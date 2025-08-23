Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Các Dopamine tất bật tổ chức loạt "fan project" mừng sinh nhật Dương Domic

HHTO - Trước thềm sinh nhật Dương Domic, các Dopamine đã mở một loạt project, từ triển lãm ảnh, gửi thư tay, tổ chức offline... cùng nhau mang đến những món quà đặc biệt tặng chàng Bống.

Ngày cuối cùng của tháng 8 luôn là sự kiện đặc biệt đối với cộng đồng Dopamine khi Dương Domic thổi nến đón tuổi mới. Ngay từ tháng 7, các Dopamine đã rục rịch mở một loạt project, sẵn sàng cùng nhau “xoã” trong tháng sinh nhật của chàng Bống.

duong-domic.jpg

Đáng chú ý nhất phải kể đến dự án triển lãm ảnh Du Dương, là màn kết hợp của 5 fansite cùng chung tay tổ chức. Triển lãm sẽ diễn ra tại Mono Square Café (TP.HCM) và Cassane Art & Café (Hà Nội) trong ngày 24/8, mang tới những bức ảnh chưa từng được công bố, kể cho người xem về hành trình theo đuổi ước mơ, cùng triết lý sống tích cực của Dương Domic.

Theo bật mí từ BTC, toàn bộ doanh thu từ triển lãm, sau khi trừ chi phí đồ uống, sẽ được sử dụng vào hoạt động thiện nguyện dưới tên FC Dương Domic - Dopamine.

fc-duong-domic-du-duong-1.jpg

Tại Hà Nội, fansite Vi Vu Hà Nội Cùng Domic cũng đã “chốt” xong danh sách đăng ký tham dự buổi offline Dive Into Fairyland, tổ chức vào ngày 24/8 tại Berry Coffee. Đây là dịp để các Dopamine gặp gỡ, chúc mừng chàng Bống bước sang tuổi 25.

vivuhanoicungdomic.jpg

Ngoài ra, nhiều fansite như Lối nhỏ của Bống, From Two Days To Forever, Nốt nhạc nhỏ của Đăng Dương… còn nhận vai trò “người đưa thư”, chép lại những lời nhắn gửi của các fan, hẹn chuyển tới Dương Domic trong dịp sinh nhật.

duongdomic-loi-nho-cua-bong.jpg
letterfodd.jpg
notnhacnhocuaduong.jpg

Ghé tới các tiệm photobooth của Fun Studio trên toàn quốc trong tháng 8 này, bạn cũng sẽ bắt gặp chiếc frame đáng yêu dành cho Dopamine, nằm trong project Together for Dương - 25 and Beyond do Fansite Trạm dừng chân số 2000 thực hiện.

cuckeo-dopamine.jpg
fun-studio.jpg

Team Cục Kẹo Dynamic của Dương trong dịp này cũng bắt tay cùng Photostory để gửi tặng các Dopamine một chiếc frame chụp ảnh đặc biệt, mời bạn lên đồ và lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ.

Ngoài ra, Kanliin2407 - một thành viên trong cộng đồng Dopamine đã “đầu tư” lớn, đưa Dương Domic sáng bừng trên bảng LED tại cửa số 2, tuyến số 2 của ga Kondae (Seoul, Hàn Quốc), kèm lời bài hát Tràn Bộ Nhớ. Món quà sinh nhật đặc biệt này sẽ “chạy” liên tục từ 5h-24h từ ngày 27/8 - 2/9, với hơn 100 lần phát/ngày, mang hình ảnh và âm nhạc của chàng Bống lan toả giữa lòng Seoul.

Clip phát trên màn LED chúc mừng sinh nhật Dương Domic tại ga Kondae, Hàn Quốc. Clip: Kanliin2407.

Cộng đồng Dopamine còn rủ nhau cùng sử dụng hashtag #DuongDomic #25thBirthdayDuongDomic cho các bài đăng chúc mừng sinh nhật chàng Bống để đạt hiệu quả “bùng nổ” trên mạng xã hội.

duong-domic-hashtag.jpg

Thời điểm này, các Dopamine cũng đang nín thở chờ những bật mí mới nhất từ chàng Bống về kế hoạch tổ chức fan meeting. Theo “nhá hàng” gần đây nhất, fan meeting của Dương Domic sẽ tổ chức tại 3 thành phố: Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng. Rất có thể vào dịp sinh nhật năm nay, những thông tin chi tiết hơn về fan meeting của chàng Bống sẽ được cập nhật tới các fan.

fanmeeting-duongdomic.jpg

Bạn hãy gửi thông tin, hoạt động của FC về email chuyên mục: bantinfc@gmail.com nhé!

REI. Ảnh, clip: Tổng hợp
