Anh Trai "Say Hi" mùa 2: Fan tiếc nuối khi Noo Phước Thịnh, Tăng Duy Tân vắng mặt

HHTO - Ngay sau khi công bố dàn nghệ sĩ chính thức, Anh Trai “Say Hi” mùa 2 đã để lại không ít tiếc nuối với sự vắng mặt của nhiều gương mặt nổi bật vốn được "rumour" trước đó.

Ngay sau khi Anh Trai “Say Hi” mùa 2 công bố dàn cast, nhiều khán giả bày tỏ sự tiếc nuối trước việc một số cái tên đình đám từng được kỳ vọng góp mặt, nay lại không xuất hiện trong danh sách.

Nhiều khán giả hụt hẫng khi Noo Phước Thịnh, Tăng Duy Tân, MONO,... "vắng bóng" ở mùa 2.

Noo Phước Thịnh

Cùng với Ngô Kiến Huy, Noo Phước Thịnh là một trong những “anh cả” kỳ cựu được kỳ vọng xuất hiện tại Anh Trai “Say Hi”. Dù đã lâu không tham gia các show giải trí, nam ca sĩ vẫn duy trì hoạt động đều đặn trên TikTok, thu hút sự chú ý của người hâm mộ bởi độ “quăng miếng”.

Người chơi hệ "tiểu phẩm" chính thức vắng mặt trong Anh Trai.

Hơn một thập kỷ làm nghề, Noo Phước Thịnh không chỉ khẳng định vị thế top vocalist với loạt hit đình đám mà còn là một biểu tượng V-pop. Đặc biệt, nam ca sĩ vẫn giữ được vẻ ngoài trẻ trung, phong độ qua thời gian.

Noo Phước Thịnh sở hữu năng lượng phù hợp với chương trình giải trí.

Tăng Duy Tân

Từng là khách mời duy nhất không thuộc dàn “Anh trai” tại Live stage 2 Em Xinh "Say Hi", Tăng Duy Tân khiến netizen tin rằng anh đã “chắc suất” xuất hiện tại mùa mới. Sở hữu trọn bộ yếu tố từ giọng hát, khả năng sáng tác lẫn visual, giọng ca Bên Trên Tầng Lầu được kỳ vọng sẽ tạo nên “big hit” nếu tham gia.

Tăng Duy Tân từng là khách mời tại Live stage 2 Em Xinh "Say Hi".

Không chỉ vậy, nam ca sĩ còn có mối liên hệ thú vị với “vũ trụ Say Hi” khi thời gian gần đây được "đẩy thuyền" mạnh mẽ cùng "Em xinh" Bích Phương. Trước đó, Tăng Duy Tân cũng từng hợp tác với "Anh trai" Quang Hùng MasterD trong ca khúc Ánh Mắt Biết Cười.

Nam ca sĩ có cơ duyên hợp tác cùng nhiều Anh trai - Em xinh.

Tăng Duy Tân được mệnh danh là “cỗ máy tạo hit” của V-pop với loạt ca khúc viral như Cắt Đôi Nỗi Sầu, Say Sóng,... Sự vắng mặt của anh tại Anh Trai “Say Hi” mùa 2 là khoảng trống đáng kể, bởi ngoài tài năng, nam ca sĩ còn ghi điểm với sự duyên dáng qua 2 Ngày 1 Đêm và Đấu Trường Gia Tốc

Tăng Duy Tân là một "cây hài" chính hiệu.

Grey D

Grey D từng xuất hiện tại chung kết Anh Trai “Say Hi” mùa 1 để hỗ trợ NEGAV và cũng từng bày tỏ mong muốn tham gia nếu có cơ hội. Thế nhưng, trong danh sách 30 Anh trai mùa 2, nam ca sĩ lại bất ngờ “mất hút”.

Grey D từng hỗ trợ NEGAV trong tiết mục chung kết.

Sự vắng mặt của Grey D đồng nghĩa với việc khán giả sẽ bỏ lỡ cơ hội chứng kiến màn hội ngộ trọn vẹn của các cựu thành viên Monstar. Trước đó, ERIK và Nicky đã góp mặt tại mùa đầu tiên của Anh Trai “Say Hi”, nhưng ở mùa 2, Grey D - được dự đoán sẽ là cái tên tiếp theo lại không xuất hiện, thay vào đó là sự góp mặt của Vương Bình.

Không phải Grey D, Vương Bình mới là cựu thành viên Monstar tiếp theo tham gia Anh Trai "Say Hi".

Grey D, tên thật là Đoàn Thế Lân, từng là thành viên nhóm nhạc Monstar và hiện được biết đến như một ca sĩ - nhạc sĩ tài năng, với phong cách Ballad lãng mạn, giàu cảm xúc.

Grey D sẽ là mảnh ghép vocalist nổi bật nếu tham gia Anh Trai "Say Hi" mùa 2.

MONO

Không chỉ được biết đến là em trai của Sơn Tùng M-TP, MONO còn khẳng định vị thế riêng trong làng nhạc Việt với hình ảnh trẻ trung, năng động. Nam ca sĩ còn được nhận xét là “chiến thần ngoại giao” nhờ sự thân thiện và khả năng gắn kết với đồng nghiệp.

Nếu tham gia Anh Trai “Say Hi”, MONO hứa hẹn sẽ là chất keo gắn kết các anh em nghệ sĩ.

Sau màn thể hiện ấn tượng tại Sao Nhập Ngũ, MONO để lại ấn tượng với hình ảnh gần gũi, thân thiện và đầy năng lượng. Trước thềm Anh Trai “Say Hi” mùa 2, nhiều khán giả kỳ vọng vào sự xuất hiện của anh nhưng danh sách chính thức đã khép lại hy vọng này.