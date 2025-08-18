Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Rating phim Hàn: "The Winning Try" bứt tốc, "Beyond The Bar" giảm nhẹ vì đâu?

HHTO - Sau một thời gian "chạy đều", "The Winning Try" có dấu hiệu tăng tốc trên cuộc đua rating. Trong khi "Beyond The Bar" lại giảm nhẹ sau khi lập đỉnh ở tuần trước. Nguyên nhân có phải vì tranh cãi liên quan đến love-line?

Our Golden Days (KBS 2TV) vẫn là phim truyền hình dài tập dẫn đầu tỉ suất người xem với 13.8% ở tập 4. My Lovely Journey (Channel A) tăng nhưng không đáng kể với 0.5% ở tập 6.

gyk0bfaxuaa6gyr.jpg

Phim truyền hình ngắn tập chiếu cuối tuần được quan tâm nhất hiện tại là Beyond The Bar (JTBC). Tác phẩm này lập đỉnh rating trung bình toàn quốc ở tập 4 với 8.3%. Tỉ suất người xem tập 5 và 6 có dấu hiệu giảm nhẹ nhưng vẫn ở mức cao, lần lượt là 7.2% và 7.7%.

Từ tập 4, tuyến tình cảm của Kang Hyo Min (Jung Chae Yeon) và Yoon Seok Hoon (Lee Jin Wook) rõ hơn và được đẩy mạnh ở hai tập mới. Một bộ phận khán giả Hàn phản đối mạnh love-line này vì chênh lệch tuổi tác quá lớn giữa 2 nhân vật cũng như tuổi thật của hai diễn viên ngoài đời (16 tuổi). Những khán giả này cho rằng tuyến tình cảm là không cần thiết, mối quan hệ của các nhân vật hoàn toàn có thể giữ ở mức tiền bối - hậu bối thân thiết, nâng đỡ nhau vẫn không ảnh hưởng đến mạch phim.

Diễn xuất của Jung Chae Yeon cũng là một trong những yếu tố khiến người xem phật lòng. Cô xinh đẹp nhưng kỹ năng còn quá non nớt. Xây dựng các vụ án từng tập tốt và kịch tính, nhưng xây dựng nhân vật bị mâu thuẫn và kém hấp dẫn.

beyond-the-bar-still-cut.jpg
Dù rating giảm, "Beyond the Bar" vươn lên dẫn đầu Top 10 phim được quan tâm nhất tuần qua theo thống kê của Good Data Corporation.

The Winning Try (SBS) có bước đi ổn định khi rating tăng đều qua mỗi tuần (lấy mốc là các tập chẵn). Tập 7 và 8 của phim có tỉ suất người xem lần lượt là 5.4% và 6.8%. Câu chuyện của những thiếu niên ngày càng hài hước, đáng yêu hơn dù là lúc luyện tập hay bước vào thi đấu.

yoona-lee-chae-min.jpg

Bon Appétit, Your Majest (tvN) dù chưa lên sóng nhưng đã lọt vào Top 10 phim truyền hình được quan tâm nhất tuần. Do Lim Yoona và Lee Chae Min đóng chính, phim kể về Yeon Ji Young - đầu bếp bất ngờ quay ngược lại 500 năm trước, gặp vị vua độc tài Lee Heon, cũng là một người sành ăn. Cô đánh cắp trái tim anh bằng chứng món ăn ngon.

Bon Appétit, Your Majest là một bộ rom-com, hứa hẹn mang đến không khí hài hước với cái kết được đảm bảo hạnh phúc viên mãn. Tuy nhiên, ngoài độ nổi tiếng của Yoona, không nhiều khán giả đặt kỳ vọng vào kịch bản: Một là vì ngoại hình chênh lệch, trông khó tạo chemistry của Yoona và Chae Min, hai là nội dung có thể bị "chuông xe đạp".

Phim sẽ lên sóng tập đầu tiên vào ngày 23/8.

cover-2.jpg
Sam
#rating phim Hàn #rating Beyond The Bar #The Winning Try #Beyond The Bar #Beyond The Bar loveline #Jung Chae Yeon #Lee Jin Wook

