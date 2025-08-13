Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Taylor Swift "chia tay" Jack Antonoff để tái hợp Max Martin trong album mới

Quỳnh Phương
HHTO - Taylor Swift bất ngờ công bố album phòng thu thứ 12 mang tên "The Life of a Showgirl", được tiết lộ trong podcast New Heights và đi kèm với gợi ý hợp tác cùng Sabrina Carpenter. Album đánh dấu màn tái hợp với producer Max Martin - tạo nên làn sóng phấn khích lớn trong cộng đồng Swifties.

Taylor Swift vừa chính thức xác nhận thông tin về album phòng thu thứ 12 gồm 12 bài hát mới mang tên The Life of a Showgirl, gây xôn xao giới giải trí. Tin được công bố vào lúc 12:12 sáng (theo giờ miền Đông Mỹ) ngày 12/8/2025, qua một bài đăng bất ngờ trên các trang web chính thức của cô, cùng đoạn preview trong podcast New Heights do Travis và Jason Kelce dẫn dắt. Trong video ngắn chia sẻ trên Instagram, Taylor mở chiếc cặp làm mờ màu xanh bạc hà khắc chữ “T.S.” và tuyên bố: “Đây là album mới của tôi, The Life of a Showgirl”.

screenshot-2025-08-12-141453.png
Taylor hé lộ album mới trên podcast New Heights.

Album đánh dấu lần hợp tác toàn diện đầu tiên giữa Taylor và Max Martin kể từ 1989 (Taylor’s Version), với Max giữ vai trò đồng sản xuất chính. Đây được xem là bước tái hợp được người hâm mộ mong đợi, khi bộ đôi từng tạo nên nhiều bản hit như Blank Space hay Shake It Off.

screenshot-2025-08-12-141539.png
Max Martin đã hợp tác cùng Taylor trong nhiều album trước đó.

Album mới còn gây chú ý với ca khúc hợp tác cùng Sabrina Carpenter - giọng ca trẻ đang ở đỉnh cao sự nghiệp với các bản hit EspressoPlease Please Please. Sabrina hiện là nghệ sĩ khách mời cho The Eras Tour ở nhiều chặng, và màn hợp tác này được kỳ vọng sẽ tạo ra hiệu ứng đa thế hệ, kết nối fan lâu năm của Taylor với khán giả Gen Z.

screenshot-2025-08-12-141627.png
Sabrina từng góp mặt nhiều lần trong The Eras Tour của Taylor.

Giới chuyên môn nhận định, với chiến lược truyền thông khéo léo, sự hậu thuẫn từ ê-kíp lâu năm và độ phủ sóng toàn cầu, The Life of a Showgirl hứa hẹn sẽ nối dài chuỗi thành công của Taylor Swift, đồng thời mở ra chương mới trong sự nghiệp 19 năm ca hát của cô.

z6891729572950-44a7dfecbfe99eae4f3151d4789608b1.jpg
Quỳnh Phương
