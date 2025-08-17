Em Xinh Say Hi: Phương Mỹ Chi biến tấu "Chú Ếch Con", Bảo Anh kết hợp với Phúc Du

Sân khấu Em Xinh “Say Hi” bùng nổ với 8 tiết mục solo đầu tiên của đêm Chung Kết 1. Mỗi nghệ sĩ không chỉ mang đến một tiết mục âm nhạc, mà còn kể câu chuyện của chính mình bằng cá tính và phong cách nghệ thuật riêng.

Mở màn cho tập phát sóng là "đóa hồng" Saabirose. Khác với những màn trình diễn cá tính trước đây, lần này cô chọn một ca khúc sâu lắng, kết hợp giữa hát, rap và sexy dance. Ca khúc với tên gọi Lời Thú Tội cùng ca từ đan xen tiếng Anh - tiếng Việt, được MC Trấn Thành không tiếc lời khen cho màn “lột xác” táo bạo này.

Trong chiếc đầm corset bó sát, Saabirose cho thấy khả năng ca hát nổi trội bên cạnh thế mạnh rap vốn quen thuộc.

Nếu Saabirose mang đến sự ngạc nhiên thì Lâm Bảo Ngọc lại tiếp tục chứng minh bản thân là “ẩn số” khó đoán. Với concept về cô gái và người bạn trai ái kỷ, nữ ca sĩ đã biến sân khấu thành một vở nhạc kịch giàu kịch tính. Từ hát, rap đến vũ đạo mạo hiểm, "Hippo Happy" đều thể hiện sự toàn diện, thậm chí còn thử sức treo mình trên không, xoay lộn ngược mà vẫn giữ vững phong độ ca hát.

Sự đa dạng trong phong cách giúp cô trở thành điểm nhấn mạnh mẽ của đêm thi.

Mang màu sắc hoàn toàn khác biệt, 52Hz đưa khán giả bước vào thế giới cổ tích mộng mơ. Giai điệu mang hơi hướng Disney, pha trộn Indie và ma mị đúng “chất” 52Hz được "nàng cá voi" lồng ghép khéo léo vào trong Trời Sao. Em Xinh 52Hz xúc động chia sẻ đây là món quà âm nhạc đặc biệt dành tặng cho ông đã khuất.

Đỉnh điểm là màn khiêu vũ đôi cùng bạn diễn, tái hiện khung cảnh công chúa - hoàng tử lãng mạn như trong phim hoạt hình.

Khác biệt và đầy năng lượng, Phương Mỹ Chi bất ngờ xuất hiện trên mô tô xung quanh là những chú ếch bông tiến vào sân khấu. Ca khúc Ếch Ngoài Đáy Giếng được cô "biến tấu" từ nhạc thiếu nhi quen thuộc, kết hợp biểu diễn guitar điện mạnh mẽ.

Sân khấu như một “bảo tàng ký ức”, nơi tái hiện những biểu tượng gắn với hành trình nghệ thuật của Phương Mỹ Chi từ áo bà ba, đĩa CD, con cò, chiếc micro. Thông điệp “Việc gì mình cũng dám, vì em là người Việt Nam” vang lên đầy mạnh mẽ, đồng thời khẳng định tinh thần cởi mở, kết nối của thế hệ trẻ trong nữ ca sĩ.

Phương Mỹ Chi mang đến một tiết mục đậm màu sắc cá nhân.

Một trong những tiết mục được bàn luận nhiều nhất là phần thi của Lamoon. Không dừng lại ở âm nhạc, cô xây dựng Dương Gian như một tác phẩm "văn học", khai thác chất liệu ngũ cung trên nền nhạc "world music". Lấy cảm hứng từ sự đối lập trắng - đen trong đôi mắt, Lamoon gửi gắm triết lý âm dương trong mỗi con người.

Lamoon mang đến một tiết mục đậm "văn học".

Nếu MaiQuinn chọn trở lại với diện mạo mạnh mẽ, hoang dại trong không gian sân khấu như khu vườn nguyên sơ, kết hợp guitar cùng giọng hát phóng khoáng để “thao túng tâm lý” khán giả, thì Juky San lại tạo dấu ấn bằng sự tối giản dịu dàng với Người Đầu Tiên. Ngồi trên chiếc xích đu giữa không gian trắng tinh khôi, cô mang đến một phần trình diễn mộc mạc. Dù âm nhạc chưa thật sự bứt phá, nhưng sự chân thành và tinh tế vẫn đủ để Juky San chạm đến cảm xúc người nghe.

MaiQuinn và Juky San mang hai màu sắc đối lập.

Khép lại tập phát sóng là màn trình diễn đầy cảm xúc của Bảo Anh với Cô Ấy Không Yêu Anh. Ca khúc gợi nhớ phong cách Pop thập niên 2000s - 2010s, hòa quyện giữa vocal và rap, với sự xuất hiện của rapper Phúc Du đã khiến tiết mục thêm phần bùng nổ.

Bảo Anh chia sẻ rằng chương trình đã giúp cô “tái sinh”, tìm lại sự tự tin sau thời gian dài bỏ quên bản thân.