Tăng Duy Tân nhận quà sinh nhật “đặc biệt”, Bích Phương có động thái gây chú ý

HHTO - Nhân dịp sinh nhật tuổi 30, Tăng Duy Tân nhận được một món quà “đặc biệt” từ cộng đồng fan hâm mộ. Bích Phương cũng có động thái mới trên mạng xã hội khiến fan của cặp đôi thích thú.

Mới đây, mạng xã hội rộn ràng với loạt clip chúc mừng sinh nhật nam ca/nhạc sĩ Tăng Duy Tân. Đáng chú ý, phần lớn các video đều có sự liên quan đến “Em xinh” Bích Phương. Chủ nhân hit Tái Sinh còn chăm chỉ tương tác với những nội dung trên khiến người hâm mộ thích thú đặt nghi vấn “thuyền sắp cập bến”.

Đoạn clip các “anh da đen” chúc mừng sinh nhật Tăng Duy Tân gây chú ý với dòng chữ “From BP with love”. Một số ý kiến cho rằng anh đang nhân cơ hội công khai mối quan hệ với “bạn gái tin đồn” Bích Phương. Nguồn clip: Tăng Duy Tân.

Cộng đồng người hâm mộ của Bích Phương cũng gửi đến giọng ca Cắt Đôi Nỗi Sầu những lời chúc ý nghĩa cùng với hình ảnh nắm tay tình cảm “tuyệt đối điện ảnh” của Tăng Duy Tân và Bích Phương trong phần trình diễn Em Chỉ Là tại Em Xinh “Say Hi”. Bên cạnh đó, fan còn vẽ tặng hình ảnh của Tăng Duy Tân và Bích Phương kèm lời chúc “Chúc anh mau rước nàng về dinh để bọn em còn đi ăn chả mực giã tay Quảng Ninh”.

Quà sinh nhật Tăng Duy Tân từ “nhà gái” FC Bích Phương. Nguồn clip: Threads @fcbichphuong.official.

Bích Phương cũng góp mặt trong 1 đoạn clip chúc mừng sinh nhật Tăng Duy Tân.

Tăng Duy Tân “cười tít mắt” khi nhận món quà đặc biệt từ người hâm mộ.

Về phía Bích Phương, dù không công khai chúc mừng sinh nhật "nhà trai" nhưng nữ ca sĩ đã âm thầm nhấn theo dõi Tăng Duy Tân trên hai nền tảng mạng xã hội là Instagram và Facebook. Người hâm mộ hào hứng cho rằng món quà đặc biệt năm nay của nam ca/nhạc sĩ chính là được “người yêu tin đồn” công khai danh phận “online”. Trước đó, Tăng Duy Tân từng gia nhập hội “chỉ mình em” khi theo dõi duy nhất tài khoản của Bích Phương trên Instagram.

Bích Phương tặng "quà online" cho Tăng Duy Tân.

Tăng Duy Tân và Bích Phương gây chú ý tại Em Xinh “Say Hi” với những hành động quan tâm, chăm sóc nhau trong hậu trường. Nam ca/nhạc sĩ cũng nhiều lần “lỡ miệng” thả hint về mối quan hệ của cả hai trên sân khấu khiến khán giả thích thú “đẩy thuyền”. Dạo gần đây, Tăng Duy Tân còn thường xuyên xuất hiện trong các clip TikTok của đội Bích Phương với nhiều danh phận khác nhau như “con kiến thứ 6”, “anh trai thứ 31”. Người hâm mộ càng thêm niềm tin cả hai sẽ sớm công khai, cho “thuyền cập bến”.