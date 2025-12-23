"Vén rèm cánh gà" sau xe cà phê fan Việt gửi IU: Từ "thở dốc" đến "thở phào"

HHTO - Trong lúc IU bận rộn ghi hình cho bộ phim "Perfect Crown", cộng đồng fan Việt Nam đã tạo bất ngờ cực dễ thương: Gửi một xe cà phê ra tận phim trường để tiếp sức cho IU và ê-kíp. Phía sau món quà ấy là quá trình chuẩn bị đầy chông gai. Cùng lắng nghe những chia sẻ độc quyền của IUVN với nhà Hoa!

Dự án "cà phê tiếp sức" vốn chẳng còn xa lạ với fan K-Pop, nhưng mỗi lần xuất hiện lại mang theo một câu chuyện mới dễ thương hết cỡ. Lần này, dự án dành cho IU đã lan tỏa một năng lượng ấm áp khắp cộng đồng UAENA (tên fandom của IU).

Nhân lúc Perfect Crown - dự án phim truyền hình mới của IU đang bước vào giai đoạn ghi hình với lịch quay dày đặc, đội quản trị của IUVN - một trong những fanpage lớn nhất của UAENA tại Việt Nam đã bí mật gửi tặng một xe cà phê đến phim trường tại Hàn Quốc như một lời tiếp sức nhẹ nhàng nhưng đầy yêu thương dành cho thần tượng.

Toàn cảnh xe cà phê được V-UAENA gửi đến IU và đoàn phim.

Từ không hi vọng đến "tín hiệu khẩn" bất ngờ

Khi được hỏi về "bí mật" đằng sau dự án, Thành Vinh - một trong 3 admin của IUVN bật mí rằng cả team gần như không hề có bất kỳ sự chuẩn bị dài hơi nào: "Bọn mình cứ gửi đi thôi, rồi chờ xem điều gì xảy ra".

Bạn Nguyễn Thành Vinh (Admin IU-VN) chia sẻ riêng với Hoa Học Trò Online. Ảnh: NVCC

Ba người, ba múi giờ, ba công việc khác nhau, nhưng đều chung mong muốn duy nhất: Gửi đến IU chút yêu thương từ Việt Nam.

Mọi chuyện nhen nhóm từ tháng 7, khi IUVN gửi email đầu tiên đến công ty quản lý của IU nhưng không nhận được phản hồi. Đến tháng 8, phía công ty bất ngờ liên hệ lại để xin thông tin, rồi tiếp tục im lặng. Đến tận tháng 12, cả team gần như tin rằng dự án không còn hy vọng.

Bất ngờ thay, đúng vào khoảnh khắc tưởng chừng bỏ cuộc, IUVN nhận email xác nhận: Xe cà phê có thể được gửi vào ngày 21/12 và đội admin chỉ có đúng 3 ngày để chạy nước rút cho toàn bộ khâu chuẩn bị cho thiết kế banner, menu, nội dung, đến đặt đơn vị vận hành xe và xác nhận lại lịch trình với công ty.

Hoàn thiện bước đầu chỉ trong 1 đêm - không hề có "người hùng bí mật" đứng sau

Khi được hỏi liệu dự án lần này có nhận được sự hỗ trợ nào ngoài đội ngũ admin hay không, Vinh cười nhẹ và đáp: "Thực ra bọn mình ước gì có thêm người hỗ trợ... Nhưng bọn mình không có designer, trong khi phần thiết kế lại là thứ tụi mình đặt kỳ vọng nhất. Đây là lần đầu IU nhận xe cà phê từ fan Việt mà, tụi mình muốn mọi thứ phải thật đẹp".

Sau khi tìm được một đơn vị có xe cà phê màu tím, cũng là chiếc xe "tân binh" mới vận hành, cả team quyết định chọn tím làm concept chủ đạo. Thế nhưng timeline lại quá căng: Ngay tối 17/12 họp xong, đơn vị xe yêu cầu sáng hôm sau phải có bản thiết kế hoàn chỉnh. Tức là cả team chỉ có đúng 1 đêm để nghĩ - làm - gửi.

Thành Vinh chia sẻ về khoảng thời gian "cày deadline" cho dự án bí mật.

Vinh cho biết đã đăng story Instagram cầu cứu tìm designer, sẵn sàng trả công hậu hĩnh, nhưng deadline quá gấp nên không có một "lá thư tiếp viện" nào gửi đến. Cuối cùng, anh tự ngồi cả đêm trong quán cà phê để thiết kế, hoàn thiện layout. Hai bức ảnh IU dùng trên banner vốn thuộc bộ ảnh Season's Greeting 2026, nhưng vì áo IU ban đầu màu xanh, Vinh phải tự chỉnh sang tím để đồng bộ với màu xe.

Trong lúc Vinh "cày" thiết kế, 2 admin còn lại của IUVN lo menu đồ ăn - thức uống cho IU và hơn 150 staff, đồng thời viết thư tay và hoàn thiện thông điệp trên banner. Có thể tưởng tượng ra cảnh bộ ba quay cuồng "thở dốc" ra sao trong những ngày chuẩn bị tất tần tật trong gấp rút.

"Đó là 3 ngày tụi mình chưa từng trải qua trong đời vì nó quá gấp rút"

"Nếu có lần sau"...

Khi được hỏi về những khó khăn trong quá trình xin duyệt dự án từ ê-kíp IU và đoàn phim, đại diện IUVN chia sẻ rằng trở ngại lớn nhất chính là thời gian chờ phản hồi. Công ty trả lời rất lâu nên team buộc phải chủ động nhắc lại nhiều lần nhưng vẫn phải giữ ngôn từ nhẹ nhàng, lịch sự. "Tụi mình hiểu lịch quay của IU rất căng, nên nếu không khéo, công ty có thể cảm thấy fan hơi quá đà", Thành Vinh tâm sự.

IUVN cũng hé lộ, đã từng có trường hợp dự án được công ty phía IU xác nhận rồi hủy sát giờ. Vì thế, lần này cả team phải thận trọng từng bước, đề phòng có thể "bị lật kèo" bất cứ lúc nào.

Nếu có lần sau, và đặc biệt với những fanpage hoặc UAENA đang ấp ủ ý định gửi xe cà phê hay quà tặng đến ủng hộ IU trong tương lai, admin của IUVN gửi lời nhắn: "Hãy đăng ký thật sớm và chuẩn bị nguồn lực tài chính chủ động. Chi phí khá lớn, tụi mình không thể tiết lộ con số, nhưng chắc chắn không hề nhỏ đâu".

"Bật mí" về kế hoạch bí mật

Vì thời gian quá gấp nên fanpage không thể kêu gọi gây quỹ (donate), cũng không muốn bật mí trước để giữ trọn sự bất ngờ cho cộng đồng fan. Thế nên khi được hỏi về dự án tiếp theo nhằm tiếp sức cho IU và Perfect Crown khi phim lên sóng, team IUVN bật cười: "Bọn mình hết tiền rồi, thật sự kiệt quệ rồi!".

Trong thời gian tới, team dự định tạm ngưng để "đi làm thêm, kêu gọi donate và gây quỹ lại". Còn việc có dự án mới hay không thì chưa thể khẳng định, bởi cả nhóm khá "tâm linh": "Bọn mình sợ nói trước bước không qua. Truyền thống của các bạn trong team là: làm xong rồi mới thông báo".

Vượt "kiếp nạn" thành công, 2 chiếc Story Instagram IU check-in bên xe cà phê của IUVN gửi đến là kẹo ngọt bù đắp cho chuỗi ngày "chạy deadline" thần tốc.

Cuối cùng, dự án "thần tốc" 3 ngày khép lại bằng một khoảnh khắc khiến cả team IUVN thở phào: IU rạng rỡ, thích thú chụp ảnh cùng xe cà phê và đăng story cảm ơn fan Việt. Đó không chỉ là lời ghi nhận mà còn là "lần đầu tiên" đặc biệt đối với cộng đồng UAENA Việt Nam.