B.I nhớ phở, dặn fan Việt giữ gìn sức khỏe trước thềm concert tại TP.HCM

HHTO - Chỉ còn hơn 1 tuần nữa B.I sẽ trở lại Việt Nam. Anh bày tỏ sự háo hức trước thềm solo concert đầu tiên tại TP.HCM. Nam rapper nhớ món phở được thưởng thức trong lần ghé Việt Nam trước, dặn dò các fan chu đáo để thưởng thức một đêm diễn trọn vẹn.

Thông tin B.I sẽ tổ chức solo concert tại Việt Nam vào 23/8 trong khuôn khổ chuyến lưu diễn The Last Parade Tour đã được công ty xác nhận từ cuối tháng 5. Hòa chung không khí háo hức của fan Việt trước thềm concert, B.I cũng không giấu được nỗi nhớ với fan Việt.

Khi được hỏi về khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong lần ghé thăm Việt Nam trước đây, anh bày tỏ sự xúc động: "Đã lâu lắm rồi mình mới quay trở lại Việt Nam, nên cảm giác như mọi thứ đều mới mẻ. Điều làm mình xúc động nhất là các bạn fan đã chào đón mình rất nồng nhiệt và họ luôn nhớ đến mình, khoảnh khắc đó thực sự rất đáng nhớ".

Đặc biệt, nam idol cũng không quên nhắc đến một kỷ niệm về ẩm thực: "Mình còn nhớ đã được ăn phở nữa - món ăn quốc dân của Việt Nam đúng không? Đến giờ mình vẫn nhớ hương vị ngon tuyệt của nó".

Bên cạnh đó, nam thần tượng cũng chia sẻ ấn tượng của mình về Việt Nam là một nơi có không khí yên bình và dễ chịu. B.I còn bày tỏ mong muốn được du lịch và khám phá Việt Nam nếu lịch trình cho phép. Vì đây là concert cá nhân đầu tiên của mình tại Việt Nam, anh bày tỏ sẽ bước lên sân khấu với một tinh thần tươi mới và sự quyết tâm thật lớn để cống hiến những màn trình diễn bùng nổ nhất.

5 dáng pose gửi đến V-fan của B.I.

Cuối cùng, anh gửi lời nhắn nhủ ấm áp của anh đến người hâm mộ: "Solo concert đầu tiên của mình tại Việt Nam sắp diễn ra rồi, mình thật sự rất mong chờ và háo hức được gặp các bạn. Chúng ta sẽ cùng nhau tạo nên thật nhiều kỉ niệm tuyệt vời. Nhớ chăm sóc sức khỏe, giữ gìn năng lượng, đừng bỏ bữa nha các bạn. Hẹn gặp nhau ở concert tại Việt Nam nhé!".

Sau concert cá nhân tại TP.HCM, fan Việt sẽ lại tái ngộ B.I trong đại nhạc hội WaterBomb tổ chức vào tháng 11.