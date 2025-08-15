Tổ hợp "hit-maker" tại ATSH mùa 2: Vũ Cát Tường, Bùi Trường Linh và ai nữa?

Anh Trai "Say Hi" là một chương trình âm nhạc thực tế, nơi nghệ sĩ sẽ "xào nấu" các bản demo thành những ca khúc mới, phù hợp với thị hiếu của khán giả. Chính vì thế, ngay khi dàn cast được công bố, người hâm mộ đã dành nhiều sự chú ý đến khả năng sáng tác nhạc của các "Anh trai".

Profile của các "Anh trai" dần được hé lộ khiến netizen càng thêm tò mò.

Vũ Cát Tường là một trong những "sít rịt" của Anh Trai "Say Hi" mùa 2 khiến khán giả bất ngờ. Sau khi dành ngôi vị Á quân Giọng Hát Việt 2013, chủ nhân hit Từng Là tập trung vào mảng sáng tác và đạt thành tích ấn tượng khi dẫn đầu iTunes Việt Nam vào thời điểm phát hành 2 album Giải Mã (2014) và Stardom (2018).

Sở hữu 2 giải Cống hiến, nhiều giải Keeng Young Awards và từng được vinh danh trong Forbes Vietnam - 30 Under 30, Vũ Cát Tường gây ấn tượng với khán giả bởi giọng hát đặc trưng và màu sắc âm nhạc riêng.

Các ca khúc đạt "triệu view" của Vũ Cát Tường gồm có: Từng Là (61 triệu lượt xem), Mơ (48 triệu), Yêu Xa (24 triệu), Có Người (23 triệu), Em Ơi (11 triệu),...

Bùi Trường Linh - "phù thuỷ âm nhạc" Gen Z ghi dấu ấn với loạt hit như Đường Tôi Chở Em Về (42 triệu lượt xem), Yêu Người Có Ước Mơ (24 triệu), Dù Cho Mai Về Sau (27 triệu),... EP đầu tay của anh cũng xuất sắc đạt vị trí Top 1 album trên iTunes Việt Nam ngay trong ngày ra mắt, cho thấy sức hút mạnh mẽ của một "nhà tạo hit" tài năng.

Bùi Trường Linh là tác giả bản demo Không Đau Nữa Rồi tại Em Xinh “Say Hi”, từng đạt Top 1 Trending YouTube mục Âm nhạc Thịnh hành chỉ sau 2 ngày lên sóng.

Từng giành ngôi vị Quán quân hạng mục No Beat tại Beck'Stage Battle Rap 2019, Phúc Du được khán giả biết đến với khả năng sử dụng ngôn từ sắc bén và những flow dễ thấm. Ở mảng sáng tác, anh ghi dấu ấn mạnh mẽ trong lòng khán giả qua những ca khúc ballad giàu cảm xúc và gần gũi. Những ca khúc nổi tiếng như Từ Chối Nhẹ Nhàng Thôi (hợp tác cùng "em xinh" Bích Phương) với 81 triệu lượt xem hay Yêu Anh Đi Mẹ Anh Bán Bánh Mì đạt 29 triệu lượt xem đã minh chứng cho tài năng và sức hút của anh.

Từ một rapper underground đến ca/ nhạc sĩ mainstream, Phúc Du từng chia sẻ đây là một hành trình đầy thử thách nhưng vô cùng quý giá và xứng đáng.

Màn tụ họp của bộ ba huấn luyện viên Rap Việt B Ray - Karik - BigDaddy khiến người hâm mộ mong chờ vào những sản phẩm âm nhạc bùng nổ. Trước đó, cả ba đã có nhiều năm kinh nghiệm trong giới underground và sở hữu loạt ca khúc "triệu view". B Ray sở hữu các bản hit như Ex's Hate Me (196 triệu lượt xem), Con Trai Cưng (63 triệu), Lửng Lơ (64 triệu), Xin Đừng Nhấc Máy (38 triệu)...

Trong khi đó, Karik được khán giả biết đến với vai trò là chủ nhân của loạt hit Người Lạ Ơi, Bạn Đời, Có Chơi Có Chịu, Anh Không Đòi Quà... Sở hữu nhiều bài hát đạt trăm triệu lượt xem như Mượn Rượu Tỏ Tình (203 triệu), Tình Yêu Màu Nắng (112 triệu), Yêu Nắm (20 triệu), BigDaddy được nhiều nghệ sĩ Gen Z yêu quý và xem như một tấm gương sáng làm động lực theo đuổi đam mê.

Người hâm mộ tin tưởng vào khả năng "xào nhạc" của bộ ba hit-maker.

Không chỉ là người đứng sau các ca khúc nổi bật của "em xinh" 52Hz, RIO còn nhiệt tình hỗ trợ tạo nên một số bài hát "chạm tim" khán giả tại Em Xinh "Say Hi".

KHOI VU từng kết hợp cùng Masew tạo nên ca khúc "văn nghệ quốc dân" mang tên Ái Nộ. Với bộ kỹ năng ca hát, sáng tác, sản xuất âm nhạc, KHOI VU sẽ là một đối thủ đầy tiềm năng.