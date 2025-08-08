Danh tính "bạn trai" trong MV mới của Lisa: Nam thần Nhật Bản có nụ cười tỏa nắng?

HHTO - Những bức ảnh Lisa đăng gần đây được fan suy đoán là "gợi ý" hoặc những "lovestagram cố ý" cho MV mới. Người sẽ vào vai bạn trai của cô có thể không phải cái tên xa lạ. Anh từng xuất hiện ở hậu trường, đến xem concert của BLACKPINK, chụp hình chung với Lisa.

Người được cho là đang hợp tác với Lisa là Sakaguchi Kentaro. Cỗ máy nhảy của BLACKPINK đăng một ảnh lên Story Instagram có hình một chiếc ô tô đỏ dưới hoàng hôn (hoặc bình minh), chèn ca khúc Dream. 5 ngày sau, fan phát hiện nam diễn viên cũng đăng một Story với góc là dãy núi tương tự, cũng chèn nhạc Dream.

Hai bức ảnh của Lisa và Kentaro được cho là chụp cùng một địa điểm. Nhạc nền "Dream" được dự đoán chính là MV mà cả hai hợp tác.

Mới đây, Lisa lại đăng một bức ảnh đang nằm và cắn tay ai đó. Người hâm mộ soi ra "dây chằng" trên cánh tay này khá giống với Sakaguchi Kentaro. Màu tóc hoe vàng ở một góc - người đang nằm cạnh cô cũng hao hao với màu tóc anh để trong thời gian gần đây.

Một góc chụp từ màn theo dõi của đạo diễn được Lisa đăng vào ngày 7/8 càng làm nghi ngờ cô sắp phát hành MV mới tăng cao.

Sakaguchi Kentaro sinh năm 1991. Khán giả yêu thích giải trí xứ sở hoa anh đào chắc hẳn không còn xa lạ với cái tên này. Nam diễn viên là người mẫu, sau đó lấn sân qua diễn xuất từ năm 2014 và nhanh chóng có được trái tim của khán giả châu Á nhờ ngoại hình sáng và diễn xuất tự nhiên. Một vài dự án phim nổi bật của anh có thể kể đến: Shanti days 365 days, The 100th love with you, Yokokuhan: The Pain... Đầu năm 2024, anh sánh đôi cùng Lee Se Young trong What Comes After Love, đưa tên tuổi đến gần hơn với khán giả Hàn Quốc lẫn châu Á.

Các fan từng bất ngờ về mối quan hệ giữa Lisa và Sakaguchi Kentaro khi cả hai cập nhật video hậu trường "siêu quậy". Anh cũng từng đến xem concert mở màn chuyến lưu diễn DEADLINE của BLACKPINK tại Seoul (Hàn Quốc).

Sakaguchi Kentaro đang là một trong những nam thần được săn đón hàng đầu tại Nhật. Nếu đúng là anh sẽ trở thành "bạn trai của Lisa" trong MV Dream, thì fan toàn cầu sẽ càng phấn khích và chờ đợi những khung hình đầy chất thơ và lãng mạn. Hiện tại, phía Lisa lẫn Sakaguchi Kentaro đều chưa có động thái liên quan đến việc công bố dự án chung.