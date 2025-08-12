Nhóm nhạc ảo K-Pop lập kỷ lục trên Billboard HOT 100, vượt qua NewJeans

HHTO - Chỉ trong 1 tuần, bản hit "Golden" từ bộ phim đình đám "KPop Demon Hunters" đã gặt hái được hai thành tích "khủng", làm nên lịch sử ở hai địa hạt âm nhạc nội địa và quốc tế.

Bảng xếp hạng âm nhạc Billboard Hot 100 vừa công bố vị trí quán quân của tuần thuộc về ca khúc Golden của HUNTR/X - bài hát đến từ album nhạc phim KPop Demon Hunters. Thành tích này đã giúp cho HUNTR/X trở thành nhóm nhạc nữ K-Pop đầu tiên đạt hạng 1 trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100.

Bên cạnh ngôi vương của HUNTR/X, Billboard Hot 100 cũng ghi nhận thứ hạng cao nhất của Saja Boy với hạng 8 bằng bài hát Your Idol.

Màn “chạy chart” của Golden trên bảng xếp hạng này cũng cực kỳ ấn tượng. Ra mắt ở vị trí 81, Golden đã thăng hạng vượt bậc ở những tuần kế tiếp, trở thành bài hát được yêu thích nhất trong toàn bộ nhạc phim KPop Demon Hunters. Ca khúc đã có nhiều tuần giữ hạng 2 trước khi chính thức “thống trị” Billboard - cho thấy sự yêu thích nồng nhiệt của các khán giả toàn cầu dành cho 3 cô gái săn quỷ.

Ở địa hạt quê nhà, Golden cũng gặt hái được thành tích “vô tiền khoáng hậu”. Bài hát được ghi nhận lần đầu tiên đạt được chứng chỉ Perfect All Kill (PAK) của hệ thống iChart vào ngày 14/7. Điều này đồng nghĩa bản hit này đã đạt hạng 1 ở tất cả các bảng xếp hạng âm nhạc nội địa và “xưng vương” tổng điểm tích lũy của iChart.

Golden là bài hát thứ 3 trong năm 2025 nhận được PAK sau REBEL HEART của IVE và TOO BAD của G-Dragon.

Chưa đầy 1 tháng kể từ thời điểm nhận giờ PAK đầu tiên, đến nay Golden đã tích lũy hơn 683 giờ PAK, trở thành bài hát có nhiều PAK nhất trong lịch sử K-Pop, phá đổ thành tích trước đó của “thánh ca mùa đông” Ditto đến từ NewJeans.

Từ một sản phẩm nghệ thuật không nhận được nhiều kỳ vọng từ khán giả, Golden nói riêng và bộ phim KPop Demon Hunters nói chung đã từ từ gặt hái được tình cảm cuồng nhiệt của khán giả toàn cầu, chứng tỏ được sức hút không thể bàn cãi của mình, từ đó tạo nên những thành tích mang tính lịch sử cho nền âm nhạc xứ sở Kim chi.

KPop Demon Hunters được kỳ vọng sẽ "công phá" các giải thưởng âm nhạc và điện ảnh vào cuối năm 2025.

Mặc dù có nhiều thông tin được đưa tin, nhà sản xuất của KPop Demon Hunters vẫn chưa hé lộ bất kỳ kế hoạch chính thức tiếp theo nào của bộ phim, bao gồm việc sản xuất phần tiếp theo hay phiên bản live-action (người đóng). Mặc dù vậy, sự thành công của phim và những bản OST như Golden, Soda Pop,... là một tín hiệu tốt để Netflix có thể “bật đèn xanh” cho những bước tiến tiếp theo của KPop Demon Hunters trong tương lai.