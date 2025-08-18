Đấu Trường Gia Tốc tập cuối: Ai chính thức trở thành Quán quân mùa đầu tiên?

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Quỳnh Như
HHTO - "Đấu Trường Gia Tốc" mùa đầu tiên đã chính thức khép lại. Kết quả chung cuộc, ai đạt được số điểm cao nhất và trở thành Quán quân?

Tiến Linh tính toán đỉnh cao, so kè cùng Quế Ngọc Hải

Tập cuối chương trình Đấu Trường Gia Tốc mở màn với trận “cờ người” kịch tính. Tâm điểm của phần thi là màn đấu trí giữa hai “bộ não” Cris PhanRHYDER. Trong khi đó, HURRYKNG vượt qua Quế Ngọc Hải trong thử thách sức mạnh.

Ở các lượt đấu tiếp theo, Dương Domic lần lượt đánh bại Ngô Kiến Huy và Hưng Nguyễn. Điểm nhấn đặc biệt thuộc về khách mời Tiến Linh. Dù thất bại trước đàn anh Quế Ngọc Hải trong thử thách sức mạnh, Tiến Linh nhanh chóng “lội ngược dòng” ở phần tính toán khi liên tiếp đưa ra các đáp án chính xác. Phong độ ấn tượng này đã giúp Tiến Linh trở thành nhân tố then chốt, góp phần quan trọng mang về chiến thắng chung cuộc cho đội Cam.

bia-1500-x-1000-px-4.png
Tiến Linh bứt phá trong cuộc đua cuối của Đấu Trường Gia Tốc. Nguồn ảnh: BTC.

Kaity Nguyễn, Phương Anh Đào hóa thợ săn đặc biệt

Nhiệm vụ cuối cùng của chặng đua đòi hỏi hai đội chơi phải phối hợp chặt chẽ để giải mã và kịp thời vô hiệu hóa các “thợ săn”. Dương Domic và Tiến Linh giữ vai trò quan sát, Ngô Kiến Huy, Cris Phan, Hưng Nguyễn và WEAN tập trung liên kết các manh mối để tìm ra lời giải. Kết quả, sau chặng đua dài, cả hai đội thành công vô hiệu hóa toàn bộ thợ săn ở những giây cuối cùng.

Cú "lật" trong chặng đua tuần này chính là việc toàn bộ các thành viên bị loại được “hồi sinh” với vai trò thợ săn đột biến - HURRYKNGWEAN. Tiến Linh tiếp tục chứng minh tốc độ và sự dứt khoát, nhanh chóng loại bỏ liên tiếp Cris Phan và MLee bên phía đội xanh. Ở một diễn biến khác, dù phát hiện ra nơi WEAN và Dương Domic đang ẩn náu, Phương Anh Đào vẫn không thể tiếp cận được hai thành viên của đội xanh. Cuối cùng, cả hai “thực thể nguồn” của hai đội đều an toàn gia tốc thành công.

bia-1500-x-1000-px-5.png

Quán quân mùa đầu tiên gọi tên ai?

Với việc cả hai “thực thể nguồn” an toàn về đích, cả đội xanh và đội cam đều được nhân đôi số điểm gia tốc. Kết quả chung cuộc, Dương Domic chính thức trở thành Quán quân mùa đầu tiên của Đấu Trường Gia Tốc - với số điểm gia tốc cao nhất trong 10 thành viên.

bia-1500-x-1000-px-6.png
Dương Domic chính là Quán quân của Đấu Trường Gia Tốc mùa đầu tiên. Nguồn ảnh: BTC.

Trái ngược với những bỡ ngỡ trong ngày đầu nhập cuộc, Dương Domic đã cho thấy sự trưởng thành rõ rệt qua từng chặng đua. Anh liên tục gây ấn tượng bằng tốc độ vượt trội trong các màn rượt đuổi, nhiều lần “bỏ túi” thợ săn và khẳng định lợi thế tốc độ nhanh nhất chương trình.

Không chỉ nổi bật ở thể lực, Dương Domic còn cho thấy sự nhạy bén trong tư duy chiến thuật. Nam ca sĩ phối hợp cùng các đội trưởng đưa ra những quyết định chính xác ở các nhiệm vụ giải mã, góp phần quan trọng vào chiến thắng của đội mình.

526123589-765122732557164-8735002164930570139-n.jpg
Quỳnh Như
