Chung kết Em Xinh Say Hi: Phương Mỹ Chi là Quán quân, nhóm nhạc toàn năng lộ diện

HHTO - Tập 14 Em Xinh "Say Hi" mang đến bốn tiết mục thi nhóm gồm: Đầu Mèo Đuôi Chuột, Morse Code, Hourglass, Ta Di Da. Trong phần công bố - trao giải, Phương Mỹ Chi được gọi tên cho vị trí Quán quân, LyHan là Á quân, lộ diện nhóm nhạc 5 thành viên.

Tối 23/8, đêm Chung kết - Công bố và trao giải Em Xinh "Say Hi" lên sóng thu hút sự quan tâm của khán giả. Trong tập 14, bốn đội thi của Phương Ly, Phương Mỹ Chi, 52Hz, LyHan trình diễn bài thi nhóm cuối cùng, chính thức khép lại hành trình "Say Hi".

Bốn sân khấu cuối cùng

Đội trưởng Phương Ly cùng các "Em Xinh" Tiên Tiên, Miu Lê, MaiQuinn mang không khí của Disneyland lên sân khấu với tiết mục Đầu Mèo Đuôi Chuột, được sáng tạo dựa trên cảm hứng từ bức tranh nổi tiếng Đám Cưới Chuột trong tranh dân gian Đông Hồ.

Đội trưởng Phương Ly tiết lộ ý tưởng bắt nguồn từ biểu tượng truyền thống này, song cả nhóm hướng đến một cách kể chuyện khác - tươi vui, đậm sắc màu dân gian. Sân khấu được thiết kế như một đám cưới dân gian với 4 chiếc kiệu, tạo nên không gian lễ hội rộn ràng. Các "Em xinh" hóa những chú chuột đáng yêu, nhiều màu sắc đầy tinh nghịch, duyên dáng.

Tiết mục mở đầu bằng tiếng nhạc đám cưới được phối lạ tai, đậm tính dân gian. Điểm nhấn là lời bài hát vui vẻ, mang tính châm biếm, đoạn điệp khúc bắt tai: "Miu Lê chê, không mời, không tiếp!/ Tiên Tiên chê, không mời, không tiếp!/ MaiQuinn chê, không mời, không tiếp!/ Phương Ly chê, không mời, không tiếp!" Bên cạnh đó, đoạn bridge (chuyển đoạn) được các "Em xinh" lồng ghép lời "tụng", kết hợp các yếu tố âm nhạc truyền thống.

Đội Phương Mỹ Chi, gồm Pháo Northside, Orange, Lamoon mang đến tiết mục Morse Code, kết hợp yếu tố dân gian truyền thống và âm nhạc điện tử hiện đại. Sân khấu được thiết kế với hình ảnh mặt trăng cách điệu, cùng dàn vũ công cầm những thanh tre dài tạo nên không gian đậm chất nghệ thuật dân gian Việt Nam. Trong khi đó, các Em xinh hóa những nữ giao liên năng động, mạnh mẽ, sẵn sàng băng đèo, vượt núi - thể hiện tinh thần bất khuất của phụ nữ Việt Nam.

"Em xinh" Phương Mỹ Chi mở màn bằng phần ngân nga cuốn hút, cùng câu hát bắt tai "Ơi mấy chị em ơi/ Nhanh cái tay lên nào/ Nhanh cái chân lên nào". Orange chứng minh sự đa-zi-năng khi vừa hát, vừa rap, vừa nhảy. "Em xinh" Lamoon "lột xác" với phần vũ đạo cực cháy, Pháo tỏa sáng với sở trường rap. Tiết mục còn gây ấn tượng với đoạn bridge được Phương Mỹ Chi và Orange sáng tác dựa trên mã Morse và màn đu trên những thân tre của các "Em xinh".

Đội trưởng LyHan cùng các "Em xinh" Châu Bùi, Juky San, Saabirose trình diễn tiết mục Hourglass với thông điệp "Xoay đồng hồ cát, lấn át cuộc chơi". Em Xinh Saabirose cho biết cả nhóm muốn truyền tải câu chuyện các thành viên hóa "người nắm giữ thời gian". Ca khúc mang chất nhạc Dance, kết hợp lời tiếng Anh.

Sân khấu được thiết kế thành sa mạc phủ kín cát kết hợp hiệu ứng khói tạo nên bầu không khí bí ẩn. Các "Em xinh" xuất hiện trong trang phục đường phố kết hợp Y2K, futuristic. "Em xinh" Châu Bùi, Juky San bước khỏi hình ảnh nhẹ nhàng chuyển sang "chất chơi" cá tính, Saabirose đầy năng lượng quay về sở trường rap, LyHan "bung hết" thế mạnh, từ hát đến vũ đạo. Cả nhóm thực hiện nhiều động tác vũ đạo khó với màn xoay người nhiều vòng, nâng lên cao mạo hiểm.

Đội 52Hz, Bảo Anh, Bích Phương, Lâm Bảo Ngọc khép lại đêm Chung kết với sân khấu Ta Di Da đậm chất Mỹ Latin - với tham vọng "phủ sóng" các mùa lễ hội, concert và mùa bóng đá. Lời bài hát mang màu sắc ma mị, điệp khúc với câu tựa đề "Ta Di Da" được lặp lại nhiều lần bắt tai.

Sân khấu được thiết kế như sàn disco với tông màu đỏ, dàn "Em xinh" xuất hiện trong trang phục khiêu vũ gợi cảm, khoe đường cong quyến rũ. Em Xinh 52Hz gây ấn tượng với hình tượng mỹ nhân đầy mê hoặc. Em xinh Bảo Anh mở màn tiết mục khoe giọng hát quyến rũ, dẫn dắt khán giả bước vào không gian âm nhạc ma mị, "chị cả" Bích Phương cho thấy khả năng vũ đạo ngày càng tiến bộ. Lâm Bảo Ngọc phát huy thế mạnh với những verse ở quãng giọng cao nội lực. Các nữ nghệ sĩ phô diễn những màn nhảy uyển chuyển, đánh hông đặc trưng của điệu nhảy Latin.

Quán quân Em Xinh "Say Hi" gọi tên Phương Mỹ Chi

Sau phần trình diễn nhóm, MC Trấn Thành cùng dàn Em xinh bước vào phần trực tiếp công bố - trao giải. Với hơn 770 nghìn lượt bình chọn từ khán giả, Phương Mỹ Chi trở thành Quán quân Em Xinh "Say Hi", theo sau là Á quân LyHan. Năm thành viên nhóm nhạc toàn năng Em Xinh "Say Hi" 2025 lần lượt gọi tên: Phương Mỹ Chi, LyHan, Bích Phương, Orange, Lamoon.

Nhìn chung, nhóm nhạc toàn năng quy tụ 5 mảnh ghép đa tài, toàn diện, từ kỹ năng chuyên môn hát, rap, nhảy, sáng tác đến visual.

Cầm trên tay chiếc cúp Quán quân đầu tiên trong sự nghiệp, Phương Mỹ Chi xúc động gửi lời cảm ơn đến khán giả, FC Tổ Cò,... "Sau 12 năm làm nghệ thuật, Phương Mỹ Chi rất biết ơn tình cảm của khán giả dành cho Phương Mỹ Chi. Không biết bao nhiêu lần Phương Mỹ Chi được nhận "chiếc cúp trong lòng người hâm mộ" - chiếc cúp tinh thần. Hôm nay Chi được cầm nó (chiếc cúp Quán quân - PV) trên tay, Chi nghĩ Chi chỉ may mắn hơn các chị em trong Best Five một chút. Chi nghĩ tất cả các chị em đều được một chiếc cúp trong lòng người hâm mộ" - "chị Bảy" chia sẻ.

Đến với hành trình Em Xinh "Say Hi", Phương Mỹ Chi liên tục ghi điểm qua loạt ca khúc như Cầm Kỳ Thi Họa, Hề, Ếch Ngoài Đáy Giếng, Duyên...

Bên cạnh đó, các giải thưởng phụ được công bố gồm:

- Giải Best Hit (Ca khúc được nghe, xem nhiều nhất) gọi tên ca khúc Không Đau Nữa Rồi do 52Hz, Mỹ Mỹ, Orange, Châu Bùi, Pháp Kiều thể hiện.

- Giải Best Leader (Đội trưởng được yêu thích nhất) thuộc về "chị cả" Bích Phương với 26/30 lượt bình chọn từ các "Em xinh".

- 52Hz là chủ nhân của giải The Best Music Creative Artist (Em xinh Sáng tạo âm nhạc ấn tượng nhất).

- Phương Ly bất ngờ khi nhận giải thưởng The Best Transformation (Em xinh Thay đổi ấn tượng nhất).

- "Em út" Ánh Sáng AZA "ẵm" giải The Best Performer (Em xinh Trình diễn ấn tượng nhất).

- Giải The Best Group Performance (Màn trình diễn nhóm sáng tạo nhất) dành cho tiết mục AAA của Liên quân 2 do Tiên Tiên dẫn dắt.