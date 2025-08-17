Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Hậu trường SHOWBIZ

Google News

“Vũ trụ Say Hi”: Những mối duyên thú vị giữa dàn Anh Trai mùa 2 và các Em Xinh

Lan Anh - Ảnh, clip: Tổng hợp
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Sau khi công bố 30 Anh trai "Say Hi" mùa 2, netizen tìm ra được nhiều "mối duyên" thú vị trong âm nhạc lẫn ngoài đời giữa các nam nghệ sĩ cùng các nữ nghệ sĩ thi Em Xinh "Say Hi".

Ngay sau khi thông tin 30 Anh Trai “Say Hi” mùa 2 được công bố, netizen lập tức soi ra loạt điểm chung thú vị giữa các Anh Trai và Em Xinh, tạo nên những “mối duyên” vừa bất ngờ vừa hài hước.

7aad1958906718394176.jpg
Dàn Anh Trai - Em Xinh có nhiều "mối duyên" kỳ lạ trong âm nhạc lẫn ngoài đời.

Mới đây nhất, Phúc Du tự nhận mình là “Anh Trai đầu tiên có mặt tại Chung kết” khi xuất hiện để hỗ trợ tiết mục solo của "Em Xinh" Bảo Anh. Cả hai có những màn “tấu hài” dễ thương trong hậu trường, đặc biệt khi bị dọa lập biên bản, “phú bà” Bảo Anh còn tuyên bố sẽ “chi tất” cho nam rapper.

Nguồn: @honggidangdo (TikTok)
60497ae30ddd8583dccc.jpg
Phúc Du an tâm khi có Bảo Anh "thu xếp".

Không chỉ Bảo Anh - Phúc Du, khán giả còn nhanh chóng soi ra nhiều “mối duyên” khác trong âm nhạc của các nghệ sĩ thuộc "vũ trụ Say Hi". Trước đây, nhiều Anh Trai đã từng kết hợp cùng các Em Xinh để tạo nên loạt ca khúc viral như Vì Mẹ Anh Bắt Chia Tay (Karik - Miu Lê), Xin Đừng Nhấc Máy (B Ray - Han Sara), She Never Cries (Sơn.K - Hoàng Duyên)… Những màn hợp tác ăn ý này khiến fan kỳ vọng mùa 2 sẽ có một Live stage các Em Xinh xuất hiện để làm khách mời hỗ trợ cho những mỹ nam, tiếp nối "truyền thống" các mùa cũ.

edc4531b16259e7bc734.jpg
Karik - Miu Lê là "cặp bài trùng" trong âm nhạc.
27a1575-15924995333951543740612.jpg
Ngoài Bảo Anh, Phúc Du cũng có cơ hội hợp tác cùng "chị cả" Bích Phương.
thiet-ke-chua-co-ten-2025-08-16t164448988.png
Dàn Anh Trai mùa 2 và Em Xinh từng bắt tay trong nhiều dự án âm nhạc.

Ngoài cặp vợ chồng Rio - 52Hz vốn đã công khai tình cảm, cộng đồng mạng cũng nhiệt tình “chèo thuyền” cho nhiều cặp Anh Trai - Em Xinh khác. Điển hình là rapper Ogenus - Orange ngay từ Our Song Vietnam đã từng được Vũ Thảo My làm "thuyền trưởng".

Không chỉ dừng lại ở những khoảnh khắc trên sân khấu mà tại mùa giải thể thao All-star Championship, cả hai cũng có loạt tương tác viral, khiến fan tin rằng màn gia nhập "vũ trụ Say Hi" của Ogenus sẽ giúp chiếc thuyền này “ra khơi” mạnh mẽ hơn nữa.

Ogenus - Orange được đồng nghiệp "đẩy thuyền" nhiệt tình. Nguồn: @khyhoangmuong
fc2da9c8c2f64aa813e7.jpg
Rio - 52Hz là cặp đôi hiếm hoi đã thành đôi trong "vũ trụ Say Hi".
0e66f195e8ab60f539ba.jpg
Cả hai được khán giả gọi vui là đôi vợ chồng "số khổ nhất" bởi loạt câu chuyện "phòng thu".
1463.jpg
Lan Anh - Ảnh, clip: Tổng hợp
#Anh trai Say Hi mùa 2 #Em Xinh Say Hi #Anh Trai - Em Xinh #Phúc Du #Bảo Anh #hợp tác âm nhạc #vũ trụ Say Hi #Orange #Ogenus #Rio #52Hz

Xem thêm

Cùng chuyên mục