Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Hậu trường SHOWBIZ

Google News

Tổ hợp "hit-maker" tại ATSH mùa 2: Vũ Cát Tường, Bùi Trường Linh và ai nữa?

Bảo Trâm - Ảnh: Vie Channel

HHTO - Anh Trai “Say Hi” 2025 quy tụ dàn “hit-maker” đình đám gồm Vũ Cát Tường, Bùi Trường Linh, Phúc Du... hứa hẹn mang đến cho khán giả những bữa tiệc âm nhạc đa sắc màu.

Anh Trai "Say Hi" là một chương trình âm nhạc thực tế, nơi nghệ sĩ sẽ "xào nấu" các bản demo thành những ca khúc mới, phù hợp với thị hiếu của khán giả. Chính vì thế, ngay khi dàn cast được công bố, người hâm mộ đã dành nhiều sự chú ý đến khả năng sáng tác nhạc của các "Anh trai".

thiet-ke-chua-co-ten-2025-08-13t221513917.jpg
Profile của các "Anh trai" dần được hé lộ khiến netizen càng thêm tò mò.

Vũ Cát Tường là một trong những "sít rịt" của Anh Trai "Say Hi" mùa 2 khiến khán giả bất ngờ. Sau khi dành ngôi vị Á quân Giọng Hát Việt 2013, chủ nhân hit Từng Là tập trung vào mảng sáng tác và đạt thành tích ấn tượng khi dẫn đầu iTunes Việt Nam vào thời điểm phát hành 2 album Giải Mã (2014)Stardom (2018).

Sở hữu 2 giải Cống hiến, nhiều giải Keeng Young Awards và từng được vinh danh trong Forbes Vietnam - 30 Under 30, Vũ Cát Tường gây ấn tượng với khán giả bởi giọng hát đặc trưng và màu sắc âm nhạc riêng.

530829244-1081054067540839-5281229617721995651-n.jpg
Các ca khúc đạt "triệu view" của Vũ Cát Tường gồm có: Từng Là (61 triệu lượt xem), Mơ (48 triệu), Yêu Xa (24 triệu), Có Người (23 triệu), Em Ơi (11 triệu),...

Bùi Trường Linh - "phù thuỷ âm nhạc" Gen Z ghi dấu ấn với loạt hit như Đường Tôi Chở Em Về (42 triệu lượt xem), Yêu Người Có Ước Mơ (24 triệu), Dù Cho Mai Về Sau (27 triệu),... EP đầu tay của anh cũng xuất sắc đạt vị trí Top 1 album trên iTunes Việt Nam ngay trong ngày ra mắt, cho thấy sức hút mạnh mẽ của một "nhà tạo hit" tài năng.

532132927-1081054244207488-7903009544209273369-n.jpg
Bùi Trường Linh là tác giả bản demo Không Đau Nữa Rồi tại Em Xinh “Say Hi”, từng đạt Top 1 Trending YouTube mục Âm nhạc Thịnh hành chỉ sau 2 ngày lên sóng.

Từng giành ngôi vị Quán quân hạng mục No Beat tại Beck'Stage Battle Rap 2019, Phúc Du được khán giả biết đến với khả năng sử dụng ngôn từ sắc bén và những flow dễ thấm. Ở mảng sáng tác, anh ghi dấu ấn mạnh mẽ trong lòng khán giả qua những ca khúc ballad giàu cảm xúc và gần gũi. Những ca khúc nổi tiếng như Từ Chối Nhẹ Nhàng Thôi (hợp tác cùng "em xinh" Bích Phương) với 81 triệu lượt xem hay Yêu Anh Đi Mẹ Anh Bán Bánh Mì đạt 29 triệu lượt xem đã minh chứng cho tài năng và sức hút của anh.

532258284-1081054150874164-1824220783056793352-n.jpg
Từ một rapper underground đến ca/ nhạc sĩ mainstream, Phúc Du từng chia sẻ đây là một hành trình đầy thử thách nhưng vô cùng quý giá và xứng đáng.

Màn tụ họp của bộ ba huấn luyện viên Rap Việt B Ray - Karik - BigDaddy khiến người hâm mộ mong chờ vào những sản phẩm âm nhạc bùng nổ. Trước đó, cả ba đã có nhiều năm kinh nghiệm trong giới underground và sở hữu loạt ca khúc "triệu view". B Ray sở hữu các bản hit như Ex's Hate Me (196 triệu lượt xem), Con Trai Cưng (63 triệu), Lửng Lơ (64 triệu), Xin Đừng Nhấc Máy (38 triệu)...

Trong khi đó, Karik được khán giả biết đến với vai trò là chủ nhân của loạt hit Người Lạ Ơi, Bạn Đời, Có Chơi Có Chịu, Anh Không Đòi Quà... Sở hữu nhiều bài hát đạt trăm triệu lượt xem như Mượn Rượu Tỏ Tình (203 triệu), Tình Yêu Màu Nắng (112 triệu), Yêu Nắm (20 triệu), BigDaddy được nhiều nghệ sĩ Gen Z yêu quý và xem như một tấm gương sáng làm động lực theo đuổi đam mê.

thiet-ke-chua-co-ten-2025-08-13t234509697.jpg
Người hâm mộ tin tưởng vào khả năng "xào nhạc" của bộ ba hit-maker.
530830549-1081054614207451-7894280467298686005-n.jpg
Không chỉ là người đứng sau các ca khúc nổi bật của "em xinh" 52Hz, RIO còn nhiệt tình hỗ trợ tạo nên một số bài hát "chạm tim" khán giả tại Em Xinh "Say Hi".
530891585-1081054697540776-8185675453224012335-n.jpg
KHOI VU từng kết hợp cùng Masew tạo nên ca khúc "văn nghệ quốc dân" mang tên Ái Nộ. Với bộ kỹ năng ca hát, sáng tác, sản xuất âm nhạc, KHOI VU sẽ là một đối thủ đầy tiềm năng.
531711288-1081054290874150-5761087363496215843-n.jpg
Là một trong những "anh trai" nổi bật sau Anh Trai "Say Hi" 2024, NEGAV trở lại đường đua mùa 2 với quyết tâm đem đến cho khán giả thêm nhiều bản hit mới với một màu sắc khác.
526123589-765122732557164-8735002164930570139-n.jpg
Bảo Trâm - Ảnh: Vie Channel
#Anh Trai Say Hi #ATSH mùa 2 #hit-maker #triệu view #Vũ Cát Tường #Bùi Trường Linh #B Ray #Karik #BigDaddy

Xem thêm

Cùng chuyên mục