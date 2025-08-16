Gia đình Beckham vắng mặt trong ngày kỷ niệm lễ cưới của con trai, củng cố tin đồn rạn nứt

HHTO - Brooklyn Beckham và vợ Nicola Peltz vừa tổ chức buổi lễ "cưới lại" xa hoa, thu hút chú ý của truyền thông không chỉ vì trang phục và chi phí đắt đỏ mà còn vì sự vắng mặt của toàn bộ gia đình nhà Beckham.

Vào ngày 12/8, Brooklyn Beckham - con trai cả của cựu danh thủ David Beckham và Victoria Beckham cùng vợ là Nicola Peltz đã chia sẻ loạt hình ảnh buổi lễ làm mới lời thề hôn nhân. Buổi lễ này đánh dấu 3 năm hôn nhân của cặp đôi và thu hút sự chú ý của truyền thông do tính xa hoa của sự kiện.

Buổi lễ được tổ chức tại điền trang của gia đình Nicola Peltz tại Westchester, New York.

Thông thường, các cặp đôi lựa chọn tổ chức buổi lễ làm mới lời thề hôn nhân sau một khoảng thời gian dài hơn, như ở cột mốc 5 năm hoặc 10 năm. Lựa chọn làm mới lời thề hôn nhân chỉ sau 3 năm kết hôn của cặp đôi trẻ làm dấy lên luồng ý kiến cho rằng cả hai chỉ đang cố gắng phô trương sự giàu sang với công chúng.

Cặp đôi trẻ trong buổi lễ kỷ niệm 3 năm kết hôn.

Tuy nhiên, điều đáng chú ý hơn cả là sự vắng mặt của toàn bộ các thành viên nhà Beckham tại buổi lễ, bao gồm cả David, Victoria và ba người em của Brooklyn. Điều này càng củng cố tin đồn rạn nứt trong mối quan hệ giữa hai gia đình Beckham và Peltz.

Tin đồn rạn nứt giữa hai gia đình Beckham và Peltz đã âm ỉ từ lâu.

Vào năm 2022, tin đồn về mối quan hệ chuyển biến xấu giữa hai gia đình cũng từng xuất hiện khi Nicola từ chối mặc váy cưới thiết kế bởi mẹ chồng Victoria. Tin đồn này đã bị Nicola phủ nhận trong một buổi trò chuyện với The Times, đính chính rằng xưởng của Victoria đã không kịp hoàn thành thiết kế nên cô đã buộc phải tìm đến một nhà thiết kế khác.

Những tin đồn bất hòa bắt đầu từ những ngày mới cưới của cặp đôi trẻ.

Sau khi cưới, nhiều tin đồn cho rằng Nicola luôn tìm cách để chia cắt Brooklyn với chính gia đình của anh. Cặp đôi cũng nhiều lần vắng mặt tại các sự kiện quan trọng của nhà Beckham, điển hình là sinh nhật lần thứ 50 của David Beckham, càng làm rộ lên nghi vấn rạn nứt.

Cặp đôi vắng mặt tại tiệc sinh nhật lần thứ 50 của David Beckham.

Cho đến nay, gia đình Beckham vẫn chưa đưa ra bất kỳ phản hồi nào về việc vắng mặt tại buổi lễ. Tuy nhiên, truyền thông nhận định điều này có thể khiến khoảng cách giữa nhà Peltz và nhà Beckham thêm sâu sắc, đặc biệt trong bối cảnh cả hai gia đình vốn đã nhiều lần vướng tin đồn rạn nứt.

Đám cưới của Brooklyn Beckham và Nicola Peltz vào năm 2022 trên tạp chí Vouge.

Brooklyn Beckham và Nicola Peltz chính thức về một nhà vào năm 2022. Tiệc cưới được tổ chức tại dinh thự xa hoa của gia đình Peltz ở Palm Beach (Florida, Mỹ). Kết hôn với con trai cả của gia đình Beckham quyền lực và giàu có, gia thế Nicola Peltz cũng không hề kém cạnh. Bố của Nicola là tỷ phú Nelson Peltz - người đứng đằng sau chuỗi nhà hàng thức ăn nhanh hàng đầu tại Mỹ là Wendy’s Company.