHUHAI, NEGAV, HURRYKNG, MANBO cùng đứng chung sân khấu, "quẩy bung nóc" với loạt hit đình đám như Hẹn Gặp Em Dưới Ánh Trăng, Mamma Mia, WALK.

Tổ đội GERDNANG và Pháp Kiều trình diễn ca khúc WALK.
GERDNANG trình diễn Hẹn Gặp Em Dưới Ánh Trăng.

HIEUTHUHAI gây xao xuyến với visual trắng phát sáng, diện "nguyên cây đen" lịch lãm sang trọng, hóa "tổng tài" đi tìm "bạch nguyệt quang". Nam rapper cũng có sân khấu solo mãn nhãn với các ca khúc như No Love No Life, Exit Sign, Nước Mắt Cá Sấu. Tại đêm diễn, HIEUTHUHAI còn hé lộ sắp cho ra mắt album mới tặng khán giả, dù không xác định thời gian cụ thể nhưng anh cho biết "đang làm được kha khá rồi".

HIEUTHUHAI bung thoại chấn động khiến fan thắc mắc: "Anh đã nghe bao nhiêu truyện tiểu thuyết rồi", "Ảnh là nạn nhân của truyện audio hả"... Nguồn clip: TikTok @jingi.qinn
Orange "hát chay" Không Đau Nữa Rồi cùng hàng ngàn khán giả. Nguồn clip: Threads @kabi.98.nkd
"Em xinh" Orange khiến fan "nhắm mắt cũng yêu" với giao diện, thần thái trình diễn đậm chất idol K-Pop.
Như Quỳnh
