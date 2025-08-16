Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Demi Lovato - Jonas Brother bất ngờ tái hiện 2 bản hit từng khiến thế hệ 9X say mê

Duy Minh

HHTO - Demi Lovato tự gọi mình là Mitchie (tên nhân vật của cô trong Camp Rock) và biểu diễn các bản hit từ hai phần phim Camp Rock cùng anh em nhà Jonas khiến hồi ức tuổi thơ của nhiều người được dịp sống lại.

Mới đây, đêm mở màn cho chuyến lưu diễn JONAS20: Greetings From Your Hometown của nhóm Jonas Brothers đã diễn ra. Bên cạnh những ca khúc quen thuộc, sân khấu còn bùng nổ với khoảnh khắc bất ngờ và đầy cảm xúc - sự xuất hiện của Demi Lovato. Đây là màn tái hợp của bộ tứ của bộ phim Camp Rock đình đám một thời trên Disney.

Demi Lovato tái hợp cùng ba anh em Jonas Brothers.
Demi Lovato tái hợp cùng ba anh em Jonas Brothers.
Bộ tứ nhà Chuột của phim Camp Rock từng khiến khán giả điên đảo một thời.
Bộ tứ nhà Chuột của phim Camp Rock từng khiến khán giả điên đảo một thời.

Khi Demi Lovato bất ngờ bước ra sân khấu, cả sân vận động MetLife Stadium như vỡ òa. Khán giả, những người từng lớn lên cùng Camp Rock không thể kìm được những tiếng hò reo đầy phấn khích. Nữ ca sĩ và ba anh em Jonas Brothers đã cùng nhau thể hiện lại hai ca khúc This Is Me Wouldn’t Change a Thing. Từng lời hát, từng nốt nhạc vang lên đều khiến thời gian như quay ngược về hơn một thập kỷ trước. Màn trình diễn này đã nhanh chóng gây bão mạng xã hội, thu hút hàng triệu lượt xem và tương tác.

Khi Demi Lovato bước ra sân khấu, cả sân vận động như vỡ òa.
Khi Demi Lovato bước ra sân khấu, cả sân vận động như vỡ òa.

Sự tái hợp này không chỉ là món quà dành cho người hâm mộ, mà còn thể hiện rõ tình bạn và mối gắn kết bền chặt giữa các nghệ sĩ. Màn trình diễn tại MetLife Stadium một lần nữa khắc sâu dấu ấn của Demi Lovato và Jonas Brothers trong lòng khán giả, minh chứng rằng âm nhạc có thể vượt qua mọi rào cản thời gian.

