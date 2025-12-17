Fan mỉa mai tin đồn EXO làm "bé đường": Hết Baekhyun đến Suho bị đồn hẹn hò CEO

HHTO - Sau fan meeting của EXO, những tin đồn hẹn hò của các thành viên lan rộng và ngày càng tồi tệ hơn. Nhiều người hâm mộ đang nỗ lực bảo vệ EXO trên mạng xã hội, giữ thái độ trung lập để chờ phản hồi chính thức.

"Lửa" bắt đầu từ X, khi ngay sau buổi fan meeting của EXO, một câu hỏi trong sự kiện đã trở thành nguồn cơn "cà khịa", khơi dậy tin đồn hẹn hò của Baekhyun - người không thể góp mặt tại họp fan do vấn đề tranh chấp hợp đồng giữa CBX (ChenBaekXiu) và SM Ent.

﻿ 6,5 triệu lượt đọc sau 1 ngày cho một bài đăng tung tin hẹn hò và 3,5 triệu lượt đọc cho tweet "cà khịa" là minh chứng rõ ràng cho thấy tin đồn hẹn hò của Baekhyun lan nhanh cỡ nào.

Câu hỏi là "bạn sẽ chọn giữa nhận 10 tỷ won hay bảo vệ các thành viên không biến thành gián". Vì cách viết và đọc 10 tỷ won trong tiếng Hàn (baek-eok won) tương đồng với Baekhyun và công ty quản lý của anh INB100 (nay là công ty con của ONE HUNDRED), nên ảnh chụp lại câu hỏi này đã bị đem ra mỉa mai Baekhyun lựa chọn tiền bạc thay vì đồng hành cùng EXO.

Một tài khoản X đã đăng ảnh tố Baekhyun đậu xe sai chỗ với chú thích: "Trả 600 triệu won nếu muốn CBX trở lại EXO vs Dùng 600 triệu won đó mua một con Rolls Royce thật phô trương nhưng lại đỗ xe ở khu vực cấm đậu xe trong khi hẹn hò với chủ tịch/ Ding-dang-dong! Anh Hyun yêu dấu hoàn tất lựa chọn rồi đó".

Ảnh tố Baekhyun đậu xe vào khu vực đỗ xe dành cho người khuyết tật (dựa vào tấm biển sau chiếc ô tô).

Những tài khoản khác "góp lửa" bằng cách đẩy thêm tin đồn Baekhyun là "sugar baby" (bé đường), cho rằng anh đang sống cùng CEO Cha Gawon, kèm những bức ảnh hai người dự tiệc, ăn uống cùng nhau.

Tuy nhiên, đông đảo người hâm mộ đã bảo vệ Baekhyun. Họ chỉ ra người tung tin là hater/ anti-fan cố ý bôi nhọ danh dự nam thần tượng. Bức ảnh bánh kem "mãi yêu" (love forever) là hình lấy từ một sự kiện từ thiện mà Baekhyun có mặt cùng rất nhiều người nhưng chủ bài viết cố ý cắt hình riêng của anh cùng CEO ra để "ngụy tạo bằng chứng hẹn hò".

Những bức ảnh khác của sự kiện được fan dùng làm dẫn chứng cho thấy Baekhyun có mặt cùng nhiều ngôi sao và lãnh đạo khác của công ty.

Fan cho rằng chiếc xe bị tố đậu sai chỗ không phải của Baekhyun bởi chiếc xe anh thường sử dụng là màu trắng. Ngoài ra, một số người hâm mộ khác chỉ ra ô tô trong ảnh tố hẹn hò không hẳn đậu sai chỗ. Bởi nếu dựa theo tấm biển phía trước "valet service", thì đây là khu vực tạm dừng cho dịch vụ đỗ xe hộ.

Nhưng tin đồn không dừng lại khi một cuộc chiến của hater, anti-fan giả danh fan only, akgae (fan cá nhân độc hại) của các thành viên EXO khiến tình hình thêm hỗn loạn.

Dân mạng suy đoán tên quản lý là Nam Kyungsoo, D.O. tên thật là Doh Kyungsoo nên tên công ty Soosoo là ghép của hai người.

Trong luồng retweet, khu bình luận dưới bài chia sẻ tin hẹn hò của Baekhyun, tin D.O. là "bé đường" bị tung ra. Họ tố nam ca sĩ đang hẹn hò với quản lý lâu năm của mình, cựu giám đốc của SM Management và là người sáng lập công ty SooSoo - nơi D.O. đầu quân ngay sau khi rời SM Ent. Chủ bài viết đăng loạt ảnh D.O. ngồi trong xe, đi ăn cùng một người phụ nữ, cho rằng dù anh đã SooSoo (về với Blitzway) nhưng vẫn qua lại với người quản lý này. Fan đáp lại những lời đồn trên, khẳng định clip nói rằng anh về nhà riêng cùng quản lý cũ thực chất là đoạn video từ lâu, khi anh về công ty cùng nhân viên.

Suho cũng bị vướng vào "kiếp nạn" tin đồn có "mẹ đường". Loạt ảnh người qua đường bắt gặp anh tại Mỹ vào hồi tháng 2 bị đào lại, cho rằng anh đang hẹn hò với người phụ nữ Hàn đi cùng. Cô được cho là Choi Jung Min - Giám đốc nội bộ của SM. Tin đồn này sớm bị cho là vô căn cứ khi cộng đồng fan của anh chỉ ra Suho đến Mỹ để chuẩn bị cho việc mở rộng hoạt động cùng các bức ảnh nam idol chụp trong giai đoạn này.

Nhiều người cho rằng loạt tin đồn "bé đường" của EXO đang bị thổi phồng ngày càng vô nghĩa và phi lý. Với độ nổi tiếng của nhóm, kể cả khi thời hoàng kim đã qua, các thành viên vẫn dư tài chính và khó có chuyện ai đó cần tìm "mẹ đường".

Bên cạnh đó, fan cũng hi vọng công ty quản lý có thể đăng một thông báo trấn an như phủ nhận tin đồn hoặc bài viết tuyên bố khởi kiện các tài khoản tung tin sai sự thật gây ảnh hưởng đến danh dự nghệ sĩ.