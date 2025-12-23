Cặp đôi anime nổi bật 2025: Dược Sư Tự Sự dễ thương, Vô Hạn Thành lấy nước mắt

HHTO - Làng anime của năm 2025 có những cặp đôi dễ thương, ăn ý nhưng cũng khiến khán giả vô cùng cảm động.

Năm 2025 đánh dấu sự trở lại mạnh mẽ của anime không chỉ ở mặt hình ảnh hay kịch bản, mà còn ở cách các mối quan hệ được khắc họa sâu sắc và giàu cảm xúc hơn bao giờ hết. Từ những rung động mơ hồ, sự vụng về đáng yêu đến cảm động rơi nước mắt, các cặp đôi anime sau đây đã khiến khán giả có những trải nghiệm tuyệt vời.

Jinshi & Maomao (Dược Sư Tự Sự mùa 2)

Không cần những lời tỏ tình nồng cháy, Jinshi và Maomao của Dược Sư Tự Sự mùa 2 vẫn chinh phục khán giả bằng sự căng thẳng tinh tế giữa lý trí và cảm xúc. Maomao thông minh nhưng ngây thơ, vô tư đối lập hoàn toàn với một Jinshi tinh tế, ấm áp, cùng với sự chênh lệch ngoại hình khiến khán giả không khỏi thích thú.

Trong mùa 2 này, Jinshi và Maomao có sự phát triển lớn về mối quan hệ, thông qua từng ánh nhìn trộm, lời nói nửa thật nửa đùa hay cách Jinshi luôn âm thầm bảo vệ Maomao trước những "biến cố" chốn hoàng cung.

Akaza & Koyuki (Thanh Gươm Diệt Quỷ: Vô Hạn Thành - Phần 1)

Không phải cặp đôi lãng mạn theo nghĩa truyền thống, Thượng Tam Akaza và người vợ quá cố Koyuki trở thành một trong những tình tiết ám ảnh, lấy nước mắt nhất trong Thanh Gươm Diệt Quỷ: Vô Hạn Thành - Phần 1. Trong thời khắc Tanjiro và Giyuu suýt thua trận, Akaza được Koyuki gọi tên, níu kéo lại chút phần người cuối cùng trong anh.

Tại đây, khán giả biết được quá khứ của Akaza và mối tình tuyệt đẹp nhưng kết thúc trong bi kịch cùng Koyuki. Khán giả không còn nhìn Akaza chỉ là một phản diện, mà là một con người đã đánh mất tất cả. Ngoài ra, khoảnh khắc cả hai trao nhau lời thề nguyện dưới pháo hoa cũng được đánh giá là một trong những cảnh anime đẹp nhất năm nay.

Gojo Wakana & Kitagawa Marin (My Dress-Up Darling mùa 2)

Không mang sự nặng nề hay tranh cãi, Gojo và Marin mang đến làn gió nhẹ nhàng, trong trẻo cho anime 2025 thông qua mùa 2 của My Dress-Up Darling. Mùa 2 tiếp tục khai thác sự trưởng thành trong cảm xúc của cả hai, khi những rung động dần trở thành sự thấu hiểu và đồng hành.

Marin vẫn rực rỡ và thẳng thắn, trong khi Gojo từng bước vượt qua mặc cảm bản thân để có thể bảo vệ, đồng hành với bạn gái. Sự "chữa lành" dành cho nhau chính là lý do khiến cặp đôi này được yêu mến bền bỉ, trở thành biểu tượng của làng anime trong vài năm trở lại đây.

Ranma & Akane (Ranma 1/2 bản mới)

Sự tái xuất với "tấm áo mới" của Ranma 1/2 mang theo cả một bầu trời ký ức, và Ranma - Akane vẫn giữ nguyên sức hút vốn có. Cả hai là hiện thân của kiểu "gà bông" đáng yêu, có những màn cãi vã không ngừng nhưng luôn đứng về phía nhau khi cần thiết.

Trong mùa 2 năm nay, mối quan hệ này được khai thác sâu hơn về mặt cảm xúc, giúp Ranma và Akane dần trưởng thành hơn. Tình tiết khi cặp đôi cùng nhau đóng vở Romeo & Juliet khiến cho người xem xuýt xoa vì ngọt ngào và gợi nhớ ký ức thanh xuân tuyệt đẹp.

Denji & Reze (Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc)

Nếu phải chọn một cặp đôi khiến khán giả ngạc nhiên nhất trong năm 2025 thì Denji và Reze chắc chắn là ứng cử viên hàng đầu. Reze xuất hiện như một tia sáng hiếm hoi trong cuộc đời đầy bạo lực của Denji, dịu dàng, quan tâm và mang đến cho anh cảm giác "được yêu". Thế nhưng suy cho cùng, đây là Chainsaw Man và vẫn còn điều khó đoán đằng sau.

Chính sự đối lập giữa hy vọng và phản bội đã khiến Reze Arc trở thành một trong những phần được bàn luận nhiều nhất của Chainsaw Man. Đây là câu chuyện về tình yêu không kịp nở hoa nhưng trong một số khoảnh khắc, nó vẫn đủ khiến khán giả rung động và bị lôi cuốn.