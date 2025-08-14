Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Taylor Swift tung danh sách ca khúc album "The Life of a Showgirl" trong đêm

Duy Khang
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Mới đây, Taylor Swift đã chính thức công bố bìa album và danh sách các ca khúc trong album "The Life of a Showgirl".

screenshot-2025-08-14-070747.png

Rạng sáng 14/8 (giờ Việt Nam), website chính thức của Taylor Swift bất ngờ xuất hiện đồng hồ đếm ngược cùng một chiếc cửa gỗ và 4 chiếc bìa album được ẩn đi với hình ổ khóa. Trước đó, đội ngũ của nữ ca sĩ đã dùng phương thức tương tự để công bố album phòng thu thứ 12 - The Life of a Showgirl vào ngày 12/8.

z6904623917813-0ce625eb5eb117d81027522654dfda92-3617.jpg
Hình ảnh đếm ngược trên website của Taylor Swift.

Đúng 6 giờ sáng (giờ Việt Nam), không ngoài dự đoán, Taylor Swift đã chính thức công bố bìa album chính thức cho album The Life of a Showgirl và toàn bộ danh sách 12 ca khúc sẽ có mặt trong lần trở lại này. Đặc biệt, ca khúc The Life of a Showgirl sẽ có sự góp giọng của Sabrina Carpenter. Album sẽ được chính thức phát hành vào ngày 3/10.

Bìa album chính thức của The Life of a Showgirl.
Bìa album chính thức của The Life of a Showgirl.
Danh sách bài hát chính thức của The Life of a Showgirl.
Danh sách bài hát chính thức của The Life of a Showgirl.

Bên cạnh đó, 4 chiếc bìa album được “nhá hàng” lúc đầu tương ứng với 4 đĩa CD deluxe giới hạn. Những phiên bản vật lý này sẽ được mở đặt trước vào ngày 17/8.

screenshot-2025-08-14-070747.png
4 phiên bản vật lý giới hạn của The Life of a Showgirl.

Việc công bố thông tin sớm được cho là hành động của đội ngũ Taylor Swift nhằm hạn chế tác động từ các vụ rò rỉ nội dung trên mạng xã hội. Kể từ sau thông báo về album hôm 12/8, nhiều hình ảnh bìa, danh sách ca khúc, thậm chí cả lời bài hát đã bị lan truyền trái phép.

Nhiều thông tin về album đã bị rò rỉ ngay sau khi album được thông báo.
Nhiều thông tin về album đã bị rò rỉ ngay sau khi album được thông báo.

The Life of a Showgirl là album phòng thu thứ 12 của Taylor Swift, đồng thời là sản phẩm âm nhạc đầu tiên kể từ khi cô khép lại chuyến lưu diễn The Eras Tour. Trong lần trở lại này, nữ ca sĩ sẽ đồng hành cùng 2 nhà sản xuất âm nhạc tài năng Max Martin và Shellback, nhóm producer đứng sau thành công của các album 1989reputation.

cover1.jpg
Duy Khang
Xem thêm

