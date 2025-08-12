KiiiKiii "thổi bùng" mùa Hè hoài niệm với DANCING ALONE và chiến dịch quảng bá sáng tạo

HHTO - KiiiKiii trở lại đường đua K-Pop với DANCING ALONE - single ngập tràn sắc màu mùa Hè, hòa quyện hơi thở Y2K hoài cổ cùng sự phóng khoáng của tuổi trẻ. Không chỉ mang đến giai điệu bắt tai và hình ảnh giàu cảm xúc, nhóm còn gây ấn tượng khi biến chiến dịch quảng bá thành một “trò chơi ký ức” khiến fan phải ghé lại mỗi ngày để khám phá.

Chỉ hơn 4 tháng sau màn ra mắt với mini-album Uncut Gem, nhóm nữ tân binh K-Pop KiiiKiii chính thức trở lại với digital single DANCING ALONE, cùng MV bài hát chủ để cùng tên và bản b-side mang tên Strawberry Cheesegame.

DANCING ALONE là một bản Synth-Pop, kết hợp hơi thở City Pop hiện đại, mang âm sắc tươi sáng và phóng khoáng. Sự pha trộn giữa các âm thanh điện tử mang phong cách retro, bộ gõ dồn dập và tiết tấu sống động tạo nên cảm giác sôi động và cuồng nhiệt, thể hiện tinh thần tự do và bay bổng mà lời bài hát đang truyền tải.

Bài hát còn được nâng tầm bởi một MV được đầu tư chỉn chu và chất lượng. Từng thước phim được quay với phong cách lo-fi giàu chất điện ảnh, tái hiện những khung cảnh đời thường như đạp xe qua những con đường yên tĩnh, ngồi bên hồ nước hay cùng bạn bè nhảy múa ở sân trường. DANCING ALONE được khen ngợi đã tái hiện được bầu không khí hoài cổ khiến khán giả lôi cuốn cả phần nghe và phần nhìn.

MV DANCING ALONE như một quyển nhật ký mùa Hè tươi mát của những cô nàng mộng mơ từ những ký ức xưa cũ.

Với nguồn cảm hứng Y2K, ca khúc b-side Strawberry Cheesegame dù mang thể loại khác là dance-pop nhưng vẫn giữ nguyên tinh thần cổ điển mà KiiiKiii đang muốn thể hiện. Tuy nhiên, sự sáng tạo của bài hát này đến từ những cú nhấn nhá tinh nghịch và bất ngờ trong phần tiết tấu, tạo cảm giác pha trộn giữa nhiều thể loại âm nhạc khác nhau, từ đó cũng đem đến thông điệp về những cảm xúc buồn vui, hờn giận lẫn lộn trong tình bạn.

Những nàng tân binh Gen 5 KiiiKiii tiếp tục khiến khán giả "mắt chữ A, mồm chữ O" bởi sức sáng tạo không giới hạn.

Lần trở lại này của KiiiKiii gây được chú ý từ giai đoạn ra mắt teaser bởi phong cách quảng bá "có 1-0-2". Ê-kíp của nhóm đã tạo ra một website tương tác KiiiKiii Garage Sale. Đây không chỉ là trang thông tin về album, mà được thiết kế như một chiếc máy tính bàn cổ điển, nơi mỗi biểu tượng là một món đồ gắn với cá tính của từng thành viên.

Người hâm mộ có thể nhấp vào để xem ảnh concept, đọc các dòng ghi chú viết tay, thực hiện làm vòng tay tình bạn, xem các item mua hàng, hoặc nghe một đoạn audio teaser ngắn. Điều này đã gợi cảm giác hoài niệm cho thế hệ từng trải qua thời kỳ Internet sơ khai. Thay vì tung toàn bộ ảnh concept cùng lúc, KiiiKiii để website trở thành một “cuốn nhật ký mở” được cập nhật từng ngày, khiến người hâm mộ buộc phải quay lại nhiều lần để tìm ra chi tiết mới.

Các game tương tác như làm nước uống, vòng tay khiến fan "đổ đứ đừ".

Hình ảnh teaser các thành viên sẽ ẩn trong các phần tương tác trên trang web.

Có thể kết luận, concept lần này của KiiiKiii là một lời tri ân đầy sáng tạo tới thẩm mỹ Y2K và văn hóa mạng đầu những năm 2000, nhưng được làm mới để phù hợp với cảm quan thị giác của Gen Z.

Thay vì những bộ ảnh concept thông thường, nhóm nữ nhà Starship Entertainment đã chọn tiếp cận bằng phong cách retro gần gũi, các đoạn phim quay chụp bằng máy ảnh kỹ thuật số hoặc ảnh in bằng phim thời trước tạo nên cảm giác "thiếu nữ nhà bên" đầy tự nhiên và gần gũi.

Loạt ảnh teaser thể hiện nhan sắc "không thể đùa được" của 5 cô gái nhà KiiiKiii.

Từ "cú hích" UNCUT GEM, người hâm mộ K-Pop đang dần nhận ra bản sắc riêng của KiiiKiii là phong cách kể chuyện "ngược dòng ký ức", với những đoạn phim, hình ảnh mang đậm tinh thần của những năm 2000 được viết lại bởi góc nhìn mới mẻ hơn, hiện đại hơn.

Sự mới mẻ thể nghiệm trong âm nhạc cũng là một yếu tố cần được ghi nhận bởi những tân binh này. Điều này không chỉ giúp KiiiKiii khiến netizen "mê tít" mà còn dần quy tụ được một lượng người hâm mộ trung thành và ủng hộ phong cách đặc trưng mà nhóm đang theo đuổi.