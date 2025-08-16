Quang Hùng MasterD hóa “thánh content”, cùng Phát La “quậy bung nóc” cõi mạng

HHTO - Không còn hình tượng “tổng tài lạnh lùng”, Quang Hùng MasterD phối hợp cùng Phát La tạo nên loạt tiểu phẩm hài hước để quảng bá MV mới.

Tối 16/8, MV Thả Anh Ra của Quang Hùng MasterD sẽ chính thức lên sóng. Để quảng bá cho ca khúc mới, Quang Hùng MasterD đã phối hợp cùng Phát La “quậy bung nóc” mạng xã hội với loạt tiểu phẩm bắt trend hài hước.

Lấy cảm hứng từ chính tên bài hát, chủ nhân hit Thuỷ Triều liên tục thay đổi hình tượng để làm nội dung khiến người hâm mộ thích thú: Từ tổng tài đến phóng viên, từ con tin bị giam đến người bắt giữ, từ bối cảnh trên bờ đến dưới sông.

Quang Hùng MasterD hài hước đu trend “cầm lấy 2 tỷ” nhưng quên thoại. Nguồn clip: @qh.masterd.

"Phóng viên” Quang Hùng MasterD bị "bắt cóc" khi đang tiết lộ nhạc mới. Nguồn clip: @qh.masterd.

Màn phối hợp “tiểu phẩm” giữa Quang Hùng MasterD và Phát La khiến khán giả vừa bất ngờ vừa thích thú, bởi nội dung lại cực kỳ “hợp rơ” với tên ca khúc Thả Anh Ra. Trước đó, Phát La đã gây dấu ấn trên TikTok với series Vua Lì Đòn, nơi nam diễn viên liên tục bày trò “trả thù” nhưng lần nào cũng bị bắt lại đầy hài hước.

Trong tình huống như đang bị “bắt giữ”, Quang Hùng MasterD khiến netizen cười nghiêng ngả khi xuất hiện với gương mặt lạnh tanh, khoác áo phao và cầm tấm bảng ghi dòng chữ “Thả Anh Ra”.

Trước sự “ồn ào online” của Quang Hùng MasterD, người hâm mộ bày tỏ sự ngạc nhiên khi thần tượng bất ngờ hoạt ngôn hơn hẳn, hài hước để lại bình luận: “Không còn nhận ra tổng tài nữa rồi, content quá đi”, “Em tưởng tổng tài trầm tính lắm”, “Quậy tiếp đi tổng tài ơi, nói nhiều lên, pha trò nhiều lên”, “Trí Son Media đào tạo Hùng đúng không, thành công quá trời nè”...

Trái với hình tượng bí ẩn trên poster MV mới, sự hài hước của Quang Hùng MasterD trên các nền tảng mạng xã hội dạo gần đây khiến netizen thêm tò mò về nội dung của Thả Anh Ra.

Nếu trước đây Quang Hùng MasterD gắn liền với hình tượng “tổng tài lạnh lùng”, ít nói và thậm chí từng từ chối những meme hài hước, thì hiện tại nam ca sĩ lại ngày càng cởi mở, hoạt ngôn và sẵn sàng dấn thân vào việc tự tạo tiểu phẩm, tự biến mình thành meme. Thay vì chỉ tung teaser hay hậu trường, chủ nhân hit Thủy Triều chọn quảng bá MV tới khán giả bằng những clip bắt trend hài hước, cho thấy hình ảnh một nghệ sĩ tài năng nhưng gần gũi, kết nối với khán giả.

Quang Hùng MasterD nhiều lần từ chối nhận meme "áo dài vàng", quyết giữ hình tượng "tổng tài lạnh lùng". Nguồn clip: @ndkngoc.