Những bộ phim lấy nước mắt người xem giống “My Oxford Year”, nhưng hay hơn

HHTO - Bộ phim “My Oxford Year” (Năm Oxford Của Tôi) vừa lên sóng Netflix đã lấy nước mắt khán giả toàn cầu bởi câu chuyện tình đẹp nhưng để lại nhiều tiếc nuối. Tuy nhiên, nhiều khán giả khó tính cho rằng phim vẫn còn “nhạt”. Từ trước đến nay đã có nhiều phim khai thác đề tài giống “My Oxford Year”, nhưng hay hơn.

* Lưu ý: Bài viết có tiết lộ nội dung chi tiết của các bộ phim

The Fault In Our Stars (2014)

My Oxford Year.

Chuyện phim My Oxford Year (Năm Oxford Của Tôi) kể về chuyện tình giữa Anna (Sofia Carson) - một cô gái người Mỹ với Jamie (Corey Mylchreest) - một chàng trai người Anh, khi Anna đến đại học Oxford học Thạc sĩ về thơ thời Victoria. Bước ngoặt của phim xảy đến khi Anna phát hiện ra “bí mật” của Jamie, anh mắc bệnh ung thư. Cuối phim, Jamie đã qua đời.

Sau khi My Oxford Year công chiếu, nhiều khán giả nhắc đến The Fault In Our Stars (Khi Lỗi Thuộc Về Những Vì Sao) bởi cốt truyện có một số điểm tương đồng. Nhân vật chính của The Fault In Our Stars cũng bị bệnh ung thư, cuối phim đôi tình nhân trẻ tuổi cũng bị căn bệnh nan y quái ác chia cắt.

The Fault In Our Stars.

Công chiếu vào năm 2014, The Fault In Our Stars được dựng dựa trên tiểu thuyết cùng tên của tác giả John Green. Phim kể câu chuyện về cô gái tuổi teen Hazel (Shailene Woodley) mắc bệnh ung thư, đã gặp gỡ anh chàng Augustus (Ansel Elgort) từng mắc bệnh ung thư tại một nhóm hỗ trợ dành cho bệnh nhân ung thư.

Không chỉ hỗ trợ, chia sẻ cho nhau những vấn đề xung quanh căn bệnh nan y mà họ đang phải chống chọi, Hazel và Augustus còn chia sẻ những vấn đề riêng tư và “đời thường” hơn thế. Như tác giả mà Hazel yêu thích, lý do Augustus chỉ ngậm thuốc lá chứ không hút, cùng cậu bạn thân trút hết nỗi lòng về “kẻ phản bội” và hào hứng lên kế hoạch trả đũa…

Ở bên nhau, cuộc sống của Hazel và Augustus dường như không phải lúc nào cũng chỉ có thuốc men, mà còn có niềm vui và ước mơ, tình yêu và tình bạn. Đôi lúc mọi thứ êm đềm và dịu ngọt đến mức người xem tưởng rằng họ đang xem một chuyện tình tuổi teen đáng yêu thông thường, cho đến khi hiện thực về căn bệnh đột ngột gõ cửa.

Tuy chuyện tình này không thể có cái kết hạnh phúc, nhưng những cảm xúc chân thực và rung động mà nó mang lại vẫn vô cùng đáng giá. Sau hơn một thập kỷ ra mắt, phim vẫn gây xúc động với những ai lần đầu thưởng thức.

Me Before You (2016)

Jamie - nam chính của "My Oxford Year".

Trong My Oxford Year, Jamie bị ung thư nhưng quyết định không tiếp tục chữa trị. Bởi trước đó, anh trai Jamie cũng mắc căn bệnh này và đã qua đời. Sau khi chứng kiến anh trai mình vật vã chống lại căn bệnh nhưng không có kết quả, Jamie muốn sử dụng thời gian còn lại của mình một cách trọn vẹn hơn theo cách của riêng anh.

Anna - nữ chính của "My Oxford Year".

Khi mới đến đại học Oxford, Anna là một cô gái sống “an toàn”. Dự định ban đầu của cô là sau khi kết thúc chương trình học ở Oxford, cô sẽ trở về Mỹ tiếp nhận công việc chuyên viên phân tích tài chính, một công việc ổn định lương cao dù cô không mấy đam mê. Nhưng ở cuối phim, sau khi Jamie qua đời, người ta thấy Anna ở lại Oxford và làm một công việc mới - giảng dạy ở lớp thơ thời Victoria như Jamie đã từng.

Có thể nói chính quãng thời gian ngắn ngủi nhưng ý nghĩa bên cạnh Jamie đã đổi thay Anna, khiến cô sống “liều lĩnh” nhưng hạnh phúc hơn, dám buông bỏ bớt lo lắng cho tương lai và sống hết mình cho hiện tại. Anna quyết định “giấc mơ đời mình” không nên chỉ kéo dài có một năm, mà nó có thể kéo dài lâu hơn và cô sẵn sàng nỗ lực cho điều đó.

Me Before You.

Bộ phim Me Before You (Trước Ngày Em Đến) ra mắt năm 2016 khai thác nhân vật nam chính Will (Sam Claflin) bị liệt toàn thân sau một tai nạn. Trước đó, anh là một anh chàng đẹp trai, giàu có, sự nghiệp phát triển, có thú vui khám phá và tham gia các trò chơi mạo hiểm. Giờ đây, cuộc sống của Will từ việc to đến việc nhỏ đều phải sống dựa vào người khác. Không muốn tiếp tục sống như thế, Will quyết tìm đến “cái chết êm dịu” (an tử) tại Thụy Sĩ.

Will - nam chính của "Me Before You".

Nhân vật nữ chính của Me Before You là Louisa (Emilia Clarke) - một cô gái “bình thường” có gu ăn mặc “dị thường”. Sau khi tiệm bánh cô làm việc lâu nay đột ngột đóng cửa, Louisa thất nghiệp, do đó cô tìm đến xin làm người chăm sóc cho “thiếu gia” Will tính tình khó ở.

Sự lạc quan của Louisa giống như ánh nắng mùa Xuân, dần làm tan băng giá trong trái tim Will, khiến anh thấy mình biết cười trở lại. Tuy nhiên, tình yêu vẫn không thể thay đổi quyết định tìm đến “an tử” của Will. Bởi nó không thể làm thay đổi sự thực rằng Will vẫn bị liệt, sức khỏe của anh không thể phục hồi mà chỉ suy yếu theo thời gian.

Thêm nữa, cuộc sống mới của Louisa chỉ vừa mới bắt đầu, Will không muốn mình là gông cùm trói chân người con gái mình yêu. Nhưng trước và sau khi Louisa xuất hiện, cuộc đời Will đã có khác biệt. Trước anh chỉ thấy toàn cay đắng, nhưng sau khi Louisa đến anh đã biết trên thế gian này vẫn còn những ngọt ngào.

Louisa - nữ chính của "Me Before You".

Riêng Louisa, nhờ sự hỗ trợ về mặt tinh thần lẫn tài chính từ Will, cô đã có thể đi học cao hơn, khám phá xem bản thân cô có thể phát triển những gì, bay xa đến đâu. Trước khi gặp Will, Louisa chỉ là cô gái lạc quan, nhưng sau khi gặp anh cô còn có thêm tự tin và có nhiều hoài bão hơn cho cuộc sống của mình.