Nam thần James Jirayu sắp lên chức, "hoàng tử nụ cười" T-Biz có người "kế thừa"

Chiều 12/8, James Jirayu đăng loạt ảnh cùng "vịu ơ", khoe hình siêu âm với chú thích: "Thành viên mới của chúng tôi". Cả hai chụp hình giữa bầy cừu trên đồng cỏ, giống với bộ ảnh anh cầu hôn Foam Ben thành công.

﻿ Bộ ảnh vừa được James Jirayu đăng tải.

"Một rừng tick xanh" gửi lời chúc mừng bên dưới bài đăng của James Jirayu.

Người hâm mộ cũng không giấu được phấn khích, chúc mừng đôi vợ chồng son với tin vui sau hơn nửa năm làm đám cưới. Nhiều fan đoán em bé sẽ là đáng yêu và kế thừa nụ cười tỏa nắng, ngọt ngào của bố. Thiên thần nhỏ sẽ là "tiểu hoàng tử nụ cười" hay "công chúa nụ cười" chăng?

James Jirayu và Foam Ben công khai hẹn hò vào năm 2018. Foam Ben không phải người thuộc giới giải trí nên cô khá kín tiếng. Cô hơn anh 4 tuổi, James Jirayu lại là nam thần hàng đầu của xứ chùa vàng, nên chuyện tình của cả hai gặp không ít phản đối từ khán giả trong thời gian đầu.

Tuy nhiên, họ im lặng vượt qua những dèm pha, dần có được sự ủng hộ lớn từ bạn bè lẫn người hâm mộ. Tháng 10/2024, nam diễn viên công khai loạt ảnh cầu hôn Foam thành công. Tháng 12 cùng năm, hôn lễ đẹp như mơ của cả hai chính thức diễn ra.