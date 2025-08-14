Anh Trai "Say Hi" mùa 2: Fan tiếc nuối khi Noo Phước Thịnh, Tăng Duy Tân vắng mặt

Ngay sau khi Anh Trai “Say Hi” mùa 2 công bố dàn cast, nhiều khán giả bày tỏ sự tiếc nuối trước việc một số cái tên đình đám từng được kỳ vọng góp mặt, nay lại không xuất hiện trong danh sách.
Noo Phước Thịnh
Cùng với Ngô Kiến Huy, Noo Phước Thịnh là một trong những “anh cả” kỳ cựu được kỳ vọng xuất hiện tại Anh Trai “Say Hi”. Dù đã lâu không tham gia các show giải trí, nam ca sĩ vẫn duy trì hoạt động đều đặn trên TikTok, thu hút sự chú ý của người hâm mộ bởi độ “quăng miếng”.
Hơn một thập kỷ làm nghề, Noo Phước Thịnh không chỉ khẳng định vị thế top vocalist với loạt hit đình đám mà còn là một biểu tượng V-pop. Đặc biệt, nam ca sĩ vẫn giữ được vẻ ngoài trẻ trung, phong độ qua thời gian.
Tăng Duy Tân
Từng là khách mời duy nhất không thuộc dàn “Anh trai” tại Live stage 2 Em Xinh "Say Hi", Tăng Duy Tân khiến netizen tin rằng anh đã “chắc suất” xuất hiện tại mùa mới. Sở hữu trọn bộ yếu tố từ giọng hát, khả năng sáng tác lẫn visual, giọng ca Bên Trên Tầng Lầu được kỳ vọng sẽ tạo nên “big hit” nếu tham gia.
Không chỉ vậy, nam ca sĩ còn có mối liên hệ thú vị với “vũ trụ Say Hi” khi thời gian gần đây được "đẩy thuyền" mạnh mẽ cùng "Em xinh" Bích Phương. Trước đó, Tăng Duy Tân cũng từng hợp tác với "Anh trai" Quang Hùng MasterD trong ca khúc Ánh Mắt Biết Cười.
Tăng Duy Tân được mệnh danh là “cỗ máy tạo hit” của V-pop với loạt ca khúc viral như Cắt Đôi Nỗi Sầu, Say Sóng,... Sự vắng mặt của anh tại Anh Trai “Say Hi” mùa 2 là khoảng trống đáng kể, bởi ngoài tài năng, nam ca sĩ còn ghi điểm với sự duyên dáng qua 2 Ngày 1 Đêm và Đấu Trường Gia Tốc
Grey D
Grey D từng xuất hiện tại chung kết Anh Trai “Say Hi” mùa 1 để hỗ trợ NEGAV và cũng từng bày tỏ mong muốn tham gia nếu có cơ hội. Thế nhưng, trong danh sách 30 Anh trai mùa 2, nam ca sĩ lại bất ngờ “mất hút”.
Sự vắng mặt của Grey D đồng nghĩa với việc khán giả sẽ bỏ lỡ cơ hội chứng kiến màn hội ngộ trọn vẹn của các cựu thành viên Monstar. Trước đó, ERIK và Nicky đã góp mặt tại mùa đầu tiên của Anh Trai “Say Hi”, nhưng ở mùa 2, Grey D - được dự đoán sẽ là cái tên tiếp theo lại không xuất hiện, thay vào đó là sự góp mặt của Vương Bình.
Grey D, tên thật là Đoàn Thế Lân, từng là thành viên nhóm nhạc Monstar và hiện được biết đến như một ca sĩ - nhạc sĩ tài năng, với phong cách Ballad lãng mạn, giàu cảm xúc.
MONO
Không chỉ được biết đến là em trai của Sơn Tùng M-TP, MONO còn khẳng định vị thế riêng trong làng nhạc Việt với hình ảnh trẻ trung, năng động. Nam ca sĩ còn được nhận xét là “chiến thần ngoại giao” nhờ sự thân thiện và khả năng gắn kết với đồng nghiệp.
Sau màn thể hiện ấn tượng tại Sao Nhập Ngũ, MONO để lại ấn tượng với hình ảnh gần gũi, thân thiện và đầy năng lượng. Trước thềm Anh Trai “Say Hi” mùa 2, nhiều khán giả kỳ vọng vào sự xuất hiện của anh nhưng danh sách chính thức đã khép lại hy vọng này.