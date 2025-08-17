Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Em Xinh Say Hi: Phương Mỹ Chi biến “meme” thành vũ đạo, dàn Em Xinh quẩy hết mình

Bảo Trâm - Ảnh, clip: Tổng hợp
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Trình diễn "Ếch Ngoài Đáy Giếng" tại Em Xinh “Say Hi”, Phương Mỹ Chi gây chú ý khi kết hợp vũ đạo với những “meme” hài hước, mang đến phần biểu diễn thú vị và cuốn hút.

Tại sân khấu đêm Chung Kết 1, “em xinh” Phương Mỹ Chi gây ấn tượng với khán giả qua phần trình diễn Ếch Ngoài Đáy Giếng với màu sắc trẻ trung và sáng tạo. Ca khúc như kể lại hành trình của Phương Mỹ Chi tại Em Xinh “Say Hi”: Thoát khỏi vùng an toàn để đi “ngao du sơn thuỷ”, tiếp nhận những nguồn năng lượng hay, sau đó lại trở về nhà.

Bên cạnh giai điệu sôi động và ca từ ý nghĩa, “chị Bảy” còn ghi điểm với người hâm mộ khi mang đến những vũ điệu gần gũi, dễ nhớ. Đặc biệt, Phương Mỹ Chi còn khéo léo lồng ghép vào vũ đạo loạt meme hài hước gắn liền với chính mình và “em xinh” Phương Ly, tạo thêm điểm nhấn thú vị cho màn trình diễn.

Phương Mỹ Chi tái hiện meme “Ta là Natra” của chính mình năm xưa.
“Vũ điệu lùi xe” viral một thời của “em xinh” Phương Ly được Phương Mỹ Chi đưa vào phần vũ đạo.

Trong hậu trường, dàn Em Xinh hào hứng cổ vũ cho tiết mục của Phương Mỹ Chi, thậm chí sẵn sàng gác bỏ hình tượng để “quẩy” hết mình. Diện váy công chúa nhưng 52Hz vẫn không ngại bung xõa trọn vẹn năng lượng. Trong khi đó, Lyhan gây chú ý khi phiêu theo nhạc với loạt động tác khiến netizen ví von như đang… say xỉn. Tiên Tiên thì khiến người hâm mộ cười nghiêng ngả khi vừa chạy quanh sảnh chờ, vừa hài hước biến bình hoa của chương trình thành đạo cụ bất đắc dĩ. Trái ngược không khí sôi nổi ấy, “chị cả” Bích Phương chọn cách trở thành “cô nàng thư giãn”, phiêu nhạc tại chỗ.

"Em xinh” Lyhan khiến netizen thích thú với vũ điệu phiêu nhạc hài hước. Nguồn clip: @thoyeuoi_.
Dàn Em Xinh “quẩy” hết mình với tiết mục của Phương Mỹ Chi. Nguồn clip: Vie Channel.

Ca khúc Ếch Ngoài Đáy Giếng của “em xinh” Phương Mỹ Chi gợi nhớ đến tiết mục Wrapped Miền Tây từng gây sốt tại Làn Sóng Xanh 2024. Cũng trong trang phục xanh lá “hợp mệnh”, “chị Bảy” mang đến phần trình diễn ấn tượng với giai điệu bắt tai và loạt vũ điệu “bắt trend”, cuốn trọn khán phòng, từ nghệ sĩ, khách mời đến khán giả và ê-kíp vào bầu không khí sôi động, rộn ràng. Đây cũng chính là màu sắc âm nhạc mà người hâm mộ mong đợi được thấy nhiều hơn ở Phương Mỹ Chi, bên cạnh những giai điệu dân ca vốn đã gắn liền với tên tuổi em xinh này.

485167168-1190263412467878-9104978312579829177-n.jpg
Tại Làn Sóng Xanh 2024, Phương Mỹ Chi gây ấn tượng với tiết mục Wrapped Miền Tây kết hợp cùng Huỳnh Lập và Tiêu Minh Phụng.
526123589-765122732557164-8735002164930570139-n-1.jpg
Bảo Trâm - Ảnh, clip: Tổng hợp
#Em Xinh Say Hi #Chung kết 1 #Phương Mỹ Chi #Ếch Ngoài Đáy Giếng #meme #Phương Ly #Em Xinh #LyHan

