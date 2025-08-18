Sơn Tùng M-TP "bắt trend" tân nhạc thính phòng, có ý định đổi nghệ danh mới

HHTO - Dạo gần đây, nhiều ca khúc hit của Sơn Tùng M-TP bất ngờ được netizen "xào nấu" tạo nên những bản tân nhạc thính phòng "càng nghe càng dính". Mới đây, nam ca sĩ trực tiếp xác nhận đang chìm đắm trong dòng nhạc "sang chảnh, quý tộc" này.

Những ngày qua, trên mạng xã hội TikTok viral nhiều đoạn clip nhạc Việt được "xào nấu" theo phong cách nhạc thính phòng đầy "quý tộc". Nhiều bản hit của các nghệ sĩ Sơn Tùng M-TP, MONO, Hồ Ngọc Hà, Hà Anh Tuấn, Pháo... khiến fan "càng nghe càng dính", phút chốc phải nhập vai bá tước, công nương sống trong hoàng gia để thưởng thức các ca khúc: "Đang ăn cơm thì lại phải bỏ đũa lấy dao nĩa ra", "Mời anh em vào làm tí trà với tí bánh", "Ta đến thưởng thức tiệc nhạc hơi trễ, đã để các quý ngài đợi lâu"...

Netizen cho rằng, việc tạo ra những ca khúc "tân nhạc thính phòng﻿" là một cách tuyên truyền nghệ thuật mới mẻ, dễ chạm đến tệp khán giả trẻ hiện nay. Bởi lẽ trước nay dòng nhạc thính phòng vốn kén người nghe. Nguồn clip: TikTok @toana563

9 ca khúc triệu hit "mắt xem" của Sơn Tùng M-TP được "phù phép" theo phong cách "tân nhạc thính phòng" đang khiến fan mê mẫn.

Đến mới đây, trào lưu này càng được thổi bùng khi Sơn Tùng M-TP bất ngờ để lộ bản thân "đã cập nhật trend". Tại buổi fansign (ký tặng fan) diễn ra tại Đà Nẵng vào chiều 16/8 cùng 120 người hâm mộ, trong không gian ấm cúng, giọng ca Chúng Ta Của Tương Lai thích thú "quăng miếng": "Dạo gần tôi không những dành thời gian nhiều trong phòng thu mà còn dành thời gian thưởng thức một thứ âm nhạc sang chảnh. Mỗi lần tôi nghe thứ âm nhạc đó là tôi sang hẳn lên. Và mỗi lần tôi nghe là tôi chỉ muốn vắt chân chữ ngũ, mặc suit vào cho anh, người đâu mang cho anh một hộp bánh quy".

Nguồn clip: Hóng Hớt Showbiz

Nhiều khán giả còn phấn khích hơn khi Sơn Tùng bày tỏ nỗi băn khoăn liệu có nên đổi nghệ danh mới thành "bá tước Saint Toine Emtippy" để tạo cảm giác sang chảnh, quý tộc hơn không. Cũng trong buổi giao lưu, nam ca sĩ cho biết đang nhen nhóm ý tưởng cho ra mắt một bản nhạc thính phòng và mang fansign "hạ cánh" tại Hà Nội cùng với "sít-rịt" Saint Toine Emtippy.