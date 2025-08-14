Điều từng xảy ra với Rosé - toxic till the end nay lặp lại với Lisa - Dream

HHTO - "Dream" của Lisa (BLACKPINK) với sự tham gia của nam diễn viên Sakaguchi Kentaro là một MV đầy chất thơ nhưng đượm buồn về một chuyện tình âm dương cách biệt. Từ đây, cư dân mạng bắt đầu truy tìm "người cũ" từng khiến Lisa nhớ thương, tò mò "rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vào năm 2019".

Ngày 14/8 (theo giờ Việt Nam), Lisa đã phát hành MV cho ca khúc Dream dưới dạng phim ngắn. Đây là track nằm cuối album Alter Ego được cô phát hành vào tháng 2 năm nay. Sakaguchi Kentaro vào vai người bạn trai đã mất của Lisa. Cô đau đớn rất nhiều khi mất đi anh, nhớ những ngày tháng bên nhau êm đềm và ngọt ngào. Cô từng nói muốn trở thành một cái cây vào kiếp sau, còn anh sẽ là hồ nước ở trước cái cây đó. Vì thế, khi anh mất, cô mang theo tro cốt của anh, rải khắp mặt hồ trong nhớ thương.

Sakaguchi Kentaro xuất hiện ngay từ đầu, đồng hành với Lisa khi rời tang lễ có thể khiến một số người xem hiểu lầm anh là "người đến sau" vỗ về cô khi vừa mất đi một người quan trọng. Tuy nhiên, anh của dòng thời gian hiện tại chỉ là tưởng tượng của Lisa.

Diễn xuất của Lisa ở đoạn khóc khi chèo thuyền, ôm hũ tro cốt trên hồ được khen ngợi.

Lisa chưa từng nhắc đến nguồn cảm hứng hay ẩn ý về ai trong Dream. Nhưng dựa vào ca từ của bài hát, nhất là đoạn "Whenever I close my eyes, it’s taking me back in time. Been drowning in dreams lately. Like it’s 2019, baby" (tạm dịch: Mỗi khi nhắm mắt lại là em lại chìm đắm vào quá khứ. Gần đây em chìm trong giấc mộng. Như thể đó là năm 2019, dấu yêu à), nhiều người suy đoán Dream nói về nỗi nhớ của Lisa với một người cô từng rất yêu vào năm 2019, hy vọng tương lai họ có thể gặp lại nhau dù chỉ với tư cách bạn bè.

﻿

Lisa được cho là cố ý tái hiện hình ảnh của mình vào năm 2019 với mái tóc suôn dài nhuộm vàng sáng, để mái bằng ở MV Dream. Từ đây, không ít khán giả cho rằng tạo hình của Sakaguchi Kentaro hay chiếc nhẫn họ trao nhau đã phản ánh bóng hình và những gì cô từng trải qua với "bạn trai cũ".

Vì Lisa và Jung Kook từng đeo một chiếc Cartier nhẫn giống nhau ở cùng ngón tay nên một số người cho rằng "chàng trai 2019" của Lisa là em út BTS.

Cái tên rơi vào "vòng tình nghi" nhiều nhất hiện tại là Jung Jaewon (ONE). Anh từng là nghệ sĩ dưới trướng YG và rời công ty vào tháng 7/2019. Mái tóc vàng ONE từng để na ná của Kentaro trong MV Dream. Nhiều người để ý trang cá nhân của anh và Lisa vào năm 2018 - 2019 có một vài bức hình có hoa, trang phục tương đồng.

ONE (bên trái/ trên) được cho là bạn trai cũ của Lisa vì mái tóc và gương mặt có nét tương đồng với "người tình MV" của cô - Kentaro (phải/ dưới).

Tất cả những điều này chỉ là suy đoán từ một bộ phận người hâm mộ hoặc nhóm fan couple. Số đông fan khác hy vọng mọi chuyện sẽ chỉ dừng lại ở suy đoán và bàn luận trên diễn đàn, mạng xã hội, không xảy ra tình trạng quá khích như tràn vào tài khoản cá nhân của các nam nghệ sĩ để bình luận công kích, ác ý, gây ảnh hưởng xấu tới hình ảnh fandom và Lisa.

Những khó chịu và lo lắng của người hâm mộ hiện tại là có cơ sở. Bởi nửa năm trước, khi Rosé phát hành MV toxic till the end đóng cùng Evan Mock, rất nhiều người đã suy đoán danh tính "bạn trai độc hại" của cô. Fan quá khích đã tràn vào Instagram của Jaden Smith hay vận động viên trượt ván Jason Choi để mạt sát khiến anh phải lên tiếng phủ nhận mình là "the ex" của Rosé.