Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Giải trí

Google News

Danh tính "bạn trai" trong MV mới của Lisa: Nam thần Nhật Bản có nụ cười tỏa nắng?

Sam

HHTO - Những bức ảnh Lisa đăng gần đây được fan suy đoán là "gợi ý" hoặc những "lovestagram cố ý" cho MV mới. Người sẽ vào vai bạn trai của cô có thể không phải cái tên xa lạ. Anh từng xuất hiện ở hậu trường, đến xem concert của BLACKPINK, chụp hình chung với Lisa.

Người được cho là đang hợp tác với Lisa là Sakaguchi Kentaro. Cỗ máy nhảy của BLACKPINK đăng một ảnh lên Story Instagram có hình một chiếc ô tô đỏ dưới hoàng hôn (hoặc bình minh), chèn ca khúc Dream. 5 ngày sau, fan phát hiện nam diễn viên cũng đăng một Story với góc là dãy núi tương tự, cũng chèn nhạc Dream.

dream-1.jpg
dream-2.jpg
Hai bức ảnh của Lisa và Kentaro được cho là chụp cùng một địa điểm. Nhạc nền "Dream" được dự đoán chính là MV mà cả hai hợp tác.
lisa-can.jpg

Mới đây, Lisa lại đăng một bức ảnh đang nằm và cắn tay ai đó. Người hâm mộ soi ra "dây chằng" trên cánh tay này khá giống với Sakaguchi Kentaro. Màu tóc hoe vàng ở một góc - người đang nằm cạnh cô cũng hao hao với màu tóc anh để trong thời gian gần đây.

chi-1.jpg
screenshot-515.png
Một góc chụp từ màn theo dõi của đạo diễn được Lisa đăng vào ngày 7/8 càng làm nghi ngờ cô sắp phát hành MV mới tăng cao.
sakaguchi-kentaro-4.jpg
kentaro.jpg

Sakaguchi Kentaro sinh năm 1991. Khán giả yêu thích giải trí xứ sở hoa anh đào chắc hẳn không còn xa lạ với cái tên này. Nam diễn viên là người mẫu, sau đó lấn sân qua diễn xuất từ năm 2014 và nhanh chóng có được trái tim của khán giả châu Á nhờ ngoại hình sáng và diễn xuất tự nhiên. Một vài dự án phim nổi bật của anh có thể kể đến: Shanti days 365 days, The 100th love with you, Yokokuhan: The Pain... Đầu năm 2024, anh sánh đôi cùng Lee Se Young trong What Comes After Love, đưa tên tuổi đến gần hơn với khán giả Hàn Quốc lẫn châu Á.

lisa-kentaro.jpg
Các fan từng bất ngờ về mối quan hệ giữa Lisa và Sakaguchi Kentaro khi cả hai cập nhật video hậu trường "siêu quậy". Anh cũng từng đến xem concert mở màn chuyến lưu diễn DEADLINE của BLACKPINK tại Seoul (Hàn Quốc).

Sakaguchi Kentaro đang là một trong những nam thần được săn đón hàng đầu tại Nhật. Nếu đúng là anh sẽ trở thành "bạn trai của Lisa" trong MV Dream, thì fan toàn cầu sẽ càng phấn khích và chờ đợi những khung hình đầy chất thơ và lãng mạn. Hiện tại, phía Lisa lẫn Sakaguchi Kentaro đều chưa có động thái liên quan đến việc công bố dự án chung.

cover-2.jpg
Sam
#Lisa #Lisa BLACKPINK #Sakaguchi Kentaro #lovestagram #MV dream Lisa #Lisa trở lại

Xem thêm

Cùng chuyên mục