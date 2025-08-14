Mỹ nam Shadow and Bone từ chối đóng "Harry Potter" vì trái quan điểm với tác giả

HHTO - Mặc dù được fan tích cực đề cử đóng vai Sirius Black trong “Harry Potter” bản truyền hình, nam diễn viên Ben Barnes bày tỏ ý kiến rằng dường như anh không mấy hứng thú vì trái quan điểm với tác giả J.K. Rowling của bộ truyện gốc.

Mùa đầu tiên của Harry Potter bản truyền hình đang tiến hành quay những thước phim đầu tiên. Trước đó, Max (HBO) đã công bố kha khá dàn diễn viên mới đảm nhận nhiều nhân vật quen thuộc như: Dominic McLaughlin (vai Harry Potter), Alastair Stout (vai Ron Weasley), Arabella Stanton (vai Hermione Granger), John Lithgow (vai Albus Dumbledore), Paapa Essiedu (vai Severus Snape)...

Bộ ba phù thủy nhí mới.

Tuy nhiên, một số nhân vật quan trọng của phim vẫn chưa lộ diện diễn viên thủ vai, trong số đó có Sirius Black - cha đỡ đầu của Harry Potter. Có thể giống như Chúa tể Hắc ám Voldemort - vai diễn này hiện đã tìm được diễn viên nhưng Max quyết giấu đi nhằm tạo sự bất ngờ khi công chiếu. Hoặc cũng có thể nhân vật này vẫn chưa xuất hiện sớm, phải đợi đến những mùa phim sau. Trong bản phim điện ảnh, phải đến phần 3 mang tên Harry Potter và Tên Tù Nhân Ngục Azkaban thì Sirius Black mới xuất hiện.

Ben Barnes trong "Dorian Gray".

Trong số các diễn viên được fan đề cử cho vai diễn này trong nhiều năm, trước cả khi Harry Potter phiên bản truyền hình thực sự khởi động, Ben Barnes là cái tên nổi trội. Anh đã từng diễn xuất trong một số phim như Dorian Gray, The Words… Anh được biết đến rộng rãi nhất có lẽ là vai Hoàng tử Caspian trong Biên Niên Sử Narnia, hay vai Darkling - còn gọi là Tướng Kirigan - trong Shadow and Bone.

Biên Niên Sử Narnia.

Shadow and Bone.

Tại sự kiện Tampa Bay Comic-Con, khi được hỏi về vai diễn Sirius Black trong Harry Potter, Ben Barnes nói rằng trước đây anh cảm thấy kỳ lạ khi có người gắn anh với một nhân vật mà anh chưa từng thủ vai. Thậm chí, họ còn đến nhờ anh ký tặng hay mang cho anh những món đồ gắn với Thế giới phù thủy. Nhưng qua nhiều năm, anh dần trân trọng niềm đam mê của những người muốn thấy anh vào vai Sirius Black, cho rằng đó là sự tận tâm với bộ phim. “Tôi thực sự trân trọng. Tôi nghĩ điều đó thực sự, thực sự tuyệt vời”, anh chia sẻ.

Tuy nhiên, quan điểm của tác giả và cách mà Ben Barnes nhìn nhận thế giới “xung đột” với nhau. Dù không nhắc cụ thể tên J.K. Rowling nhưng ai cũng ngầm hiểu, Ben đang nói đến những tranh cãi xung quanh phát ngôn về người chuyển giới của tác giả bộ truyện Harry Potter. Trong khi đó, Ben Barnes từ lâu đã là một người ủng hộ quyền LGBTQ+.

Một fan "Harry Potter" mang theo cà vạt có màu sắc của Nhà Gryffindor cùng đũa phép và Ben Barnes đã vui vẻ chụp ảnh cùng.

Đối với Ben Barnes, những tranh cãi này “đã làm hoen ố cái thần thoại đẹp đẽ đó”. Nhưng anh cũng nói thêm rằng, dù vậy điều đó không thay đổi được sự thật rằng Sirius Black là một nhân vật thực sự tuyệt vời, và được gắn với một nhân vật như vậy khiến anh thấy hạnh phúc.

Mặc dù Ben Barnes không đề cập cụ thể đến khả năng được chọn vào vai Sirius Black trong Harry Potter phiên bản truyền hình nhưng việc anh thẳng thắn bày tỏ quan điểm trái ngược với J.K. Rowling đã khiến khả năng này trở nên rất thấp.

Gary Oldman vai Sirius Black trong "Harry Potter" bản điện ảnh.

Trong các phần phim Harry Potter bản điện ảnh, vai Sirius Black do nam diễn viên Gary Oldman đảm nhận. Tháng 6 vừa qua, Gary Oldman đã vinh dự được phong tước Hiệp sĩ vì những cống hiến của ông cho nghệ thuật sân khấu nhân dịp sinh nhật của Vua Charles III. Đây là lần đầu tiên ông nhận được danh hiệu hoàng gia cho những đóng góp xuất sắc của mình ở lĩnh vực diễn xuất.

Vai Sirius Black trong Harry Potter bản truyền hình sẽ do ai đảm nhận hiện vẫn chưa được Max công bố.

Tạo hình đầu tiên của Dominic McLaughlin trong vai Harry Potter bản truyền hình.

