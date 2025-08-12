Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Sắc cam bí ẩn của Taylor Swift khiến fan tin rằng album mới sắp khởi động

Quỳnh Phương

HHTO - Taylor Swift vừa đăng tải loạt hình ảnh tông cam đầy ẩn ý, làm dấy lên suy đoán về album tiếp theo. Thông tin cô sẽ xuất hiện trong New Heights Podcast của anh em nhà Travis Kelce càng khiến cộng đồng người hâm mộ thêm háo hức.

Các trang thông tin của đội ngũ Taylor Swift - Taylor Nation vừa khuấy động mạng xã hội khi đăng tải loạt ảnh Taylor Swift trong các trang phục tông cam rực rỡ cùng dòng chú thích đầy ẩn ý: “Thắc mắc khi cô ấy nói: Hẹn bạn vào kỷ nguyên sau...”. Khán giả cho rằng Taylor Swift đang rục rịch chuẩn bị cho lần trở lại tiếp theo sau cơn sốt The Eras Tour.

screenshot-2025-08-12-071259.png
Bài đăng trên Instagram của Taylor Nation đạt tương tác khủng.

Đáng chú ý, giữa loạt hình ảnh được đăng tải, người hâm mộ nhanh chóng phát hiện một bức ảnh Taylor Swift chụp cùng Sabrina Carpenter trên sân khấu The Eras Tour. Nhiều người cho rằng đây là “easter egg” mà Taylor gửi gắm, hé lộ khả năng Sabrina Carpenter sẽ góp mặt trong album mới của nữ ca sĩ.

saveintacom-530657240-18517110145033253-8827159377848434768-n.jpg
Sabrina Carpenter được dự đoán sẽ góp mặt trong album mới của Taylor Swift.

Bên cạnh đó, cộng đồng Swifties đưa ra hàng loạt giả thuyết màu cam là “màu nhận diện” cho album thứ 12 của nữ ca sĩ. Đây là sắc màu chưa từng gắn với bất kỳ album nào của Taylor Swift, khác biệt hoàn toàn với các sản phẩm: màu vàng tượng trưng cho Fearless, màu tím tương ứng Speak Now hay màu hồng cho Lover.

Khán giả cho rằng màu cam là “màu nhận diện” cho album thứ 12 của nữ ca sĩ.
Khán giả cho rằng màu cam là “màu nhận diện” cho album thứ 12 của nữ ca sĩ.

Đặc biệt, Taylor Swift được cho là sẽ góp mặt trong New Heights Podcast do Travis Kelce và Jason Kelce dẫn dắt, dự kiến phát sóng ngày 13/8. Trong tập này, nữ ca sĩ được kỳ vọng sẽ hé lộ thêm nhiều thông tin về dự án mới. Đây được xem là màn xuất hiện đáng chú ý sau thời gian dài cô gần như vắng bóng trước công chúng.

z6897247966207-438e2725848ffbd61522cca70940d45a.jpg
﻿Taylor Swift được dự đoán sẽ là khách mời tiếp theo trên New Heights Podcast.
cover1.jpg
Quỳnh Phương
Tổng hợp từ nhiều nguồn tin
#Taylor Swift #kỷ nguyên mới #album mới #New Heights Podcast #Sabrina Carpenter #màu cam #The Eras Tour

