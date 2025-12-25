Quảng cáo hot nhất xứ Hàn: Wonyoung, Karina, Byeon Woo Seok bùng nổ diễn xuất

HHTO - Quy tụ được 3 cái tên "hot hit" nhất làng giải trí Hàn Quốc hiện tại: Wonyoung (IVE), Karina (aespa) và Byeon Woo Seok, bộ phim ngắn "The Christmas Song" dù chỉ là một chiến dịch quảng cáo, nhưng lại thu hút sự ủng hộ của khán giả nhờ chất lượng "tuyệt đối điện ảnh".

Vào đúng đêm Giáng sinh, tập cuối cùng trong series phim ngắn The Christmas Song đã được ra mắt, ngay lập tức nhận được sự chú ý đông đảo của khán giả nhờ dàn diễn viên mang danh tiếng "kịch trần" gồm Moon Sori, Park Hee Soon, Karina (aespa), Wonyoung (IVE) và Byeon Woo Seok.

Bản đầy đủ hơn 20 phút của phim ngắn quảng cáo.

Là dự án sản xuất với mục đích quảng cáo cho trợ lý AI của Google là Gemini, The Christmas Song từng khiến cho cộng đồng mạng "dậy sóng" ngay khi công bố teaser, xác nhận sự tham gia của Byeon Woo Seok - nam diễn viên được săn đón nhất nhì làng giải trí Hàn, và đặc biệt là màn lấn sân diễn xuất bất ngờ của hai nữ idol nổi bật nhất K-Pop hiện tại là Karina và Wonyoung.

Câu chuyện của The Christmas Song xoay quanh mối quan hệ của linh mục Vincent (Byeon Woo Seok) cùng 2 sơ Raphaela (Karina) và Gabrielle (Wonyoung), từ đó truyền tải thông điệp về sự bỏ rơi, nỗi đau mất mát, tình mẫu tử và sự chữa lành mầu nhiệm trong đêm Giáng sinh.

Chỉ là một quảng cáo cho một thương hiệu công nghệ, nhưng The Chirstmas Song vẫn làm người xem "nổi da gà" bởi cốt truyện được đầu tư chỉn chu với nhiều tình tiết, lớp lang ý nghĩa được ẩn dụ thông qua các cảnh quay. Trong đó, Cha Vincent là nhân vật phải chịu nhiều nỗi đau từ sự chia ly, thông qua hành trình cứu rỗi, chữa lành từ hai Ma sơ Raphaela và Gabrielle để tìm lại sự bình yên và tha thứ.

Yếu tố làm nên sự thành công của phim ngắn này không chỉ là tính điện ảnh mà còn đến từ màn diễn xuất ấn tượng của bộ ba diễn viên chính. Nếu như Byeon Woo Seok vốn quen mặt với khán giả bởi hình tượng thư sinh, dễ mến thì trong The Christmas Song, anh lại lột xác với những phân đoạn đòi hỏi sự giằng xé nội tâm.

Những phân đoạn đau đớn, rơi lệ hay không kiểm soát cơ thể của nhân vật Vincent được thể hiện trọn vẹn, toát lên nỗi đau của sự cô độc và chia ly.

Wonyoung trong phần lớn thời lượng không sử dụng lời thoại, vì nhân vật của cô là một Ma sơ câm. Điều này đòi hỏi nữ thần tượng phải diễn xuất hoàn toàn bằng ánh mắt, biểu cảm gương mặt và thủ ngữ. Vẻ đẹp trong sáng của Wonyoung cũng được thể hiện chân thật trong trang phục nữ tu, từ đó khiến nhân vật Sơ Gabriella được lột tả ấn tượng hơn, bên cạnh phần diễn xuất tự nhiên, linh hoạt của mỹ nhân nhà IVE.

Từ vẻ thánh thiện, ngây thơ của một nữ tu đến vẻ quyết đoán của một thiên thần khi thực hiện kế hoạch, Wonyoung đã chứng minh khả năng nhập vai linh hoạt của mình.

Tâm điểm của bộ phim đến từ màn thể hiện xuất thần của Karina. Trong hình tượng một Ma sơ dịu dàng, Karina khiến nhiều khán giả bất ngờ với kỹ năng diễn xuất. Vẻ ngoài siêu thực quen thuộc của trưởng nhóm aespa đã được thay đổi bằng thần thái bao dung, dịu dàng đầy yêu thương của nữ tu ngoan đạo và giàu lòng trắc ẩn.

Karina thoát khỏi hình tượng trẻ trung để nhập tâm vào nhân vật sở hữu tình yêu rộng mở của một người mẹ hết lòng chăm lo những đứa trẻ bị bỏ rơi.

Phân cảnh Sơ Raphaela khóc và bỏ chạy trong đêm mưa, bỏ lại đứa trẻ đang níu tay mình được nhiều người cảm nhận là đau đớn và ám ảnh. Đạo diễn của The Chirstmas Song - Shin Woo Seok cũng dành nhiều lời tán dương cho diễn xuất của Karina khi khẳng định cô sẽ là "một nữ diễn viên đầy tiềm năng trong tương lai". Về phần Wonyoung, đạo diễn họ Shin cũng khen ngợi sự tận tâm, chuyên nghiệp và khả năng nắm bắt kịch bản tài tình của nữ idol.

Quá trình thực hiện The Christmas Song đã mang đến cho bộ ba diễn viên chính những trải nghiệm mới mẻ trong hành trình thực hiện nghệ thuật.

Về phần cư dân mạng, nhiều bình luận tán dương sự kết hợp của hai visual hàng đầu Gen 4. Hai thiên thần K-Pop xuất hiện trong một khung hình được xem là khoảnh khắc huyền thoại mà fan "không thể đòi hỏi gì hơn". Kỹ năng diễn xuất tốt hơn mong đợi.

Người hâm mộ có quyền mong đợi sự trở lại của "diễn viên Jang Wonyoung" (Wonyoung) và "diễn viên Yu Jimin" (Karina) trong tương lai bởi tiềm năng sau dự án này.

Tổng ba tập phim của The Christmas Song được ghi nhận chính thức đã cán mốc 10 triệu lượt xem tích lũy trên các nền tảng mạng xã hội. Không chỉ được khen là "câu chuyện Giáng sinh ấn tượng nhất" K-Biz năm 2025, bộ phim cũng là dấu mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của Byeon Woo Seok, Wonyoung và Karina, từ đó trở thành tiền đề để cả ba thử nghiệm những hình tượng đa dạng hơn trong tương lai, làm thỏa mãn tiếng lòng của fan phim Hàn.