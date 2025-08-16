Anh Trai Say Hi mùa 2: Hậu trường ghi hình Live stage 1, khán giả trường quay nói gì?

Ngay sau khi công bố danh sách 30 Anh Trai “Say Hi” mùa 2, Live stage 1 cũng nhanh chóng được ghi hình. Trên MXH Threads, khán giả trường quay truyền nhau những đánh giá đầu tiên, khen nức nở hai tiết mục Liên quân vì độ bùng nổ.
Về mặt âm nhạc, khán giả nhận xét chương trình hấp dẫn, phù hợp với không khí concert. Không ít “kim cương quan điểm” về độ bứt phá của dàn tân binh “nghìn máu” trong chương trình năm nay. Những cái tên như CONGB, Lohan, Nhâm Phương Nam… bất ngờ viral, được đánh giá là những nhân tố mạnh, sở hữu visual sáng sân khấu cùng bộ kỹ năng đa dạng.
Sau Live stage 1, CONGB nhanh chóng được hội chị em "ưng bụng" bởi kiểu cách ngoan ngoãn, hiền lành. Không chỉ vậy, giọng ca Em Đợi Anh Lâu Chưa còn ghi điểm mạnh khi thường cập nhật broadcast để chia sẻ khoảnh khắc hậu trường đầy năng lượng đến fan.
Bên cạnh CONGB, Lohan cũng nhận được “cơn mưa” lời khen về nhan sắc rạng rỡ trên sân khấu, hứa hẹn sẽ là một trong dàn “best visual” của mùa giải năm nay.
Ở nhóm Anh Trai “kỳ cựu”, Vũ Cát Tường gây ấn tượng mạnh khi lần đầu xuất hiện trên sân khấu với một diện mạo mới mẻ, cuốn hút. Bên cạnh đó, sự góp mặt của các nam rapper đình đám như B Ray, Karik… cũng khiến khán giả trường quay “ú òa” khi toàn những “cỗ máy nhảy”.
Không chỉ bùng nổ trên sân khấu, dàn Anh Trai còn chiếm sóng mạng xã hội với loạt clip hậu trường khi rời khỏi trường quay và được người hâm mộ bao vây. Nổi bật trong số đó là Ryn Lee, em trai của Quang Hùng MasterD - nhận “bão tim” vì gương mặt tươi tắn không tì vết, dù lịch quay dày đặc nhưng vẫn tràn đầy năng lượng như “vitamin di động”.
Vũ Cát Tường tiếp tục ghi điểm khi nán lại giao lưu, ký tặng và chụp ảnh với fan bằng loạt khoảnh khắc siêu đáng yêu, thậm chí còn tự tay quay lại những giây phút này để thể hiện tình cảm dành cho người hâm mộ “vô điều kiện”.
Trong khi các anh em khác khiến cộng đồng mạng thích thú với những khoảnh khắc hậu trường “ngọt lịm”, thì Phạm Đình Thái Ngân lại “gây bão” theo cách "dở khóc dở cười". Nam ca sĩ bị bắt trọn khoảnh khắc ngồi xe công nghệ rời trường quay, kèm nền nhạc “không thể khổ hơn”.