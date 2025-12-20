Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Phim Hoa ngữ có một phim được khán giả mòn mỏi chờ đợi đã 5 năm vẫn chưa thể ra mắt

Sơn Vũ - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn

HHTO - Năm nào, bộ phim bom tấn này cũng được khán giả gọi tên mong ngày lên sóng nhưng một lần nữa lại chưa thể ra mắt. Lý do vì đâu?

Cứ đến thời điểm chuẩn bị bước sang năm mới, khán giả lại gọi tên những dự án được quan tâm chờ đợi nhiều nhất và không thể thiếu Hạo Y Hành mà La Vân Hi, Trần Phi Vũ đóng chính. Và đến năm nay, nhà sản xuất Hạo Y Hành một lần nữa xin kiểm duyệt nhưng vẫn chưa thể phát sóng.

hao-y-hanh-7.jpg
Hạo Y Hành chịu cảnh xếp kho đã 5 năm nay

Hạo Y Hành quay xong từ năm 2020 và xếp kho từ đó đến nay. Phim kể về Mặc Nhiên vì phạm tội khinh sư diệt tổ mà bị hình phạt trùng sinh về 10 năm trước để làm lại mọi thứ, tránh được tội lỗi tày trời. Nhờ vậy, Mặc Nhiên gặp Sở Vãn Ninh, được Vãn Ninh nhận làm đệ tử để chỉ dạy, dìu dắt chàng trai trẻ đi theo đường chính nghĩa bảo vệ mọi người.

hao-y-hanh-3.jpg
Lý do vì đây là phim đam mỹ

Nhưng chẳng ngờ Mặc Nhiên lại nhớ được những chuyện xảy ra trong kiếp trước, khiến anh bắt đầu nghi ngờ và thù hận với Sở Vãn Ninh. Dù Vãn Ninh hết lòng tin tưởng yêu thương đồ đệ thì Mặc Nhiên vẫn có những toan tính riêng của mình. Và Mặc Nhiên cùng Vãn Ninh từ thầy trò chuyển sang kẻ thù hay sẽ cùng đứng chung chiến tuyến bảo vệ Nhân Giới?

hao-y-hanh-6.jpg
hao-y-hanh-5.jpg
Trần Phi Vũ, La Vân Hi trên phim trường

Có thể thấy Hạo Y Hành xoay quanh mối quan hệ đặc biệt thân thiết giữa hai chàng trai, nên bị xếp vào dòng phim đam mỹ và không được phép phát sóng. Nhà sản xuất Hạo Y Hành từng chấp nhận chỉnh sửa lại phim, từ phim đam mỹ thành ngôn tình khi cho Mặc Nhiên nảy sinh tình cảm với sư muội Sư Ninh Tịnh chứ không phải Vãn Ninh như nguyên gốc.

hao-y-hanh-2.jpg
Khán giả vẫn chờ ngày bộ phim được lên sóng

Thế nhưng đến bây giờ, Hạo Y Hành vẫn chịu cảnh xếp kho và khán giả chỉ biết ngắm ảnh, xem các cảnh hậu trường cho bớt nỗi mong phim. Nhiều người tin chắc rằng nếu ra mắt ngay ở thời điểm 2020-2021 thì Hạo Y Hành sẽ nhanh chóng bùng nổ, đưa La Vân Hi và Trần Phi Vũ bứt phá.

qc.jpg
Sơn Vũ - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn
