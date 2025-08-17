Phim thanh xuân mới của Netflix gây tranh cãi: Dập khuôn hay phá bỏ định kiến?

HHTO - "Love Untangled" còn chưa chính thức phát sóng. Dân mạng quốc tế có đang quá khắt khe khi chỉ mới nhìn được một góc câu chuyện từ trailer?

Love Untangled lấy bối cảnh những năm 1998 tại Busan (Hàn Quốc). Park Seri (Shin Eun Soo) là nữ sinh đáng yêu nhưng tự ti về mái tóc xoăn xù của mình. Cô luôn tìm cách để thay đổi nó nhưng không thể. Seri "say nắng" Kim Hyun (Cha Woo Min) - nam sinh nổi tiếng trong trường.

Một ngày nọ, Han Yoon Seok (Gong Myung) - một học sinh chuyển từ Seoul đến ngôi trường mà Seri đang theo học. Anh 20 tuổi, lớn hơn họ 1 tuổi. Những người bạn mới không biết những chuyện đã xảy ra với Yoon Seok hay gia cảnh của anh. Yoon Seok âm thầm quan sát những lần Seri tỏ tình thất bại. Sau này, anh sẽ trở thành một phần trong "kế hoạch tỏ tình hot boy" của cô.

Phim còn có sự tham gia của 2 ngôi sao Gen Z là Yoon Sang Hyeon - trong vai Baek Seong Rae, bạn thân của Seri và Kang Mina - thủ vai Ko In Jeong - đối thủ và cũng là người có bí quyết giữ mái tóc thẳng suôn mượt.

Trailer được tiết lộ làm dấy lên một làn sóng tranh luận trên X. Một bài retweet video nhá hàng thu về hơn 7,2 triệu lượt đọc (tính đến thời điểm hiện tại), cho rằng cách xây dựng nữ chính không được yêu mến vì mái tóc xoăn xù, khó chăm sóc đã lỗi thời với một bộ phim được sản xuất vào năm 2025.

Bên dưới phần bình luận, không thiếu những bài đăng tán đồng quan với quan điểm này, cho rằng các nhà làm phim đang cố gắn một lăng kính về "tiêu chuẩn cái đẹp" thiên lệch lên màn ảnh.

"Thật vớ vẩn khi chúng ta vẫn phải tranh cãi với điều này vào năm 2025, mái tóc xoăn tự nhiên xứng đáng được yêu thương, không phải bị phán xét."

"Một nhân vật có ngoại hình không đẹp là tóc xoăn xù tự nhiên và đeo kính. Mấy cái khuôn mẫu này có từ phim ảnh những năm bao nhiêu rồi mà vẫn được dùng lại, thật chán."

"Ai lại nghĩ mái tóc xoăn sẽ khó chăm sóc và xấu xí chứ!"

Nhật Ký Công Chúa (The Princess Diaries - 2001)...

...và Cô Nàng Xinh Đẹp (She Was Pretty - 2015) được dân mạng lấy là ví dụ về việc sử dụng khuôn mẫu mái tóc xoăn xù cho hình tượng "vịt hóa thiên nga" là cách xây dựng cũ kỹ với phim ảnh hiện tại.

Đáp lại những ý kiến trái chiều, một số cư dân mạng cho rằng cần phải xét đến bối cảnh phim là năm 1998, nhân vật tuổi teen nên những định kiến về vẻ đẹp này không hẳn vô lý. Mô tả nhân vật và trailer cũng phản ánh hướng đi chính của phim sẽ là quá trình Seri chấp nhận và yêu mái tóc xoăn tự nhiên của mình. Vì vậy, việc đánh giá Love Untangled xây dựng nhân vật định kiến, cổ xúy cho khuôn mẫu - tiêu chuẩn cái đẹp lệch lạc là vội vàng.

"Đừng chỉ xem mỗi trailer rồi phán xét chứ. Hãy đọc mô tả phim đi, bối cảnh những năm 90s thì tình tiết này đâu có gì bất hợp lý."

"Seri sẽ học cách yêu mái tóc của mình và tự tin hơn. Kịch bản dễ đoán nhưng không tệ đến mức bị ném đá như vậy."

"Tôi vẫn sẽ chờ phim chiếu thì nội dung sẽ ra sao, hãy thực sự là một bộ phim tuổi teen, thanh xuân hay, đừng bỏ mấy tình tiết cũ rích vào là được."

Love Untangled dự kiến lên sóng vào ngày 29/8.