Anh Trai Say Hi mùa 2: Hậu trường ghi hình Live stage 1, khán giả trường quay nói gì?

HHTO - Gần đây, hậu trường ghi hình Live stage 1 cùng những đánh giá đầu tiên của khán giả trường quay về Anh Trai "Say Hi" mùa 2 đang gây xôn xao trên nền tảng Threads.

Ngay sau khi công bố danh sách 30 Anh Trai “Say Hi” mùa 2, Live stage 1 cũng nhanh chóng được ghi hình. Trên MXH Threads, khán giả trường quay truyền nhau những đánh giá đầu tiên, khen nức nở hai tiết mục Liên quân vì độ bùng nổ.

Ngay sau khi trở thành những khán giả đầu tiên được thưởng thức Live stage 1, nhiều người đã nhanh chóng lên Threads chia sẻ cảm nghĩ ban đầu.

Về mặt âm nhạc, khán giả nhận xét chương trình hấp dẫn, phù hợp với không khí concert. Không ít “kim cương quan điểm” về độ bứt phá của dàn tân binh “nghìn máu” trong chương trình năm nay. Những cái tên như CONGB, Lohan, Nhâm Phương Nam… bất ngờ viral, được đánh giá là những nhân tố mạnh, sở hữu visual sáng sân khấu cùng bộ kỹ năng đa dạng.

Dàn tân binh được trao "ngôi sao hi vọng" sau Live stage 1.

Sau Live stage 1, CONGB nhanh chóng được hội chị em "ưng bụng" bởi kiểu cách ngoan ngoãn, hiền lành. Không chỉ vậy, giọng ca Em Đợi Anh Lâu Chưa còn ghi điểm mạnh khi thường cập nhật broadcast để chia sẻ khoảnh khắc hậu trường đầy năng lượng đến fan.

CONGB tâm sự với fan sau buổi quay đầu tiên.

Bên cạnh CONGB, Lohan cũng nhận được “cơn mưa” lời khen về nhan sắc rạng rỡ trên sân khấu, hứa hẹn sẽ là một trong dàn “best visual” của mùa giải năm nay.

Lohan hứa hẹn là “cây hút fan” sau Live stage 1.

Ở nhóm Anh Trai “kỳ cựu”, Vũ Cát Tường gây ấn tượng mạnh khi lần đầu xuất hiện trên sân khấu với một diện mạo mới mẻ, cuốn hút. Bên cạnh đó, sự góp mặt của các nam rapper đình đám như B Ray, Karik… cũng khiến khán giả trường quay “ú òa” khi toàn những “cỗ máy nhảy”.

Khán giả cho biết hội rapper "không phải dạng vừa" và không chỉ biết mỗi rap.

Không chỉ bùng nổ trên sân khấu, dàn Anh Trai còn chiếm sóng mạng xã hội với loạt clip hậu trường khi rời khỏi trường quay và được người hâm mộ bao vây. Nổi bật trong số đó là Ryn Lee, em trai của Quang Hùng MasterD - nhận “bão tim” vì gương mặt tươi tắn không tì vết, dù lịch quay dày đặc nhưng vẫn tràn đầy năng lượng như “vitamin di động”.

Một số khoảnh khắc hậu Live stage 1 được dân tình ghi lại. Nguồn: @shineur01 (TikTok)

Nhan sắc rạng ngời của Ryn Lee gây chú ý. Nguồn: @votuananh (TikTok)

Vũ Cát Tường tiếp tục ghi điểm khi nán lại giao lưu, ký tặng và chụp ảnh với fan bằng loạt khoảnh khắc siêu đáng yêu, thậm chí còn tự tay quay lại những giây phút này để thể hiện tình cảm dành cho người hâm mộ “vô điều kiện”.

Vũ Cát Tường hạnh phúc khi được fan chào đón. Nguồn: @gapsaongoaidoi

Trong khi các anh em khác khiến cộng đồng mạng thích thú với những khoảnh khắc hậu trường “ngọt lịm”, thì Phạm Đình Thái Ngân lại “gây bão” theo cách "dở khóc dở cười". Nam ca sĩ bị bắt trọn khoảnh khắc ngồi xe công nghệ rời trường quay, kèm nền nhạc “không thể khổ hơn”.

Nguồn: @gapsaongoaidoi (TikTok)