Taylor Swift đã nhá hàng album "The Life of a Showgirl" từ tận 3 năm trước?

HHTO - "Phá đảo" mạng xã hội sau khi thông báo album The Life of a Showgirl, Taylor Swift bị cộng đồng mạng cho rằng nữ ca sĩ đã nhá hàng dự án này từ tận 3 năm trước.

Ngày 13/8, Taylor Swift chính thức đưa ra thông báo chi tiết về album phòng thu thứ 12 - The Life of a Showgirl. Dự án này nhanh chóng gây bão mạng xã hội và trở thành tâm điểm chú ý hàng đầu. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, cộng đồng người hâm mộ đã soi được những chi tiết cho rằng nữ ca sĩ đã âm thầm nhá hàng sản phẩm này từ tận 3 năm trước, xuyên suốt các hoạt động nghệ thuật của cô.

The Life of a Showgirl phải chăng đã được Taylor Swift nhá hàng từ lâu?

Dấu hiệu từ video ca nhạc Anti-Hero

Trong video ca nhạc của ca khúc Anti-Hero (2022), Taylor Swift xuất hiện trong chiếc áo hai dây màu xanh lá sọc cam cùng chiếc quần đùi lấp lánh màu cam, đứng trong một căn phòng tắm màu xanh ngọc. Cộng đồng mạng tinh ý nhận ra bộ đồ cô mặc trong video mang màu sắc gắn liền với chiếc ổ khóa thương hiệu và cũng là màu chủ đạo của album The Life of a Showgirl.

Trùng hợp ngẫu nhiên hay người chơi hệ "tâm linh"?

Tại lễ trao giải Grammys 2024, Taylor Swift xuất hiện lộng lẫy trong chiếc váy màu đỏ. Điều này có vẻ bình thường cho đến khi người hâm mộ nhận ra bối cảnh sân khấu màu cam và xanh bạc hà của đêm trao giải lại trùng khớp một cách khó tin với tông màu trên trang web của cô trước đó. Một số ý kiến cho rằng đây là báo hiệu của một kỷ nguyên đang đến của Taylor Swift.

Dù vậy, giả thuyết này lại không được nhiều người đồng tình cho lắm.

Hiệu ứng thị giác về sân khấu và trang phục

Sự liên kết giữa trang phục và sân khấu cũng là một easter egg quan trọng mà nữ ca sĩ cài cắm. Trong chuyến lưu diễn The Eras Tour, Taylor Swift đã lựa chọn trang phục với màu trắng chủ đạo trình diễn ca khúc The Tortured Poets Department. Hình ảnh này gợi nhớ đến một vở kịch tên The Life of a Showgirl, với trang phục diễn viên và bối cảnh cũng có màu trắng và nét trang phục tương đồng.

Điều này cho thấy giọng ca Look What You Make Me Do đã lấy cảm hứng từ trang phục trình diễn của một tác phẩm nghệ thuật có tên giống album mới để thiết kế trang phục cho màn trình diễn trước đó.

Trang phục trên sân khấu The Eras Tour có nét tương đồng với vở kịch The Life of a Showgirl.

Cánh cửa màu cam và hint tại sân khấu cuối cùng của The Eras Tour

Dấu hiệu rõ ràng nhất - cũng đã được Taylor Swift xác nhận trong podcast New Heights chính là cánh cửa màu cam xuất hiện ở đêm diễn cuối của The Eras Tour. Cánh cửa màu cam này đã xuất hiện lần nữa khi trang web của nữ ca sĩ đang đếm ngược để thông báo album. Hình ảnh này tượng trưng cho lời chào tạm biệt kỷ nguyên cũ và mở ra một chương mới trong âm nhạc của cô vào năm 2025.

Cánh cửa màu cam xuất hiện vào cuối tour diễn The Eras Tour.

Gợi ý từ cuốn sách ảnh The Eras Tour

Một trong những easter egg tinh tế nhất được phát hiện nằm trong cuốn sách The Eras Tour do đội ngũ của Taylor Swift phát hành. Trong chương viết về album The Tortured Poets Department, khi miêu tả màn trình diễn, cô đã so sánh nó với hình ảnh “a showgirl’s dressing room routine” (tạm dịch: thói quen trong phòng thay đồ của một nữ nghệ sĩ trình diễn). Chi tiết này được cho là hint mà giọng ca Style khéo léo cài cắm cho album The Life of a Showgirl.

Quyển sách The Eras Tour đã nhá hàng về album mới.

Những chi tiết này một lần nữa khẳng định rằng, đối với Taylor Swift, không có gì là ngẫu nhiên. Mọi thứ đều được lên kế hoạch và sắp xếp cẩn thận. Tất cả chỉ chờ đợi người hâm mộ đủ kiên nhẫn để giải mã và khám phá.