“Beyoncé xứ Hàn” - cựu thành viên SISTAR sắp tổ chức fancon tại Việt Nam

HHTO - Được ví như “Beyoncé xứ Hàn”, Hyolyn thuộc trường phái thực lực, từng vang danh trong thế hệ idol K-Pop Gen 2. Cô có thể “cân đẹp” cả rap, vocal, lẫn vũ đạo. Sắp tới, Hyolyn sẽ có fancon đầu tiên tại Việt Nam, hứa hẹn mang tới sân khấu live ấn tượng.

2025 là năm nở rộ các fan meeting, fancon, concert của các nghệ sĩ Hàn Quốc tại Việt Nam. Tiếp bước sau Tiffany Young, Daesung, Bang Yedam, Hyeri…, sắp tới Hyolyn - cựu thành viên nhóm SISTAR sẽ mang bữa tiệc âm nhạc HYOLYN’S PRIVATE PARTY – Fan Concert in Vietnam chiêu đãi fan Việt.

Fancon của Hyolyn sẽ diễn ra vào ngày 27/9 tại TP.HCM. Ảnh: Into K by Kay Entertainment.

HYOLYN’S PRIVATE PARTY sẽ được tổ chức lúc 19h ngày 27/9 tại Nhà thi đấu Nguyễn Du (TP.HCM).

SISTAR đã không thể vượt qua "lời nguyền" 7 năm.

Vào năm 2011, Hyolyn cùng Bora - một thành viên khác của SISTAR, thành lập nhóm nhỏ SISTAR19, và cho ra mắt single đầu tay Ma Boy. Ca khúc này thành công vang dội, trở thành "hit" gắn liền với tên tuổi của Hyolyn.

Không thể thoát “lời nguyền” 7 năm, SISTAR tan rã vào năm 2017 sau đúng 7 năm bên nhau. Vừa rời khỏi công ty quản lý cũ Starship Entertainment, Hyolyn liền lập công ty giải trí của riêng mình với tên gọi Bridʒ, và hiện là nghệ sĩ trực thuộc công ty này.

Hyolyn vẫn đều đặn ra mắt các sản phẩm âm nhạc mới trong những năm gần đây.

Sau khi tách khỏi SISTAR, Hyolyn vẫn miệt mài theo đuổi nghệ thuật. Năm 2022, Hyolyn tham gia Queendom mùa 2, đây là một chương trình thực tế sống còn, tập trung vào concept "đối đầu comeback" nhằm chọn ra đội chơi xuất sắc nhất từ 6 nhóm nhạc/nghệ sĩ khi tất cả đều phát hành sản phẩm cùng một lúc. Ở chương trình này, Hyolyn khiêm tốn xếp thứ 4 chung cuộc.

Năm 2023, cô trở lại cùng SISTAR19 với 2 MV No More (Ma Boy) và Saucy. Đến hiện tại, Hyolyn vẫn luôn hâm nóng tên tuổi với các sản phẩm âm nhạc solo. Gần đây nhất, Hyolyn vừa cho ra mắt ca khúc mới You and I vào ngày 15/7 vừa qua, thu về hơn 1,1 triệu lượt xem trên YouTube.

Liệu một thần tượng Gen 2 có còn sức hút lấp đầy Nhà thi đấu Nguyễn Du hay không, là một câu hỏi khó. Ảnh: Into K by Kay Entertainment.

Trong bữa tiệc âm nhạc HYOLYN’S PRIVATE PARTY tổ chức tại TP.HCM vào cuối tháng 9, fancon của Hyolyn có 5 hạng vé, với giá từ 1.500K - 4.500K. Trong đó, hạng vé “xịn” nhất VVIP có kèm các quyền lợi: tặng poster, CD, tham gia sound check, Hi-bye, chụp ảnh nhóm (32:1).

Sơ đồ chỗ ngồi và giá vé trong fancon của Hyolyn tại TP.HCM. Ảnh: Into K by Kay Entertainment.

So sánh với fan meeting của Hyeri tổ chức hồi tháng 7 vừa qua tại TP.HCM, có thể thấy giá vé tham dự fancon của Hyolyn thấp hơn chút đỉnh. Nhưng bù lại, Hyeri “chiều fan” tặng quyền lợi “Hi-bye” cho tất cả khán giả tham dự, trong khi quyền lợi này chỉ dành cho nhóm VVIP của HYOLYN’S PRIVATE PARTY.

So sánh quyền lợi giữa fancon của Hyolyn (trái) và fan meeting của Hyeri (phải).

Ngoài ra, quyền lợi chụp ảnh chung cùng Hyolyn áp dụng cho một nhóm 32 người/lần chụp, là quá đông so với các sự kiện tương tự.

Trong khi chờ fancon “hạ cánh”, một clip cũ cách đây 10 năm - màn trình diễn Hello Vietnam của Hyolyn tại Music Bank 2015 ở Hà Nội bất ngờ được “đào lại”. Nữ ca sĩ trước đó cũng từng góp mặt trong Lễ hội văn hóa đèn lồng Việt - Hàn tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục (Hà Nội) vào tháng 9/2022.

Hyolyn hát "Hello Vietnam" tại Music Bank 2015 tổ chức tại Hà Nội. Nguồn: Into K by Kay Entertainment.

Lần này, trở lại Việt Nam với một fancon hoành tráng, BTC bật mí Hyolyn sẽ mang đến một buổi fan meeting kết hợp mini show đặc biệt, với sân khấu live ấn tượng, cùng những màn tương tác gần gũi với khán giả.