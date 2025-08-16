Quang Hùng MasterD hóa “thánh content”, cùng Phát La “quậy bung nóc” cõi mạng

Tối 16/8, MV Thả Anh Ra của Quang Hùng MasterD sẽ chính thức lên sóng. Để quảng bá cho ca khúc mới, Quang Hùng MasterD đã phối hợp cùng Phát La “quậy bung nóc” mạng xã hội với loạt tiểu phẩm bắt trend hài hước.
Lấy cảm hứng từ chính tên bài hát, chủ nhân hit Thuỷ Triều liên tục thay đổi hình tượng để làm nội dung khiến người hâm mộ thích thú: Từ tổng tài đến phóng viên, từ con tin bị giam đến người bắt giữ, từ bối cảnh trên bờ đến dưới sông.
Màn phối hợp “tiểu phẩm” giữa Quang Hùng MasterD và Phát La khiến khán giả vừa bất ngờ vừa thích thú, bởi nội dung lại cực kỳ “hợp rơ” với tên ca khúc Thả Anh Ra. Trước đó, Phát La đã gây dấu ấn trên TikTok với series Vua Lì Đòn, nơi nam diễn viên liên tục bày trò “trả thù” nhưng lần nào cũng bị bắt lại đầy hài hước.
Trước sự “ồn ào online” của Quang Hùng MasterD, người hâm mộ bày tỏ sự ngạc nhiên khi thần tượng bất ngờ hoạt ngôn hơn hẳn, hài hước để lại bình luận: “Không còn nhận ra tổng tài nữa rồi, content quá đi”, “Em tưởng tổng tài trầm tính lắm”, “Quậy tiếp đi tổng tài ơi, nói nhiều lên, pha trò nhiều lên”, “Trí Son Media đào tạo Hùng đúng không, thành công quá trời nè”...
Nếu trước đây Quang Hùng MasterD gắn liền với hình tượng “tổng tài lạnh lùng”, ít nói và thậm chí từng từ chối những meme hài hước, thì hiện tại nam ca sĩ lại ngày càng cởi mở, hoạt ngôn và sẵn sàng dấn thân vào việc tự tạo tiểu phẩm, tự biến mình thành meme. Thay vì chỉ tung teaser hay hậu trường, chủ nhân hit Thủy Triều chọn quảng bá MV tới khán giả bằng những clip bắt trend hài hước, cho thấy hình ảnh một nghệ sĩ tài năng nhưng gần gũi, kết nối với khán giả.